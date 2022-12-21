Hãy luôn tâm đắc ở câu nói : “mọi thứ đều có chừng mực.” Mặc dù có một số loại thực phẩm tốt cho sức khỏe hơn những loại khác, nhưng chúng ta không nên lạm dụng chúng và để chúng gây hại cho cơ thể.

Một chén bông cải xanh sống chỉ chứa 31 calo, 6 gam carbs và 0,3 gam chất béo. Nó giàu chất xơ, protein, vitamin C, kali, các vitamin và khoáng chất khác. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tiêu thụ quá nhiều bông cải xanh và các loại rau họ cải khác cho vấn đề đó (bao gồm các loại rau như cải xoăn, súp lơ trắng, cải bắp và cải Brussels) có thể gây kích ứng ruột hoặc khiến bạn đầy hơi.

Dưới điều đáng báo động hơn, ăn quá nhiều bông cải xanh và họ hàng họ cải của nó đã được phát hiện có tác động tiêu cực đến những người dùng thuốc điều trị bệnh tim và làm loãng máu do hàm lượng vitamin K cao.

2. Cá hồi có thể làm loãng máu của bạn

Cá hồi là nguồn cung cấp protein nạc và axit béo omega-3 rất tốt cho việc giảm viêm. Một phần cá hồi nhỏ đã đáp ứng gần 30% nhu cầu protein hàng ngày của người trưởng thành. Mặc dù cá hồi là lựa chọn hàng đầu của nhiều người quan tâm đến sức khỏe, nhưng việc tiêu thụ quá nhiều omega-3 có thể có tác động tiêu cực đến số lượng tiểu cầu trong máu của bạn và thậm chí có thể làm loãng máu. Ngoài ra, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ăn quá nhiều cá, bao gồm cả cá hồi, có thể làm tăng lượng thủy ngân trong máu.

Trái ngược với cá hồi hoang dã, cá hồi nuôi được phát hiện có lượng chất béo và calo gần gấp đôi. Nghiên cứu gần đây cũng phát hiện ra rằng cá hồi nuôi có thể có mối liên hệ với bệnh béo phì với lượng chất gây ô nhiễm và hóa chất có thể được tìm thấy trong nước nuôi.

3. Quế có thể gây ngộ độc cho cơ thể

Quế được coi là siêu thực phẩm do hàm lượng chất chống oxy hóa cao và nhiều dược tính. Có khả năng làm giảm lượng đường trong máu, giảm viêm và ngăn ngừa bệnh tim, loại gia vị phổ biến cho bánh táo được coi là một trong những siêu thực phẩm hàng đầu trong họ gia vị.

Bất chấp tất cả những lợi ích sức khỏe của nó, lượng quế mà chúng ta ăn vào phải được theo dõi ở mức một thìa cà phê mỗi ngày cho mỗi người lớn. Nghiên cứu đã tiết lộ rằng quá nhiều quế có thể gây độc do chất coumarin chứa trong đó. Coumarin đặc biệt nguy hiểm đối với những người có vấn đề về gan và có thể gây tổn thương gan khi ăn quá nhiều.

Điều quan trọng cần lưu ý là có nhiều loại quế khác nhau với mức độ coumarin khác nhau :

Quế thường (+1%) — được coi là “quế thông thường”, loại mà chúng ta thường sử dụng

Quế Ceylon (0,04% coumarin) — còn được gọi là “quế thật” hoặc “quế Mexico”

Quế Korintje (4% coumarin) — một loại quế cassia, phổ biến nhất ở Bắc Mỹ

Quế Sài Gòn (8% coumarin) — đậm đà và ngọt hơn các loại quế khác

4. Quả bơ có thể gây tích mỡ

Bơ đã trở nên phổ biến toàn cầu như một siêu thực phẩm trong những năm gần đây do đặc tính dinh dưỡng cao của nó. Một khẩu phần bơ đáp ứng 1/4 nhu cầu vitamin K của người lớn, 1/5 nhu cầu folate và 1/10 nhu cầu vitamin E hàng ngày của chúng ta. Trái cây béo cũng giàu omega-3 và chất xơ, nhưng ăn quá nhiều bơ cũng có thể dẫn đến viêm, đầy hơi và đau bụng.

Do đặc tính béo của chúng , bơ không chỉ giàu chất dinh dưỡng mà còn có lượng calo cao. Giống như bất kỳ loại calo nào khác, quá nhiều calo trong số chúng có thể dẫn đến tăng cân. Nếu bạn định đưa quả bơ vào kế hoạch bữa ăn hàng ngày của mình, các chuyên gia khuyên bạn nên ăn 50 gam hoặc khoảng một phần ba đến nửa quả bơ.

Theo Brightside