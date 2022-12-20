Lợi ích tuyệt vời của việc tắm vào buổi tối mà bạn không nên bỏ lỡ

Khi nghiêm túc xem xét việc thay đổi một số thói quen tắm vòi sen sau khi thực hiện nghiên cứu này. Hóa ra, có khá nhiều cách tắm buổi tối có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe và vẻ ngoài của bạn.

Tắm buổi tối giúp thư giãn cơ thể và tâm trí của bạn, khi bạn tắm đúng lúc, nó cũng có thể mang lại cho bạn một giấc ngủ ngon hơn. Tắm bằng nước ấm 90 phút trước khi đi ngủ có thể giúp bạn chìm vào giấc ngủ nhanh hơn bình thường khoảng 10 phút. Điều này xảy ra vì nước ấm làm giảm nhiệt độ cơ thể bạn một chút, từ đó gửi tín hiệu đến cơ thể bạn rằng đã đến giờ đi ngủ.

2. Tốt hơn cho làn da

Tắm trước khi đi ngủ cũng có thể giúp ngăn ngừa mụn trứng cá. Tóc của chúng ta thu thập vi khuẩn và sản phẩm tích tụ suốt cả ngày, khi đầu bạn nằm lên gối, tất cả những tạp chất này sẽ chuyển sang áo gối, rồi đến mặt bạn. Bởi vì làn da của chúng ta tái tạo trong khi chúng ta ngủ, đi ngủ với làn da sạch sẽ và tươi mát cũng có nghĩa là các tế bào da mới của bạn sẽ khỏe mạnh.

3. Nó có thể làm giảm dị ứng theo mùa

Nếu bạn bị dị ứng theo mùa, tắm buổi tối có thể giúp giảm bớt các triệu chứng. Ở bên ngoài có nghĩa là các chất gây dị ứng, chẳng hạn như phấn hoa và bụi, dính vào da và quần áo của bạn, và trừ khi bạn tắm trước khi đi ngủ, nó có thể đọng lại trên giường của bạn.

Nếu bạn có thói quen tắm vào buổi sáng, hãy cân nhắc thay đổi thói quen của bạn và tắm vào buổi tối để tránh các triệu chứng khó chịu.

4. Mái tóc của bạn sẽ khỏe mạnh hơn

Nếu gội đầu vào buổi tối, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để tóc khô tự nhiên. Đổi lại, điều này sẽ giữ cho mái tóc của bạn sáng bóng và bồng bềnh lâu hơn, vì nó giúp khóa độ ẩm. Sấy khô tóc vội vàng vào buổi sáng có thể làm hỏng các sợi tóc của bạn, khiến chúng yếu và xỉn màu.

5. Nó giúp chống đổ mồ hôi quá nhiều

Mặc dù tắm vào buổi sáng là một cách tuyệt vời để bạn sảng khoái trước khi bước vào ngày mới, nhưng tắm vào ban đêm thực sự có thể giúp bạn ngăn mùi cơ thể. Tắm nước mát trước khi đi ngủ có thể giúp giảm đổ mồ hôi ban đêm mà nhiều người mắc phải.

6. Nó có thể ngăn ngừa chứng chuột rút cơ bắp

Nếu cơ bắp của bạn cảm thấy đau nhức sau một ngày dài làm việc, tắm nước ấm có thể giúp giảm cảm giác khó chịu. Khi nước ấm chạm vào cơ thể bạn, nó sẽ giúp làm dịu căng cơ và thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn. Tắm nước ấm cũng có thể ngăn ngừa chứng chuột rút ở chân vào ban đêm, một tình trạng phổ biến ảnh hưởng đến 60% mọi người.

Theo Brightside