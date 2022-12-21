Bỏ sớm ngay những thói quen xấu này đang tổn hại tư thế và cột sống của bạn

Hãy xem xét kỹ hơn một số thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại có thể làm tổn thương lưng của bạn.

Đeo một chiếc túi không cân bằng trên cơ thể là một trong những điều tồi tệ nhất bạn có thể làm với tư thế của mình. Mặc dù bạn có thể muốn chọn chiếc túi lớn nhất để có thể mang theo, nhưng chiếc túi càng nặng thì càng gây ra những vấn đề lớn hơn cho cột sống của bạn.

Khi bạn đeo túi trên một vai và trọng lượng không được phân bổ đều, điều này có thể dẫn đến chấn thương cổ và vai, tư thế xấu và thậm chí là đau đầu. Nếu bạn chưa sẵn sàng từ bỏ chiếc túi đeo chéo yêu thích của mình, thỉnh thoảng hãy làm trống nó.

2. Bạn kẹp điện thoại giữa tai và cổ

Ngồi ở bàn làm việc trong nhiều giờ liền không giúp ích gì cho tư thế của bạn, nhưng cách bạn ngồi không phải là điều duy nhất có thể làm tổn thương cột sống của bạn. Giữ điện thoại giữa vai và tai có thể giúp bạn rảnh tay để gõ máy tính, nhưng cuối cùng, nó có thể làm hỏng lưng của bạn.

Cổ và vai của bạn không nên giữ tư thế này trong thời gian dài và thói quen này có thể làm căng các cơ ở lưng trên, ảnh hưởng đến tư thế của bạn.

3. Bạn làm việc với máy tính xách tay trong tư thế khom người

Mặc dù máy tính xách tay của bạn cho phép bạn làm việc ở bất cứ đâu, nhưng tốt hơn hết là bạn nên vượt qua sự cám dỗ để ngồi thụp xuống ghế. Cúi người và nhìn xuống màn hình có thể làm cơ bắp của bạn mệt mỏi và cuối cùng dẫn đến tư thế xấu.

Trên thực tế, việc liên tục nhìn xuống màn hình có thể làm căng cơ của bạn ngang với việc bạn đặt một vật nặng vài kí lên cổ.

4. Bạn thêm sữa vào cà phê của mình

Mặc dù sữa và các sản phẩm từ sữa khác được coi là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh, nhưng những thực phẩm này có thể gây viêm và có thể làm trầm trọng thêm chứng đau lưng hiện có, do đó sẽ ảnh hưởng đến tư thế của bạn. C

affeine cũng có thể thiết lập một môi trường hoàn hảo cho chứng đau lưng dưới và thậm chí dẫn đến chứng đau lưng mãn tính.

5. Bạn khom lưng ủi đồ thường xuyên

Ủi quần áo khiến bạn phải khom người trên bàn ủi, do đó, có thể khiến tư thế của bạn trở nên tồi tệ hơn. Nếu bạn ủi thường xuyên, hãy sử dụng ghế có lưng cao và đặt một chiếc khăn cuộn sau lưng để tránh bị gù.

6. Bạn đang ngủ dưới một tấm chăn dày

Mặc dù ngủ dưới một chiếc chăn bông lớn có thể khiến bạn cảm thấy ấm, nhưng việc nhấc và sắp xếp nó khi dọn giường đòi hỏi bạn phải cúi xuống và sử dụng các cơ của mình. Để tránh đau lưng, hãy chọn những chiếc chăn nhẹ hơn.

Theo Brightside