Hậu quả thể chất có thể xảy ra của chứng trầm cả m là vô cùng đáng sợ.

Trầm cảm ảnh hưởng đến cả những người mắc bệnh thận mãn tính và những người có thận khỏe mạnh. Nó cũng tăng tốc độ phát triển của bệnh tật. Một trong những lý do có thể là sự gia tăng các protein gây viêm kích hoạt quá trình tự miễn dịch.

2. Các vấn đề về đường tiêu hóa

Bộ não của chúng ta được kết nối chặt chẽ với đường tiêu hóa. Nó nhạy cảm với cảm xúc, chúng kích hoạt nó và có thể mang lại cảm giác khó chịu. Trầm cảm có thể ảnh hưởng đến các cơn co thắt và chuyển động trong đường tiêu hóa. Và những người đã có vấn đề với đường tiêu hóa có thể cảm thấy đau bụng nhiều hơn.

3. Bệnh tiểu đường

Trầm cảm làm tăng mức độ hormone căng thẳng và do đó, chúng có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu và kháng insulin. Mối liên hệ này hoạt động theo cả hai cách và những người mắc bệnh tiểu đường có nhiều khả năng bị trầm cảm hơn.

4. Nguy cơ đau tim

Những người bị trầm cảm có thể bị cao huyết áp và tăng nhịp tim. Tất cả điều này có thể dẫn đến bệnh tim. Các hormone gây căng thẳng cũng có thể có tác động tiêu cực đến tim.

5. Các vấn đề về mạch máu

Điều này được kết nối chặt chẽ với nguy hiểm cho tim. Huyết áp cao làm giảm lưu lượng máu trong mạch. Chúng co lại và trở nên giòn. Điều này làm hỏng các mạch và chúng không thể mang đủ chất dinh dưỡng và oxy đến các tế bào và mô.

6. Đau lưng

Tất nhiên, đau lưng không phải lúc nào cũng liên quan đến trầm cảm. Tư thế xấu và cơ bắp yếu là những lý do phổ biến hơn cho việc này. Nhưng vấn đề là trầm cảm có thể gây đau mãn tính. Nó có thể xảy ra do viêm như một phản ứng của cơ thể đối với trầm cảm.

7. Vấn đề trí nhớ và nhức đầu

Trầm cảm có thể gây mất trí nhớ ngắn hạn và lú lẫn. Tình trạng này khiến người ta hay quên hơn và ức chế khả năng tập trung. Nó cũng có thể gây đau đầu nhói mãn tính, được gọi là “đau đầu do căng thẳng”. Nó xuất hiện dưới dạng xung nhẹ chủ yếu quanh lông mày.

8. Viêm khớp

Cả hai điều kiện được kết nối chặt chẽ với nhau. Trầm cảm có thể gây viêm khớp và ngược lại. Yếu tố chính là tình trạng viêm xảy ra do những bệnh này. Trầm cảm cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình và làm xấu đi kết quả của bệnh viêm khớp.

Xin lưu ý: Tâm trạng tồi tệ có thể xảy ra với tất cả mọi người và không phải lúc nào nó cũng có nghĩa là rối loạn tâm thần. Nhưng nếu bạn gặp một số triệu chứng trầm cảm, bạn nên sớm tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ.

Theo Brightside