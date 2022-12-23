Tiến sĩ BM Makkar, Bác sĩ chuyên khoa tiểu đường cấp cao, Chủ tịch RSSDI cho biết: "Đôi khi những triệu chứng này rất khó phát hiện và khó phân biệt chúng với những triệu chứng khác. Vì lý do này, điều cần thiết hơn là phải làm quen với các triệu chứng liên quan đến bệnh tiểu đường và có thể xác định các tín hiệu cụ thể do cơ thể bạn tạo ra khi bệnh tiểu đường đang diễn ra bên trong. Nhiều người trong chúng ta thậm chí không biết rằng cơ thể chúng ta báo hiệu nhiều dấu hiệu cảnh báo vào buổi sáng có thể giúp xác định lượng đường trong máu cao."

Có rất nhiều triệu chứng nhận biết bệnh tiểu đường, nhưng nhiều người trong số chúng hoàn toàn không biểu hiện hoặc gây bối rối với các vấn đề sức khỏe khác.

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Dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường đáng kể nhất vào buổi sáng là khô miệng. Nếu bạn thường xuyên bị khô miệng hoặc cảm thấy vô cùng khát nước ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng, thì hãy coi đó là dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường và đi kiểm tra lượng đường trong máu ngay lập tức.

Buồn nôn

Các dấu hiệu và tín hiệu nổi bật khác kích hoạt vào buổi sáng do lượng đường trong máu tăng cao là buồn nôn. Nó có thể xảy ra do các biến chứng của bệnh tiểu đường hoặc các tình trạng khác. Hầu hết thời gian buồn nôn là vô hại và chỉ xảy ra trong chốc lát. Tuy nhiên, nó có thể đi kèm với các triệu chứng bổ sung chỉ ra một vấn đề nghiêm trọng hơn về bệnh tiểu đường.

Tầm nhìn mờ

Nếu bạn bị mờ mắt khi thức dậy vào buổi sáng, bạn phải nhanh chóng kiểm tra lượng đường trong máu. Bệnh tiểu đường cũng có thể làm cho thủy tinh thể của mắt to ra, dẫn đến nhìn mờ.

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Thủy tinh thể của mắt bạn có thể thay đổi hình dạng và tầm nhìn của bạn có thể bị mờ nếu lượng đường trong máu của bạn nhanh chóng chuyển từ thấp sang bình thường. Sau khi lượng đường trong máu của bạn ổn định, thị lực của bạn sẽ trở lại bình thường.

​Một vài triệu chứng buổi sáng khác ở bệnh nhân tiểu đường là gì?

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn có cảm giác mất phương hướng, choáng váng, mệt mỏi và tê chân khi thức dậy, đó có thể là dấu hiệu báo động về sự dao động của nồng độ trong máu. Những thay đổi này rất tinh tế về bản chất và thường được coi là bình thường theo quan điểm chung. Tuy nhiên, chúng rất quan trọng để xác định sự hiện diện của bệnh tiểu đường trong cơ thể bạn. Luôn luôn tốt nhất là thực hiện các biện pháp phòng ngừa hơn là các biện pháp chữa bệnh.

Theo Times of India