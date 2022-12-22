Sự sụp đổ của caffein: Tại sao cà phê làm bạn kiệt sức, buồn ngủ?

Có thể sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng cà phê có thể giúp bạn ngủ ngon hơn.

Có một niềm tin phổ biến rằng uống cà phê vào cuối ngày có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn. Tuy nhiên, có một tin tốt cho tất cả những người yêu thích cà phê: một tách cà phê vào đêm muộn sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn.

Một nhóm các nhà nghiên cứu đã đưa ra kết luận rằng uống cà phê trong vòng 4 giờ trước khi đi ngủ không làm phiền giấc ngủ của bạn. Họ đã theo dõi 785 tình nguyện viên trong khoảng một tuần bằng cách sử dụng cảm biến ở cổ tay và nhật ký giấc ngủ, và kết quả thật bất ngờ: caffein không ảnh hưởng đến giấc ngủ của họ.

2. Bạn có thể thức dậy với cảm giác tràn đầy năng lượng hơn

Uống một tách cà phê trước khi chợp mắt thực sự có thể làm tăng mức năng lượng của bạn thay vì khiến bạn mệt mỏi. Để giúp bạn cảm thấy buồn ngủ, cơ thể bạn sản xuất adenosine, một chất hóa học thúc đẩy giấc ngủ. Caffeine ngăn não của bạn tiếp nhận adenosine.

3. Cà phê có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi

Bạn đã bao giờ cảm thấy muốn đi vệ sinh sau khi uống cà phê chưa? Điều này xảy ra vì caffein đóng vai trò là thuốc lợi tiểu. Nói cách khác, cà phê khiến bạn có xu hướng đi vệ sinh thường xuyên hơn.

Khi caffein làm cơ thể bạn mất nước, tình trạng mất nước sẽ có hiệu lực, do đó có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Để giảm tác dụng buồn ngủ và giúp cơ thể không bị mệt mỏi, bạn phải bổ sung lượng nước mất nước cho cơ thể bằng cách uống nước.

4. Nó làm giảm lượng đường trong máu của bạn

Một cách khác mà cà phê có thể khiến bạn buồn ngủ và mệt mỏi là ảnh hưởng đến lượng đường trong máu của bạn. Nếu bạn thích uống cà phê ngọt với nhiều đường và kem đánh bông, bạn có thể bị say đường ngay sau khi uống. Khi cơ thể bạn ăn đường đã qua chế biến, lượng đường trong máu của bạn bắt đầu giảm xuống. Kết quả là bạn có thể cảm thấy mệt mỏi do thiếu năng lượng.

5. Nấm mốc trong cà phê có thể gây mệt mỏi

Nghe có vẻ thô thiển, nhưng khi bạn đang uống tách cà phê của mình, rất có thể bạn đang uống phải một loại đồ uống khá mốc. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hầu hết các hạt cà phê đều bị nhiễm nấm mốc. Do đó, tách cà phê thơm phức của bạn chứa đầy chất độc chứa trong nấm mốc có thể khiến bạn cảm thấy uể oải, buồn ngủ và mệt mỏi nói chung.

6. Cơ thể bạn có thể biến căng thẳng thành buồn ngủ

Bạn đã bao giờ nhận thấy rằng tách cà phê của bạn có thể khiến bạn bồn chồn chưa? Đó là bởi vì uống cà phê làm tăng gấp đôi lượng hormone gây căng thẳng trong cơ thể bạn, ngay cả khi bạn tiêu thụ cùng một lượng caffein mỗi ngày. Sau khi phản ứng ban đầu với căng thẳng qua đi, bạn có thể muốn đi ngủ để xử lý trải nghiệm, vì buồn ngủ và mệt mỏi là những phản ứng tự nhiên mà cơ thể bạn phải đối mặt với căng thẳng.

Theo Brightside