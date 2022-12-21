Giảm cân dễ dàng với những loại rau trứ danh "thủ phủ chất xơ, chiến thần diệt mỡ" này

Dinh dưỡng 21/12/2022 16:13

Rau tươi cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu cuối cùng giúp duy trì sức khỏe tốt. Nhưng khi bạn đang trên hành trình giảm cân, bạn thường tự hỏi nên ăn gì và tránh những gì. Khi bạn đếm lượng calo và chất béo nạp vào cơ thể, ăn rau và trái cây tươi là điều bạn thường không bận tâm.

Và đây sẽ là các loại rau hàng đầu sẽ giúp bạn giảm cân một cách lành mạnh.

Rau lá xanh

Giảm cân dễ dàng với những loại rau trứ danh 'thủ phủ chất xơ, chiến thần diệt mỡ' này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bao gồm các loại rau lá xanh trong chế độ ăn uống của bạn. Làm món salad tốt cho sức khỏe hoặc ăn chúng khi đã nấu chín. Các loại rau lá xanh chứa nhiều sắt và vitamin giúp cơ thể bạn không bị thiếu hụt các chất dinh dưỡng thiết yếu.

Súp lơ trắng

Giảm cân dễ dàng với những loại rau trứ danh 'thủ phủ chất xơ, chiến thần diệt mỡ' này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Súp lơ trắng là thực phẩm có tỷ trọng thấp và không có chất béo. Nó được làm giàu với chất xơ và có thể ăn sống cũng như nấu chín. Do không chứa chất béo nên bạn có thể đưa loại thực phẩm này vào chế độ ăn kiêng giảm cân của mình.

Dưa chuột

Nó có rất nhiều nước và không có carbs hay chất béo. Bạn có thể thưởng thức một vài lát dưa chuột trong bữa ăn nhẹ. Hàm lượng nước của nó đảm bảo không bị mất nước. Bạn cũng có thể làm món salad dưa chuột và thưởng thức món ăn lành mạnh này.

Cà rốt

Giảm cân dễ dàng với những loại rau trứ danh 'thủ phủ chất xơ, chiến thần diệt mỡ' này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Loại thực phẩm giòn và bổ này chứa nhiều lợi ích cho sức khỏe. Cà rốt chứa nhiều chất xơ và hàm lượng beta-caroten. Một lần nữa, bạn có thể ăn chúng như món salad, trong bữa ăn nhẹ hoặc thậm chí nấu chín.

Nấm

Giảm cân dễ dàng với những loại rau trứ danh 'thủ phủ chất xơ, chiến thần diệt mỡ' này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Những loại thực phẩm nhỏ như tuyết này có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chúng là một nguồn tuyệt vời của protein, chất xơ, canxi và khoáng chất. Nấm cũng có đặc tính chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh khác nhau.

Khoai lang 

Giảm cân dễ dàng với những loại rau trứ danh 'thủ phủ chất xơ, chiến thần diệt mỡ' này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang chứa hàm lượng chất xơ cao và ít calo rất tốt cho hành trình giảm cân của bạn. Bạn có thể luộc khoai lang và ăn như rau hoặc trong bữa phụ.

Theo Femina

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