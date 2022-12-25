Biến thể Coronavirus: "Khả năng lây truyền của biến thể phụ Omicron BF.7 cao, 1 người có thể lây nhiễm cho 18 người"

Sức khỏe 25/12/2022 05:34

Khi COVID càn quét Trung Quốc, các nước đang dần đang tăng cường các chính sách COVID của mình, mặc dù không có sự gia tăng đáng kể hoặc đáng lo ngại về số ca nhiễm. Biến thể BF.7 mới của Omicron đang thúc đẩy làn sóng COVID ở Trung Quốc, đã chính thức đến Ấn Độ với 4 trường hợp được xác nhận là khách du lịch quốc tế. Biến thể này đã lan rộng ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và các nước khác.

Biến thể Coronavirus: 'Khả năng lây truyền của biến thể phụ Omicron BF.7 cao, 1 người có thể lây nhiễm cho 18 người' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Pavithra Venkatagopalan, Nhà vi rút học và Chuyên gia nhận thức về COVID về biến thể mới. Cô ấy chia sẻ, "Một điều thú vị mà chúng ta cần khám phá là biến thể này bắt nguồn hoặc bắt đầu từ đâu. Nó có thể đã được lưu hành ở Ấn Độ hay các nước mà chúng ta không biết. Ngay trong tháng 7, chúng tôi đã tìm thấy một vài trường hợp ở Ấn Độ nhưng chúng tôi không biết nó bắt đầu từ đâu. Chúng tôi đang lấy dữ liệu từ các bệnh viện nhỏ hơn ở Trung Quốc."

Biến thể Coronavirus: 'Khả năng lây truyền của biến thể phụ Omicron BF.7 cao, 1 người có thể lây nhiễm cho 18 người' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sự hoảng loạn đang được tạo ra có thể có cả phản ứng tốt và xấu. Điều tốt có thể đến từ nó là mọi người sẽ nghiêm túc đeo khẩu trang để ngăn ngừa nhiễm trùng.

Sự khác biệt giữa hai năm trước và bây giờ là tất cả chúng ta đều được tiêm phòng rất nhiều. Do đó, điều đó đóng một vai trò quan trọng trong mức độ bảo vệ mà chúng ta có. Vắc xin được triển khai ở Ấn Độ đã được chứng minh là an toàn, bảo vệ và hiệu quả. Điều này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định mức độ lây nhiễm nghiêm trọng trong bất kỳ đợt nào.

Các chiến dịch liều tăng cường không thu được nhiều sự ủng hộ. Nhưng hầu hết mọi người đã được tăng một lần. Mũi tiêm nhắc lại chuẩn bị cho cơ thể bạn ghi nhớ cách bắt đầu phản ứng miễn dịch trong trường hợp bị tấn công. Chuyên gia biết rằng phản ứng miễn dịch kéo dài chắc chắn trong 9 tháng và cho đến một năm, nó sẽ lưu lại để hỗ trợ cơ thể.

Biến thể Coronavirus: 'Khả năng lây truyền của biến thể phụ Omicron BF.7 cao, 1 người có thể lây nhiễm cho 18 người' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cách ly, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách là một số kỹ thuật quan trọng để ngăn ngừa lây nhiễm.

Chúng tôi không có dữ liệu quan trọng về mặt lâm sàng ở Ấn Độ về mức độ nghiêm trọng của vi-rút này. Nhưng chúng tôi biết rằng RO (yếu tố sinh sản) của biến thể này là 1:18, có nghĩa là 1 người có thể lây nhiễm cho tối đa 18 người. Trong một nhóm nhỏ hơn 15 người, một người bị nhiễm bệnh có thể lây nhiễm cho tất cả mọi người. Càng nhiều người chúng ta cho phép vi-rút này nhân lên, thì càng có nhiều người bị lây nhiễm và càng có nhiều cơ hội để biến đổi.

Sự cần thiết phải chịu trách nhiệm cá nhân

Do tính lan truyền của biến thể mới này, điều quan trọng là mọi người phải ở nhà và đeo khẩu trang cho đến khi các triệu chứng giảm bớt.

Biến thể Coronavirus: 'Khả năng lây truyền của biến thể phụ Omicron BF.7 cao, 1 người có thể lây nhiễm cho 18 người' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

"Điều duy nhất chúng ta có thể hy vọng là trách nhiệm cá nhân. Mọi người nên từ chối bước ra ngoài nếu họ bị cảm lạnh, thay vì uống một viên thuốc và ra ngoài làm việc hoặc gặp gỡ mọi người.

Phản ứng với biến thể phụ Omicron mới này sẽ phụ thuộc vào phản ứng miễn dịch của một người. Nó là một biến thể phụ của Omicron, vì vậy nó có thể là một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên nhưng vì tải lượng virus cao nên bạn không bao giờ có thể biết nó có thể biến thành bệnh nhiễm trùng đường hô hấp dưới hay không", cô nói thêm.

Theo Times of Inida

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Từ khóa:   phòng dịch Covid-19 biến thể BF7 biến thể mới của COVID

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