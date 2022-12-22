Ăn trái cây mà không để ý điều này, coi chừng tiểu đường và tiêu chảy

Giàu khoáng chất và enzyme, trái cây giúp cơ thể giữ nước và xây dựng hệ thống miễn dịch mạnh mẽ hơn. Tất cả chúng ta đều ăn trái cây, nhưng chúng ta có tiêu thụ đúng cách không? Có những cách ăn trái cây đúng cách và không đúng cách.

Nước ép trái cây cũng khiến lượng đường trong máu tăng cao. Mặt khác, khi chúng ta ăn toàn bộ trái cây, nước bọt của chúng ta có chứa các enzym tiêu hóa giúp cơ thể phá vỡ các loại đường tự nhiên. Vì những lý do này, bạn luôn nên ăn trái cây nguyên quả.

Tránh ép trái cây. Nước ép trái cây có vẻ tốt cho sức khỏe nhưng thực tế không phải vậy. Trái cây nên được tiêu thụ toàn bộ nếu bạn muốn có mọi dinh dưỡng . Các vitamin, khoáng chất, enzyme và chất xơ có trong trái cây bị mất trong quá trình ép.

2. Bạn để trái cây cắt ra quá lâu

Tránh cắt trái cây và ăn chúng sau vài giờ. Điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Thực hành này làm giảm giá trị dinh dưỡng của trái cây. Chúng ta có thể nhận thấy rằng việc cắt trái cây và bảo quản trong một thời gian dài sẽ khiến chúng chuyển sang màu nâu. Kết cấu, cũng như hương vị, bị ảnh hưởng. Bạn nên tránh thói quen này.

3. Bạn đang ăn trái cây sau bữa ăn

Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn ăn trái cây ngay sau bữa ăn, nó sẽ đi vào dạ dày của bạn và bắt đầu phân hủy cùng với thức ăn đã đi vào dạ dày của bạn từ bữa ăn trước. Lúc này dạ dày của bạn phải tiết ra nhiều axit hơn để phân hủy trái cây.

Trái cây trở nên có tính axit hơn khi chúng bị phân hủy nhanh chóng. Tại thời điểm này, phần lớn các đặc tính và chất dinh dưỡng của chúng bị phá hủy. Do đó, điều quan trọng là tiêu thụ trái cây ít nhất 30 phút sau bữa ăn.

4. Bạn đang ăn quá nhiều trái cây cùng một lúc

Một số chế độ ăn kiêng cho phép bạn ăn bao nhiêu trái cây và rau tùy thích, nhưng đây không phải là cách tốt nhất để giảm cân. Các loại rau không chứa tinh bột có thể được tiêu thụ với số lượng không hạn chế, nhưng trái cây phải được tiêu thụ một cách thận trọng do chỉ số đường huyết cao hơn. Trái cây ngọt và ngon nên rất dễ ăn quá nhiều, điều này có thể khiến máu tràn ngập glucose và calo, dẫn đến tăng cân.

Ảnh minh họa: Internet

Tiêu thụ quá nhiều trái cây cùng một lúc cũng có thể gây đầy hơi và khó tiêu. Một số người bị đầy hơi và đầy hơi vì cơ thể họ không thể hấp thụ nó đúng cách. Điều này có thể dẫn đến tiêu chảy, đặc biệt là ở trẻ em.

Theo Femina