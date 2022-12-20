Chị em chẳng sợ tăng cân nữa, ăn vặt đúng cách có lợi nhiều không tưởng!

Chọn thực phẩm 20/12/2022 10:42

Ăn vặt thường bị coi thường, tuy nhiên, nó không xứng đáng với tiếng tăm chẳng mấy tốt đẹp đó. Trên thực tế, nó có rất nhiều lợi ích từ giảm cân đến chất lượng giấc ngủ. Vì vậy, hãy sắp xếp thời gian ăn nhẹ và chuẩn bị sẵn hộp đựng của bạn. Chúng ta sắp khám phá ra khía cạnh khác của việc ăn vặt.

Tiết lộ sự thật sau sẽ cho phép bạn thưởng thức thanh sô cô la yêu thích của mình mà không cảm thấy tội lỗi.

1. Bạn nhận được nhiều vitamin hơn

Ăn vặt giúp bạn kết hợp nhiều chất dinh dưỡng hơn vào cuộc sống của bạn. Thật khó để có được tất cả các vitamin cần thiết chỉ bằng cách ăn 3 bữa một ngày, đó là lý do tại sao người ta thường khuyên nên ăn trái cây và rau quả trong ngày.

Chị em chẳng sợ tăng cân nữa, ăn vặt đúng cách có lợi nhiều không tưởng! - Ảnh 1

Những người ăn uống theo lịch trình đã bỏ lỡ các vitamin thiết yếu và kết quả là họ có xu hướng móng tay giòn và thậm chí rụng tóc.

2. Bạn ít có khả năng ăn quá nhiều

Bữa sáng, bữa trưa và bữa tối có thể không đủ cho tất cả mọi người. Các món ăn nhẹ giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng, đồng thời giúp bạn không ăn quá nhiều khi cuối cùng bắt đầu các bữa ăn chính trong ngày.

Chị em chẳng sợ tăng cân nữa, ăn vặt đúng cách có lợi nhiều không tưởng! - Ảnh 2

Trên thực tế, bạn thậm chí có thể sắp xếp thời gian ăn nhẹ của mình. Đây là điều mà Thụy Điển, Nhật Bản và các quốc gia khác thực hành.

3. Bạn tăng cường sức mạnh não bộ của mình

Chị em chẳng sợ tăng cân nữa, ăn vặt đúng cách có lợi nhiều không tưởng! - Ảnh 3

Não sử dụng glucose làm nhiên liệu, đặc biệt là khi bạn thực hiện các nhiệm vụ khó khăn. Khả năng tinh thần của bạn giảm đáng kể khi lượng đường trong máu của bạn thấp. Ăn vặt những thực phẩm như sô cô la hoặc quả óc chó giúp cải thiện sự tập trung tinh thần của bạn.

4. Bạn ít căng thẳng hơn

Chị em chẳng sợ tăng cân nữa, ăn vặt đúng cách có lợi nhiều không tưởng! - Ảnh 4

Khi bạn cảm thấy chán nản, cơ thể bạn sẽ giải phóng cortisol. Theo một chuyên gia dinh dưỡng, điều này có thể làm giảm lượng đường trong máu. Vì vậy, khi bạn cảm thấy thất vọng, hãy lấy một bữa ăn nhẹ lành mạnh và mời một số serotonin vào cuộc sống của bạn.

5. Bạn vượt qua cơn buồn ngủ buổi chiều

Chị em chẳng sợ tăng cân nữa, ăn vặt đúng cách có lợi nhiều không tưởng! - Ảnh 5

Sự sụt giảm buổi chiều là một phản ứng tự nhiên đối với nhịp sinh học. Nó khiến chúng ta buồn ngủ từ 1 đến 3 giờ chiều. Tuy nhiên, có thể tránh tình trạng sụt giảm này bằng cách ăn vặt trái cây và rau quả. Trái cây sấy khô và đậu phộng không ướp muối cũng có thể giúp bạn đánh bại cơn thèm ăn.

6. Bạn cải thiện mối quan hệ xã hội của mình

Chị em chẳng sợ tăng cân nữa, ăn vặt đúng cách có lợi nhiều không tưởng! - Ảnh 6

Ăn vặt thực sự hữu ích khi kết bạn với ai đó. Nghiên cứu từ Đại học Oxford phát hiện ra rằng ăn cùng nhau làm tăng hạnh phúc và cải thiện các mối quan hệ. Hơn nữa, chỉ cần chia sẻ đồ ăn nhẹ của bạn với người khác có thể giúp bạn phá băng dễ dàng hơn. Nó làm cho chúng ta cảm thấy được đánh giá cao và quan tâm.

7. Bạn có một đêm ngon giấc

Chị em chẳng sợ tăng cân nữa, ăn vặt đúng cách có lợi nhiều không tưởng! - Ảnh 7

Ăn trước khi đi ngủ không hoàn toàn không tốt cho sức khỏe. Điều quan trọng nhất là những gì bạn ăn. Ví dụ, hạnh nhân cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn vì chúng có chứa melatonin. Thực phẩm giàu canxi ngăn ngừa rối loạn giấc ngủ.

Bên cạnh đó, uống một cốc sữa nóng hoặc trà hoa cúc trước khi ngủ gật có thể giúp bạn giảm cân. 

Theo Brightside

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