Trầm cảm: "Con sâu độc" ăn mòn tâm trí và rút kiệt sức khỏe tim mạch, não bộ, xương khớp

Sức khỏe 20/12/2022 17:00

Trầm cảm là một rối loạn tâm thần ảnh hưởng đến 264 triệu người trên toàn thế giới. Căn bệnh này không chỉ thay đổi tâm lý mà cả cơ thể. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và có thể gây ra các bệnh nghiêm trọng khác.

Hậu quả thể chất có thể xảy ra của chứng trầm cảm là vô cùng đáng sợ.

1. Suy giảm chức năng thận

Trầm cảm: 'Con sâu độc' ăn mòn tâm trí và rút kiệt sức khỏe tim mạch, não bộ, xương khớp - Ảnh 1

Trầm cảm ảnh hưởng đến cả những người mắc bệnh thận mãn tính và những người có thận khỏe mạnh. Nó cũng tăng tốc độ phát triển của bệnh tật. Một trong những lý do có thể là sự gia tăng các protein gây viêm kích hoạt quá trình tự miễn dịch.

2. Các vấn đề về đường tiêu hóa

Trầm cảm: 'Con sâu độc' ăn mòn tâm trí và rút kiệt sức khỏe tim mạch, não bộ, xương khớp - Ảnh 2

Bộ não của chúng ta được kết nối chặt chẽ với đường tiêu hóa. Nó nhạy cảm với cảm xúc, chúng kích hoạt nó và có thể mang lại cảm giác khó chịu. Trầm cảm có thể ảnh hưởng đến các cơn co thắt và chuyển động trong đường tiêu hóa. Và những người đã có vấn đề với đường tiêu hóa có thể cảm thấy đau bụng nhiều hơn.

3. Bệnh tiểu đường

Trầm cảm làm tăng mức độ hormone căng thẳng và do đó, chúng có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu và kháng insulin. Mối liên hệ này hoạt động theo cả hai cách và những người mắc bệnh tiểu đường có nhiều khả năng bị trầm cảm hơn.

4. Nguy cơ đau tim

Trầm cảm: 'Con sâu độc' ăn mòn tâm trí và rút kiệt sức khỏe tim mạch, não bộ, xương khớp - Ảnh 3

Những người bị trầm cảm có thể bị cao huyết áp và tăng nhịp tim. Tất cả điều này có thể dẫn đến bệnh tim. Các hormone gây căng thẳng cũng có thể có tác động tiêu cực đến tim.

5. Các vấn đề về mạch máu

Trầm cảm: 'Con sâu độc' ăn mòn tâm trí và rút kiệt sức khỏe tim mạch, não bộ, xương khớp - Ảnh 4

Điều này được kết nối chặt chẽ với nguy hiểm cho tim. Huyết áp cao làm giảm lưu lượng máu trong mạch. Chúng co lại và trở nên giòn. Điều này làm hỏng các mạch và chúng không thể mang đủ chất dinh dưỡng và oxy đến các tế bào và mô.

6. Đau lưng

Tất nhiên, đau lưng không phải lúc nào cũng liên quan đến trầm cảm. Tư thế xấu và cơ bắp yếu là những lý do phổ biến hơn cho việc này. Nhưng vấn đề là trầm cảm có thể gây đau mãn tính. Nó có thể xảy ra do viêm như một phản ứng của cơ thể đối với trầm cảm.

7. Vấn đề trí nhớ và nhức đầu

Trầm cảm: 'Con sâu độc' ăn mòn tâm trí và rút kiệt sức khỏe tim mạch, não bộ, xương khớp - Ảnh 5

Trầm cảm có thể gây mất trí nhớ ngắn hạn và lú lẫn. Tình trạng này khiến người ta hay quên hơn và ức chế khả năng tập trung. Nó cũng có thể gây đau đầu nhói mãn tính, được gọi là “đau đầu do căng thẳng”. Nó xuất hiện dưới dạng xung nhẹ chủ yếu quanh lông mày.

8. Viêm khớp

Trầm cảm: 'Con sâu độc' ăn mòn tâm trí và rút kiệt sức khỏe tim mạch, não bộ, xương khớp - Ảnh 6

Cả hai điều kiện được kết nối chặt chẽ với nhau. Trầm cảm có thể gây viêm khớp và ngược lại. Yếu tố chính là tình trạng viêm xảy ra do những bệnh này. Trầm cảm cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình và làm xấu đi kết quả của bệnh viêm khớp.

Xin lưu ý: Tâm trạng tồi tệ có thể xảy ra với tất cả mọi người và không phải lúc nào nó cũng có nghĩa là rối loạn tâm thần. Nhưng nếu bạn gặp một số triệu chứng trầm cảm, bạn nên sớm tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ.

Theo Brightside

Nếu không muốn tích tụ mỡ bụng, đừng uống sữa ngay trước khi ngủ vì những lý do đáng sợ này

Nếu không muốn tích tụ mỡ bụng, đừng uống sữa ngay trước khi ngủ vì những lý do đáng sợ này

Hầu hết những người ngoài 30 tuổi đều không dung nạp được sữa do thiếu hụt men lactase. Mặc dù điều quan trọng là tiêu thụ sữa cho sức khỏe của xương, nhưng thời điểm uống cũng rất quan trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   chữa bệnh trầm cảm trầm cả hậu quả việc bị trầm cảm nguyên nhân dẫn đến bệnh trầm cảm

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 1 giờ 9 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 1 giờ 47 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm