5 mẹo đơn giản giúp trị lẹo mắt, tạm biệt ngứa ngáy, bảo vệ thị lực

Axit tannic trong trà xanh giúp giảm sưng nhờ đặc tính kháng khuẩn. Nó có tác dụng kỳ diệu đối với chứng lẹo mắt bằng cách giúp giảm đau trong vòng 48 giờ. Đun sôi một ít nước và nhúng hai túi trà vào đó. Để trà ngấm trong khoảng một đến hai phút. Khi nó nguội đi, rửa mắt bằng nước trà. Bạn cũng có thể đặt túi trà lên mắt trong khoảng 5-10 phút. Lặp lại điều này ba lần một ngày.

Các đặc tính chống vi khuẩn làm cho loại rau này trở thành một chất giải độc, giúp làm sạch mắt và loại bỏ lẹo hiệu quả. Cắt vài lát và đặt trực tiếp lên vết lẹo. Để nó trong 15 phút. Sau đó, rửa sạch khu vực bằng nước lạnh.

Bạn cũng có thể pha trà từ quả bầu bằng cách đun sôi vài lát mướp đắng với nước và sau đó dùng nó để rửa mắt. Điều này sẽ giúp giảm bớt cơn đau. Bạn cần lặp lại một trong hai lần nước mướp đắng hai lần một ngày để có kết quả tốt hơn.

Bột nghệ

Ảnh minh họa: Internet

Là một chất khử trùng tuyệt vời, nghệ có thể được sử dụng để điều trị nhiễm trùng tại chỗ cũng như nhiễm trùng bên trong. Các đặc tính chữa bệnh của loại thảo mộc này làm cho nó trở thành một phương thuốc hiệu quả để điều trị bệnh lẹo mắt. Trộn một nhúm bột nghệ với một ít nước và rửa mắt ít nhất hai lần một ngày.

Lá ổi

Ảnh minh họa: Internet

Các đặc tính chống viêm của lá ổi không chỉ giúp chữa lành vết lẹo mà còn giúp giảm đau và sưng tấy. Bên cạnh đó, nhờ tính chất kháng khuẩn tự nhiên, nó giúp mắt không bị nhiễm trùng. Đun sôi một vài lá trong 5-7 phút. Khi nước nguội bớt, nhúng một miếng vải sạch vào nước này và đặt lên mắt bị nhiễm trùng trong khoảng 15 phút. Lặp lại điều này hai lần ba lần mỗi ngày.

Hạt giống rau mùi

Các nghiên cứu chứng minh rằng những hạt này có đặc tính giúp giảm sưng tấy do lẹo mắt. Đun sôi một số hạt rau mùi trong nước vài phút và sau đó lọc lấy nước. Khi nó nguội đi, rửa mắt bị ảnh hưởng với hỗn hợp vừa có. Lặp lại điều này hai lần hoặc ba lần một ngày.

Theo Femina