Ăn chay tốt cho sức khỏe từ trong ra ngoài thế này, bảo sao nhiều người thích mê

Đây là chính xác điều gì xảy ra với chúng ta khi chúng ta ăn chay trường.

Điều này là do những người ăn chay nói chung ăn nhiều thực phẩm có chất xơ và ít chất béo bão hòa hơn. Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng đây có thể là công thức hoàn hảo cho một giấc ngủ ngon.

Với chế độ ăn dựa trên thực vật, bạn có thể ăn nhiều carbohydrate phức tạp hơn để kích thích giải phóng serotonin, giúp bạn dễ ngủ. Điều này có nghĩa là ăn thực phẩm giàu tinh bột như gạo và khoai tây trước khi ngủ có thể giúp bạn có một giấc ngủ ngon hơn.

2. Bạn có thể giảm cân

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn thuần chay có ảnh hưởng đến cân nặng của bạn. Trong một nghiên cứu, cả người lớn và trẻ em theo chế độ ăn thuần chay đều tiêu thụ ít protein, cholesterol và chất béo bão hòa hơn. Trên thực tế, trẻ em theo chế độ ăn thuần chay đã giảm trung bình 6,7 pound (3,1 kg) trong suốt thời gian nghiên cứu.

3. Nội tiết tố của bạn có thể thay đổi

Mặc dù đậu nành có thể là một loại thực phẩm thay thế thịt tốt, nhưng ăn quá nhiều đậu nành có thể gây ra những tác động tiêu cực cho cơ thể bạn. Điều này có thể xảy ra nếu bạn thường xuyên thay thế protein thịt bằng protein đậu nành.

Người ta đã phát hiện ra rằng ăn một lượng lớn đậu nành có thể phá vỡ tuyến giáp của bạn, tuyến chịu trách nhiệm kiểm soát và cân bằng hormone của bạn. Điều này có thể dẫn đến sự mất cân bằng, có nghĩa là việc tìm các sản phẩm thay thế khác có thể tốt cho sức khỏe hơn.

4. Các khớp của bạn ít bị viêm hơn

Các loại thực phẩm như bơ, pho mát và bánh mì kẹp thịt có thể gây viêm khớp vì chúng chứa nhiều chất béo bão hòa. Nghiên cứu mới cho thấy chế độ ăn dựa trên thực vật, cụ thể là ăn chay, có thể giúp giảm các triệu chứng của bệnh viêm khớp dạng thấp. Điều này một phần là do bạn sẽ không ăn nhiều chất béo bão hòa và cũng bởi vì bạn sẽ ăn nhiều thực phẩm thực sự chống viêm.

5. Bạn cảm nhận mọi thứ khác đi

Chuyển từ chế độ ăn đồ ăn vặt và các sản phẩm từ động vật có nhiều muối, chất béo và đường có thể ảnh hưởng đến vị giác của bạn. Độ nhạy của vị giác của bạn thay đổi khi bạn bắt đầu chế độ ăn uống dựa trên thực vật và loại bỏ các sản phẩm và chất béo từ động vật.

Điều này có thể có nghĩa là bạn khám phá ra niềm yêu thích mới đối với những món ăn mà trước đây bạn chưa từng thích.

Theo Brightside