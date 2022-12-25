Không ngủ đủ giấc : "Lưỡi hái tử thần" cho sức khỏe, mau khắc phục nếu không muốn lão hóa nhanh, tinh thần kiệt quệ

Sức khỏe 25/12/2022 13:25

Theo nghiên cứu này, một người Mỹ trung bình cho biết họ cảm thấy buồn ngủ 3 ngày một tuần vì “ngủ không ngon”, trong khi những người khác cảm thấy như vậy từ 5 đến 7 ngày một tuần. Ngủ có những lợi ích của nó, từ việc cải thiện tâm trạng và tăng năng suất cho đến cung cấp năng lượng cho một trái tim khỏe mạnh. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là việc thiếu ngủ có thể đảo ngược những điều này và gây ra cho chúng ta nhiều vấn đề về sức khỏe, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Bạn cần nhận thức được những vấn đề này để bạn có thể biết liệu mình có bắt đầu gặp phải bất kỳ tác dụng phụ nào trong số những tác dụng phụ gây mất ngủ này hay không.

1. Nó có thể dẫn đến “giấc ngủ ngắn”

Không ngủ đủ giấc : 'Lưỡi hái tử thần' cho sức khỏe, mau khắc phục nếu không muốn lão hóa nhanh, tinh thần kiệt quệ - Ảnh 1

Một tác động rất thực tế và tiềm tàng nguy hiểm của việc thiếu ngủ là cái gọi là “giấc ngủ ngắn ”. Giấc ngủ ngắn không chủ ý này có thể xảy ra một cách ngẫu nhiên, ngay cả khi đang thực hiện một nhiệm vụ hoặc hoạt động quan trọng mà chúng ta không hề nhận ra. Nó có thể xảy ra ở trường học, nơi làm việc hoặc thậm chí khi đang lái xe, khiến nó trở thành một tình trạng rất nghiêm trọng.

2. Nó có thể làm lão hóa làn da của bạn

Không ngủ đủ giấc : 'Lưỡi hái tử thần' cho sức khỏe, mau khắc phục nếu không muốn lão hóa nhanh, tinh thần kiệt quệ - Ảnh 2

Thiếu ngủ sẽ tạo ra cortisol, chất này có thể phá vỡ collagen, loại protein giữ cho làn da của chúng ta “tươi trẻ”. Theo nghiên cứu này, những người ngủ ngon có chỉ số lão hóa da thấp hơn những người ngủ không ngon giấc.

3. Nó ảnh hưởng đến phán đoán của bạn

Trong một nghiên cứu, 26 đối tượng bị thiếu ngủ chỉ trong 2 ngày và họ được giao nhiệm vụ đưa ra phán quyết về những tình huống khó xử về đạo đức khác nhau. Kết quả cho thấy, vì thiếu ngủ, mọi người khó trả lời các câu hỏi đạo đức phức tạp hơn.

4. Nó ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc của chúng ta

Theo giáo sư David Dinges, thiếu ngủ có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực về cảm xúc đối với một người. Chúng ta biết rằng điều đó khiến chúng ta trở nên cáu kỉnh và cáu kỉnh, nhưng nó cũng khiến chúng ta khó thể hiện cảm xúc tích cực trên khuôn mặt và chúng ta sẽ khó nhận biết khi nào người khác đang vui. Bởi vì cho dù đó là trên khuôn mặt của chúng ta hay của người khác, một biểu hiện tích cực có thể trông trung lập đối với người thiếu ngủ bình thường.

5. Nó có thể dẫn đến ảo giác và rối loạn tâm thần

Không ngủ đủ giấc : 'Lưỡi hái tử thần' cho sức khỏe, mau khắc phục nếu không muốn lão hóa nhanh, tinh thần kiệt quệ - Ảnh 3

Mất ngủ trong thời gian dài có thể tạo ra nhiều trải nghiệm, bao gồm cả nhận thức méo mó và ảo giác. Các triệu chứng loạn thần phát triển khi chúng ta tỉnh táo. Chúng có thể bao gồm từ nhận thức sai thị giác đơn giản đến ảo giác và ảo tưởng và có thể dẫn đến tình trạng giống như rối loạn tâm thần cấp tính. Điều này có thể được giải quyết bằng cách ngủ đủ giấc.

6. Nó có thể gây hại cho não của bạn

Không ngủ đủ giấc : 'Lưỡi hái tử thần' cho sức khỏe, mau khắc phục nếu không muốn lão hóa nhanh, tinh thần kiệt quệ - Ảnh 4

Những ảnh hưởng lâu dài của việc thiếu ngủ rất khó nghiên cứu ở người vì lý do đạo đức, nhưng thiếu ngủ có liên quan đến bệnh tâm thần phân liệt và chứng mất trí nhớ. Không chỉ vậy, theo nghiên cứu này, thiếu ngủ có thể làm teo não. Giấc ngủ lành mạnh là rất quan trọng để có một bộ não hoạt động tốt.

7. Nó có thể khiến bạn tăng cân

Một nghiên cứu được thực hiện bởi các bác sĩ tại Đại học Chicago đã xác nhận rằng có mối liên hệ giữa việc thèm ăn và thiếu ngủ. Họ phát hiện ra rằng khi thiếu ngủ, mọi người tiêu thụ nhiều đồ ăn vặt và đồ ăn vặt không lành mạnh hơn.

Không ngủ đủ giấc : 'Lưỡi hái tử thần' cho sức khỏe, mau khắc phục nếu không muốn lão hóa nhanh, tinh thần kiệt quệ - Ảnh 5

Một trong những nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Hanlon, giải thích rằng nếu bạn ngủ đủ giấc, bạn có thể kiểm soát cơn đói của mình tốt hơn, đặc biệt là khi nhìn thấy đồ ăn vặt. Nhưng ông cũng nói thêm rằng nếu chúng ta bị thiếu ngủ, ham muốn ăn một số loại thực phẩm nhất định của chúng ta sẽ mạnh hơn và khả năng chống lại chúng có thể bị suy giảm.

Theo Brightside

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