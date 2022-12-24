Loại trái cây này là "tuyệt tác ẩm thực" kiểm soát bệnh tiểu đường, ngăn ngừa táo bón nhưng lại thường bị đánh giá thấp

Dinh dưỡng 24/12/2022 19:37

Đu đủ sống hoặc đu đủ xanh chưa chín thường là thực phẩm bị đánh giá thấp. Nó được lấy từ một loại cây đu đủ Carica nhỏ lâu năm có nguồn gốc từ các nước nhiệt đới. Giàu chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin, protein, dinh dưỡng thực vật và các enzym như papain và chymopapain, đu đủ sống được cho là mang lại một số lợi ích cho sức khỏe.

Loại trái cây này là 'tuyệt tác ẩm thực' kiểm soát bệnh tiểu đường, ngăn ngừa táo bón nhưng lại thường bị đánh giá thấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ sống cũng có đặc tính kháng khuẩn và chữa lành vết thương, đồng thời hoạt động như một chất hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả đồng thời giúp trị táo bón. 

Hỗ trợ tiêu hóa

Loại trái cây này là 'tuyệt tác ẩm thực' kiểm soát bệnh tiểu đường, ngăn ngừa táo bón nhưng lại thường bị đánh giá thấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ sống rất giàu chất xơ, giúp sản xuất tinh bột lên men, cuối cùng trở thành thức ăn (prebiotic) cho vi khuẩn có lợi trong ruột. Điều này tiếp tục giúp có được một đường ruột khỏe mạnh.

Hỗ trợ điều trị sốt xuất huyết

Loại trái cây này là 'tuyệt tác ẩm thực' kiểm soát bệnh tiểu đường, ngăn ngừa táo bón nhưng lại thường bị đánh giá thấp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bất kỳ người thân và người thân nhất nào của bạn đang bị sốt xuất huyết, hãy cho họ uống nước lá đu đủ sống. Nó sẽ giúp tăng số lượng tiểu cầu của các tế bào bạch cầu, vốn giảm mạnh trong cơn sốt này. Tuy nhiên, vẫn chưa có một nghiên cứu cụ thể nào chứng minh cho lý thuyết này.

Ngăn ngừa táo bón

Loại trái cây này là 'tuyệt tác ẩm thực' kiểm soát bệnh tiểu đường, ngăn ngừa táo bón nhưng lại thường bị đánh giá thấp - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Có một số enzyme lành mạnh có trong đu đủ sống giúp làm sạch dạ dày của bạn một cách hiệu quả và cung cấp cho bạn một quá trình tiêu hóa không có độc tố. Ngoài ra, đu đủ điều chỉnh nhu động ruột vì nó có bản chất chống ký sinh trùng và chống amip, và nhờ đó, nó không cho phép hệ thống dạ dày của chúng ta tích tụ khí không tốt cho sức khỏe.

Giúp quản lý bệnh tiểu đường

Loại trái cây này là 'tuyệt tác ẩm thực' kiểm soát bệnh tiểu đường, ngăn ngừa táo bón nhưng lại thường bị đánh giá thấp - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ xanh chứa một số khoáng chất quan trọng và nó giúp kiểm soát lượng đường trong cơ thể. Những khoáng chất này cũng hữu ích để tăng cường giải phóng insulin. Nó cũng có thể hoạt động chống lại các enzym quan trọng, là nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường loại 2.

Theo Brightside

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