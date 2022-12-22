Giàu lợi khuẩn lại nhiều chất béo lành mạnh, ăn quả này mỗi ngày đường ruột "hạnh phúc" gấp đôi

Bơ, vi khuẩn, đường ruột, bệnh tật. Thoạt nhìn, kết nối giữa những điều này thật là tinh tế. Nhưng trên thực tế, đó là một công thức rất quan trọng đối với sức khỏe. Các nhà khoa học đã có thể đo lường tác động của việc ăn bơ mỗi ngày đối với đường ruột và kết quả có thể khiến bạn thay đổi chế độ ăn uống.

Hãy cùng khám phá thêm về mối liên hệ giữa bơ và ruột và ảnh hưởng của nó đối với sức khỏe của bạn.

Ruột của chúng ta là một thế giới của vi khuẩn

Ruột có số lượng vi khuẩn lớn nhất trong cơ thể chúng ta. Hơn nữa, có thể có tới 1.000 loại khác nhau. Nhưng đừng lo lắng, hầu hết chúng đều tốt cho chúng ta và ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn xấu và nhiễm trùng. Thông thường, con người có lượng vi khuẩn có lợi gấp 4 lần so với loại có hại. Và các nhà khoa học đã tìm ra cách để làm cho con số này lớn hơn nữa.

Một thành phần bí mật

Bơ hóa ra là một nhân tố thay đổi hành trình sức khỏe. Nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng ăn loại quả này hàng ngày có tác dụng tích cực đối với đường tiêu hóa. Nó không chỉ làm tăng số lượng vi khuẩn có lợi và cải thiện hệ thực vật đường ruột, mà còn làm giảm axit mật và tăng axit béo và axetat.

Ý nghĩa của bơ đối với sức khỏe của chúng ta

Kết quả cho thấy việc sử dụng bơ hàng ngày làm tăng sự đa dạng của hệ thực vật đường ruột. Và điều này lại làm tăng khả năng miễn dịch và giúp bạn tránh được nhiều căn bệnh hiểm nghèo như ung thư, tiểu đường, tim mạch. Nó cũng giúp bạn tránh được sự mất cân bằng và kích thích đường ruột.

Cần bao nhiêu quả bơ

Bạn không cần phải ăn cả quả bơ mỗi ngày. Phụ nữ có thể thử 140 g, đàn ông có thể ăn nhiều hơn một chút - 175 g. Thêm nó vào một bữa ăn một ngày. Bạn nên nhớ rằng chỉ riêng quả bơ sẽ không làm nên điều kỳ diệu cho đường ruột. Điều cần thiết là đảm bảo rằng chế độ ăn uống của bạn được cân bằng và đừng quên duy trì hoạt động.

Theo Brightside

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