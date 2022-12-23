Loại gia vị được mệnh danh là "vương quốc dinh dưỡng", ăn nhiều lợi máu, giảm cholesterol cao lại tăng miễn dịch cực tốt

Dinh dưỡng 23/12/2022 06:36

Bạn đã nhiều lần sử dụng tỏi như một chất gia vị để thêm mùi thơm và hương vị cho món ăn của mình. Tuy nhiên, khoa học đã chứng minh rằng tỏi là một chất chữa bệnh tuyệt vời và có thể được sử dụng để giúp giải quyết nhiều vấn đề về y học. 

Loại gia vị được mệnh danh là 'vương quốc dinh dưỡng', ăn nhiều lợi máu, giảm cholesterol cao lại tăng miễn dịch cực tốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tỏi thực sự là món được rất nhiều người yêu thích và là gia vị khó thiếu trong các món ăn của người Việt. Không chỉ thơm ngon, nó còn chứa nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Thanh lọc máu

Nếu bạn đã thất bại trong cuộc chiến chống lại những nốt mụn cứng đầu đó, thì đã đến lúc bạn phải giải quyết nguyên nhân gốc rễ của mụn trứng cá. Dùng hai nhánh tỏi sống với nước ấm sẽ giúp bạn thanh lọc máu, mang lại làn da sáng khỏe trông thấy.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Nếu cảm lạnh và cúm không bao giờ rời xa bạn, hãy để tỏi phát huy tác dụng của nó. Tiêu thụ hai hoặc ba miếng tỏi với một chút mật ong và gừng mỗi ngày sẽ giúp bạn tránh xa những "vị khách" thường xuyên này.

Chống ung thư

Loại gia vị được mệnh danh là 'vương quốc dinh dưỡng', ăn nhiều lợi máu, giảm cholesterol cao lại tăng miễn dịch cực tốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu tuyên bố rằng tỏi xây dựng khả năng miễn dịch để chống lại các loại ung thư khác nhau như ung thư bàng quang, vú và dạ dày.

Giảm mức cholesterol

Các đặc tính chống oxy hóa trong tỏi giúp duy trì mức cholesterol thấp hơn. Khi tiêu thụ hàng ngày, huyết áp và lượng đường trong máu của bạn cũng sẽ được kiểm soát.

Điều trị nhiễm trùng

Loại gia vị được mệnh danh là 'vương quốc dinh dưỡng', ăn nhiều lợi máu, giảm cholesterol cao lại tăng miễn dịch cực tốt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kho tàng dược liệu đã trở nên phổ biến nhờ các đặc tính chống vi khuẩn, chống vi rút và chống nấm. Có thể là chống sâu răng hoặc ký sinh trùng bên trong, tỏi có thể là "kỵ sĩ" chống lại tất cả.

Theo Femina

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