Ung thư cổ tử cung: Những lưu ý khi tiêm vaccine ngừa HPV mà phụ nữ nào cũng cần biết

Sức khỏe 25/12/2022 05:32

Ung thư cổ tử cung có thể xảy ra khi bị nhiễm vi-rút u nhú ở người (HPV), một loại vi-rút lây truyền qua đường tình dục. Ung thư cổ tử cung phát triển trong các tế bào của cổ tử cung, là phần dưới cùng của tử cung.

Ung thư cổ tử cung: Những lưu ý khi tiêm vaccine ngừa HPV mà phụ nữ nào cũng cần biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ở Ấn Độ, để ngăn ngừa ung thư cổ tử cung, chính phủ sẽ cung cấp vắc-xin cho các bé gái từ 9 đến 14 tuổi. Quyết định này dựa trên khuyến nghị của Nhóm Tư vấn Kỹ thuật Quốc gia về Chủng ngừa (NTAGI) về việc giới thiệu Thuốc chủng ngừa vi-rút gây u nhú ở người (HPV) trong Chương trình Chủng ngừa Toàn cầu.

Ấn Độ dự kiến ​​sẽ tung ra vắc xin CERVAVAC được phát triển trong nước vào giữa năm 2023. Dưới đây là tất cả những gì bạn cần biết về ung thư cổ tử cung và thời điểm bạn gái nên tiêm phòng để phòng ngừa.

Ung thư cổ tử cung là gì?

Ung thư cổ tử cung có thể xảy ra khi bị nhiễm vi-rút u nhú ở người (HPV), một loại vi-rút lây truyền qua đường tình dục. Ung thư cổ tử cung phát triển trong các tế bào của cổ tử cung, là phần dưới cùng của tử cung.

Ung thư cổ tử cung: Những lưu ý khi tiêm vaccine ngừa HPV mà phụ nữ nào cũng cần biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các triệu chứng bao gồm chảy máu bất thường hoặc bất thường, xảy ra giữa các thời kỳ hoặc sau khi quan hệ tình dục. Bệnh nhân cũng có thể thấy vết máu có mùi hôi hoặc tiết dịch âm đạo.

Các bé gái chưa hoạt động tình dục có nên tiêm phòng không?

Ung thư cổ tử cung có thể phòng ngừa và chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách.

Ung thư cổ tử cung: Những lưu ý khi tiêm vaccine ngừa HPV mà phụ nữ nào cũng cần biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng cần biết là vắc-xin chỉ có thể giúp ngăn ngừa nhiễm vi-rút HPV. Họ không thể điều trị nhiễm trùng HPV đã có sẵn. Do đó, vắc-xin ung thư cổ tử cung nên được tiêm trước khi phụ nữ bắt đầu hoạt động tình dục và có nguy cơ tiếp xúc với vi-rút HPV cao hơn.

Giới thiệu về vắc-xin HPV

Ung thư cổ tử cung: Những lưu ý khi tiêm vaccine ngừa HPV mà phụ nữ nào cũng cần biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia y tế, nếu tiêm vắc-xin cho các bé gái trong độ tuổi từ 9-14 tuổi trước khi quan hệ tình dục thì hiệu quả phòng ngừa ung thư cổ tử cung lên tới hơn 99%. Vắc xin cũng có thể bảo vệ chống lại mụn cóc sinh dục và ung thư hậu môn, âm hộ, âm đạo, dương vật, hầu họng.

Ung thư cổ tử cung: Những lưu ý khi tiêm vaccine ngừa HPV mà phụ nữ nào cũng cần biết - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Vắc-xin có thể giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Các bác sĩ khuyên dùng hai liều cách nhau 6 tháng ở nhóm 9-14 tuổi và phác đồ ba liều (liều thứ nhất, liều thứ hai sau 1-2 tháng, liều thứ ba sau 6 tháng) ở nhóm tuổi 15-26.

 

Các biện pháp phòng ngừa khác

Điều quan trọng cần biết là không có vắc-xin nào có thể bảo vệ hoàn toàn chống lại tất cả các loại vi-rút HPV gây ung thư. Vì vậy, ngay cả sau khi tiêm phòng, xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung PAP định kỳ vẫn rất quan trọng.

Ung thư cổ tử cung: Những lưu ý khi tiêm vaccine ngừa HPV mà phụ nữ nào cũng cần biết - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Trong xét nghiệm PAP, bác sĩ tiến hành kiểm tra bên trong và sử dụng dụng cụ để chải cổ tử cung để thu thập các tế bào để xét nghiệm. Điều này có thể giúp phát hiện nếu bạn đang ở giai đoạn tiền ung thư và cần điều trị. Phụ nữ đang hoạt động tình dục được khuyến cáo làm xét nghiệm Pap 3 năm một lần.

Theo Times of Inida

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