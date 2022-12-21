Những món ăn ngon hút vị giác nhưng chứa rất nhiều đường ẩn có lẽ bạn không biết

Nước sốt đóng chai này lọt vào danh sách là một trong những loại gia vị phổ biến nhất trên thế giới. Có sự kết hợp của các hương vị ngọt, chua và vị cay, sốt cà chua phổ biến nhất trong bánh mì kẹp thịt thức ăn nhanh và làm nước chấm cho khoai tây chiên.

Tuy nhiên, một muỗng canh gia vị màu đỏ này tương đương với việc bạn cho cả một viên đường vào miệng. Chứa khoảng 4 gam đường mỗi muỗng canh, hầu hết các chai nước sốt cà chua thương mại đều chứa một lượng đáng kể xi-rô ngô có hàm lượng đường cao.

Bơ đậu phộng

Bơ đậu phộng là một nguồn protein phổ biến và là một loại thực phẩm đa năng trong tủ đựng thức ăn. Mặc dù các loại bơ đậu phộng tự nhiên chứa ít hoặc không chứa đường, nhưng nhiều biến thể thương mại chứa đầy dầu không tốt cho sức khỏe và đường bổ sung, khiến loại bơ có vẻ tốt cho sức khỏe trở thành loại có khả năng gây nguy hiểm.

Một số thương hiệu phổ biến có thể có tới 8 gam đường trên 2 muỗng canh. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên đọc nhãn thành phần của bơ đậu phộng để bạn có thể biết loại nào tự nhiên và tốt cho sức khỏe nhất.

Xà lách trộn

Bắp cải là một loại rau tốt cho sức khỏe chứa nhiều chất dinh dưỡng, đặc tính chống viêm và vitamin K. Nhưng xà lách trộn, loại có đầy đủ chất béo mayo và đường trắng, có thể có tới 16,3 g đường mỗi cốc.

Khoai tây chiên

Đồ ăn nhẹ mặn dường như không tương đương với đường, nhưng một túi khoai tây chiên yêu thích của bạn có thể chứa khoảng 3% -5% đường. Điều này đặc biệt phổ biến trong khoai tây chiên có hương vị như thịt nướng, ớt ngọt, mật ong hoặc khoai tây chiên ngô ngọt.

Tùy thuộc vào số lượng khoai tây chiên bạn ăn, 15 miếng khoai tây chiên vị thịt nướng có thể đã có 2 gam đường. Khoai tây chiên cũng chứa nhiều carbs, mà cơ thể bạn sẽ chuyển đổi thành một dạng đường gọi là glucose. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng đồ ăn vặt, chẳng hạn như khoai tây chiên, nên được ăn một cách hạn chế để ngăn ngừa bất kỳ bệnh tật nào.

Trái cây sấy khô

Trái cây sấy khô được coi là một món ăn nhẹ tốt cho sức khỏe. Tương tự như phiên bản tươi của chúng, chúng rất giàu vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, khi trái cây bị mất nước, hàm lượng nước sẽ bị loại bỏ, khiến tất cả các loại đường được nén lại trong trái cây bị teo lại, khiến chúng có lượng đường tự nhiên rất cao.

Theo Brightside