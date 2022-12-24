Đu đủ sống rất giàu chất xơ, giúp sản xuất tinh bột lên men, cuối cùng trở thành thức ăn (prebiotic) cho vi khuẩn có lợi trong ruột. Điều này tiếp tục giúp có được một đường ruột khỏe mạnh.

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Nếu bất kỳ người thân và người thân nhất nào của bạn đang bị sốt xuất huyết, hãy cho họ uống nước lá đu đủ sống. Nó sẽ giúp tăng số lượng tiểu cầu của các tế bào bạch cầu, vốn giảm mạnh trong cơn sốt này. Tuy nhiên, vẫn chưa có một nghiên cứu cụ thể nào chứng minh cho lý thuyết này.

Ngăn ngừa táo bón

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Có một số enzyme lành mạnh có trong đu đủ sống giúp làm sạch dạ dày của bạn một cách hiệu quả và cung cấp cho bạn một quá trình tiêu hóa không có độc tố. Ngoài ra, đu đủ điều chỉnh nhu động ruột vì nó có bản chất chống ký sinh trùng và chống amip, và nhờ đó, nó không cho phép hệ thống dạ dày của chúng ta tích tụ khí không tốt cho sức khỏe.

Giúp quản lý bệnh tiểu đường

Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ xanh chứa một số khoáng chất quan trọng và nó giúp kiểm soát lượng đường trong cơ thể. Những khoáng chất này cũng hữu ích để tăng cường giải phóng insulin. Nó cũng có thể hoạt động chống lại các enzym quan trọng, là nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường loại 2.

Theo Brightside