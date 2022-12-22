Như đã đề cập, đậu bắp rất giàu vitamin A, B và C. Nó cũng chứa nhiều khoáng chất như canxi và kẽm. Loại rau này là một bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống lành mạnh nhờ hàm lượng dinh dưỡng của nó. Có nhiều chất xơ, nó cũng tốt cho những người muốn giảm cân.

Loại rau xanh mướt này được yêu thích và ghét bỏ vì hương vị và kết cấu của nó, nhưng nó rất giàu chất xơ và các chất dinh dưỡng khác như vitamin A, B và C cùng với các khoáng chất khác.

Mẹo: Ăn nhẹ với món bánh đậu bắp giòn, tẩm gia vị, hàm lượng chất xơ sẽ giúp bạn no lâu và ngăn chặn tình trạng say xỉn.

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Mọi người thường ghét ăn đậu bắp vì kết cấu và độ dính của nó. Để tránh làm nhớp nháp trong khi sơ chế và nấu nướng, hãy áp dụng các mẹo sau:

- Sau khi rửa đậu bắp, hãy lau thật khô bằng khăn giấy trước khi cắt.

- Trong khi xào, cho thêm chút sữa chua hoặc nước cốt chanh để chống dính.

- Nấu mà không đậy vung để tránh tích tụ hơi nước.

Mẹo: Chỉ thêm muối sau khi đậu bắp gần chín, nếu không muối sẽ khiến rau tiết ra nước và bị dính.

Hỗ trợ giảm cân

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Loại rau này có hàm lượng calo cực thấp, chỉ 30kcal trên 100 gm, điều này khiến nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho những người muốn giảm số kg khó chịu đó. Nó cũng được biết là làm cho bạn cảm thấy no sớm và giữ cho bạn no lâu hơn vì nó có hàm lượng chất xơ cao.

Mẹo: Nếu bạn đang ăn loại rau này để giảm cân, hãy tránh thêm nhiều thành phần béo như dầu, ghee hoặc bơ vào món ăn.

Giảm cholesterol

Đậu bắp có chứa một loại chất xơ gọi là pectin, giúp giữ mức cholesterol thấp. Pectin không chỉ loại bỏ cholesterol lắng đọng và cục máu đông mà còn làm giảm sự hấp thụ cholesterol trong ruột.

Mẹo: Đừng nấu đậu bắp quá chín nếu không nó sẽ mất nhiều chất dinh dưỡng.

Giúp kiểm soát lượng đường trong máu

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Vì đậu bắp chứa nhiều loại chất xơ nên chúng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Loại rau này có chứa eugenol, một loại chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa. Do đó, điều này làm giảm sự hấp thụ đường từ máu và ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến, đồng thời ổn định chúng.

Mẹo: Hãy thử và ăn đậu bắp ít nhất hai bữa một tuần để đạt được lợi ích tối đa.

Giúp tiêu hóa tốt hơn

Lợi ích này một lần nữa có thể là do hàm lượng chất xơ cao của đậu bắp. Chất xơ giúp tiêu hóa tốt hơn cũng như điều hòa nhu động ruột. Chất xơ pectin tăng kích thước trong quá trình tiêu hóa trong ruột, do đó giúp loại bỏ chất thải dễ dàng.

Mẹo: Đậu bắp là một thực phẩm bổ sung tuyệt vời cho những người bị táo bón .

Xây dựng khả năng miễn dịch

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Hàm lượng vitamin C trong đậu bắp giúp xây dựng mức độ miễn dịch chung. Trong khi hầu hết các loại rau xanh đều giúp ích cho việc này, thì ngón tay cái có rất nhiều lợi ích khác.

Mẹo: Nếu bạn không thích món rau đơn giản xào chay, hãy thử ngụy trang hương vị và kết cấu của nó bằng cách thêm nó vào món cà ri rau trộn.

Cải thiện tình trạng thiếu máu

Vì đậu bắp chứa sắt, folate và vitamin K, loại rau này có thể tăng cường chất sắt và axit folic trong cơ thể một cách tự nhiên, từ đó giúp chống lại bệnh thiếu máu.

Mẹo: Khi mua đậu bắp, hãy chọn những cây tươi và mềm, không nhũn.

Thị lực tốt hơn

Đậu bắp chứa nhiều vitamin A và beta carotene. Cả hai chất dinh dưỡng này đều giúp cải thiện sức khỏe của mắt.

Mẹo: Vì loại rau này nhiều người không thích ăn sống nên hãy xào nhẹ với một số loại gia vị yêu thích của bạn.

Theo Femina