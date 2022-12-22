Chỉ cần ăn quả này mỗi ngày, chẳng còn lo vấn đề đường ruột lại dưỡng nhan đỉnh vô cùng

Sự thật thú vị: Theo các tài liệu lịch sử, vị bác sĩ từng phục vụ vua Charles II của Anh đã đưa bơ vào chế độ ăn của Hoàng thân vào năm 1672 vì ông tin rằng nó giúp nuôi dưỡng và tăng cường sức mạnh cho cơ thể.

Bơ là một siêu thực phẩm có nhiều chất xơ và các chất dinh dưỡng quan trọng như kali, hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa. Đây cũng là một thực phẩm ít đường fructose, có nghĩa là nó sẽ tạo ra ít khí hơn trong cơ thể bạn.

Hai đặc tính khiến quả bơ trở nên độc đáo là nó rất giàu chất xơ và chất béo không bão hòa đơn. Sự thật thú vị là một trăm gam bơ (ít hơn một nửa quả bơ trung bình) cung cấp 3,2 gam chất xơ (0,9 gam hòa tan, 2,3 gam không hòa tan). Nó có hàm lượng chất xơ cao nhất trong bất kỳ loại trái cây nào được tiêu thụ rộng rãi.

Dt Lakshita Jain, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng được chứng nhận, chuyên gia công nghệ thịt và người sáng lập NUTR đã liệt kê những lý do tại sao việc đưa siêu thực phẩm này vào chế độ ăn hàng ngày của bạn là điều cần thiết.

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Để giữ cho ruột của chúng ta an toàn, chúng ta cần nhiều loại chất xơ, mỗi loại phục vụ một chức năng khác nhau trong ruột. Chất xơ hòa tan hoạt động như một cây lau nhà trong ruột, hấp thụ chất lỏng và tạo ra một vật liệu giống như gel mềm cho phép phân di chuyển dễ dàng hơn. Chất xơ không hòa tan hoạt động giống như một cây chổi, quét chất thải ra khỏi ruột theo chuyển động quét mạnh. Mặt khác, chất xơ có thể đóng một vai trò trong việc ngăn ngừa ung thư ruột kết, giảm cholesterol và thậm chí hỗ trợ giảm cân ngoài việc giữ cho chúng ta bình thường.

Có ít nhất 28 gam chất xơ mỗi ngày để đáp ứng giá trị tham chiếu hàng ngày. Bơ tươi cung cấp 3 gam chất xơ cho mỗi khẩu phần. Một số nghiên cứu đã nhấn mạnh mối liên hệ giữa việc ăn một quả bơ mỗi ngày có thể giúp tăng cường sức khỏe đường ruột.

Với bơ, cuối cùng bạn sẽ kết hợp các loại trái cây và rau quả khác để làm món salad hoặc bánh mì sandwich, vì vậy lượng thức ăn tươi của bạn cũng tăng lên.

Chương trình nghiên cứu

Theo một nghiên cứu mới của Đại học Illinois, việc đưa quả bơ vào chế độ ăn uống thông thường của bạn sẽ giúp tăng cường sức khỏe đường ruột. Theo các nhà nghiên cứu, những người ăn bơ hàng ngày như một phần của bữa ăn có lượng vi khuẩn đường ruột dồi dào hơn giúp phân hủy chất xơ và tạo ra các chất giúp ích cho sức khỏe đường ruột. So với những người không nhận được bữa ăn bơ trong mẫu, họ có nhiều vi sinh vật đa dạng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

163 người trưởng thành trong độ tuổi từ 25 đến 45 đã được đưa vào nghiên cứu, tất cả đều thừa cân hoặc béo phì nhưng khỏe mạnh. Một nửa số người tham gia được yêu cầu ăn một bữa có bơ, trong khi nửa còn lại ăn một bữa tương tự nhưng không có bơ. Những người ăn một quả bơ mỗi ngày có nhiều vi sinh vật trong ruột hơn những người không ăn. Nồng độ axit mật của nhóm cũng thấp hơn, điều này có thể có tác động tiêu cực đến sức khỏe đường ruột.

Ảnh minh họa: Internet

Bơ đủ mềm để có thể sử dụng trong cả món ngọt và món mặn. Với rất nhiều cách để thưởng thức bơ, bất kỳ ai đang tìm kiếm những lợi ích bổ sung cho sức khỏe đều có thể nghĩ ra rất nhiều cách sáng tạo để tận dụng tối đa chúng. Tạo một lớp phết, thêm chúng vào món sinh tố của bạn, cắt lát chúng trên bánh mì của bạn, cắt nhỏ để làm món salad… các tùy chọn là vô hạn. Chỉ cần đảm bảo bạn sử dụng trái cây chín và ăn tươi. Cố gắng không chọn thực phẩm thay thế đông lạnh hoặc thực phẩm đóng gói.

Bạn cần lưu ý về cảnh báo: Đúng vậy, trái cây chứa hàm lượng chất béo cao, nhưng đây là những chất béo tốt và giúp no sẽ khiến bạn cảm thấy no lâu hơn và thậm chí có thể dẫn đến giảm cân theo thời gian nếu bạn lưu ý đến các yếu tố khác.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Femina