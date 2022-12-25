Tạm biệt táo bón khó tiêu trong mùa đông với những thực phẩm dinh dưỡng này

Tuy nhiên, trong mùa đông, đặc biệt là khi lượng nước tiêu thụ ít hơn, bạn có thể gặp các vấn đề về tiêu hóa và táo bón. Nếu không được điều trị thích hợp, táo bón cũng có thể dẫn đến một số vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Trên toàn cầu, khoảng 10% đến 20% người trưởng thành bị táo bón vào một thời điểm nào đó trong đời.

Ngoài việc ăn thực phẩm giàu chất xơ và uống đủ nước, đây là một số biện pháp khắc phục tại nhà có thể giúp giảm táo bón. Táo bón nên được coi là một ưu tiên. Nếu không được điều trị, táo bón có thể gây tổn thương cho ruột và trực tràng của bạn. Nó có thể gây mất nước, tắc ruột và làm chậm cơ thể của bạn.

Một lời khuyên quan trọng nhất cho cuộc sống là nước và chất xơ. Tiêu thụ thực phẩm giàu chất xơ như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau theo mùa như cam, ổi, bưởi, yến mạch, v.v. trong những tháng mùa đông là một cách hiệu quả để ngăn ngừa táo bón. Một chế độ ăn giàu chất xơ góp phần tạo nên phần lớn phân của bạn và hoạt động như một cây chổi tự nhiên để quét ruột kết. Tăng lượng nước uống khi bạn tăng lượng chất xơ để tránh táo bón. Một lít nước mỗi sáng là một biện pháp khắc phục táo bón tự nhiên và hiệu quả.

Táo bón là gì?

Táo bón kéo dài là một dấu hiệu cảnh báo. Nếu ruột kết của bạn không loại bỏ tất cả các chất thải độc hại mà nó phải làm, nó sẽ khiến bạn dễ mắc phải nhiều tình trạng sức khỏe và lối sống khác nhau như da xấu, bệnh trĩ, vết nứt, không thể giảm cân và thậm chí là không dung nạp thức ăn. các trường hợp. Bệnh ảnh hưởng đến 26% phụ nữ và 16% nam giới từ 65 tuổi trở lên. Những con số này tăng vọt lên 34% phụ nữ và 26% nam giới trong số những người từ 84 tuổi trở lên. Táo bón có thể được gây ra bởi một số yếu tố:

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Lối sống ít vận động, chế độ ăn ít chất xơ, uống quá nhiều trà hoặc cà phê, mất nước, uống quá nhiều thuốc kháng axit, bổ sung sắt và bổ sung canxi, kiểm soát kém phản ứng căng thẳng, mất ngủ hoặc khó ngủ, áp dụng chế độ ăn không có chất béo khiến bạn mất đi lượng axit dạ dày thích hợp. Các tình trạng y tế như IBS, rối loạn chức năng tuyến giáp hoặc mang thai là những ví dụ.

Vỏ hạt mã đề

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Vỏ hạt mã đề, còn được gọi là isabgol, là một loại chất xơ giúp giảm cân đồng thời hoạt động như một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên. Một cốc nước có chứa 2 đến 3 thìa cà phê vỏ mã đề hoặc isabgol là biện pháp khắc phục táo bón tại nhà tốt nhất.

Dầu thầu dầu

Dầu thầu dầu đã được chứng minh là một loại thuốc nhuận tràng hiệu quả trong điều trị táo bón. Dầu thầu dầu có chứa axit ricinoleic, tạo điều kiện thuận lợi cho việc loại bỏ chất thải phân. Một muỗng canh dầu thầu dầu trước khi đi ngủ có thể giúp thông tiểu dễ dàng hơn. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai và phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt nên tránh nó.

Dầu dừa nguyên chất

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Bằng chứng cho thấy dầu có chứa axit béo chuỗi trung bình (MCFA), được cho là có tác dụng kích thích nhu động ruột và làm mềm phân. Một số lợi ích sức khỏe có liên quan đến chất béo trung tính chuỗi trung bình (MCT), có chứa axit béo chuỗi trung bình (MCFA). Bạn nên tiêu thụ một muỗng canh dầu dừa nguyên chất trước khi đi ngủ để bôi trơn đường đi của bạn.

Cùng với những thực phẩm này, điều quan trọng nhất là đảm bảo rằng bạn chỉ mua những sản phẩm có nguồn gốc hợp pháp, chất lượng cao và không chứa hóa chất để không có gì cản trở mục tiêu sức khỏe của bạn.

Do đó, không chỉ có thể ngăn ngừa bệnh mà còn quản lý và chữa lành bệnh hiệu quả hơn.

Nho đen hoặc mận khô

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Người ta tin rằng nho khô đen hoặc mận khô có chứa chất xơ không hòa tan, góp phần tạo nên khối lượng lớn của phân và giúp ruột hoạt động bình thường. Trước khi đi ngủ, hãy ăn 4-5 quả mận ngâm nước hoặc 2 thìa nho khô ngâm với nước ấm.

Theo Times of India