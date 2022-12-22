Chẳng phải nước yến xa xỉ, thưởng thức đồ uống giá rẻ bèo này mỗi ngày, da hồng hào trong trẻo, lão hóa phải né xa

Dinh dưỡng 22/12/2022 17:40

Không còn nghi ngờ gì nữa, việc giữ đủ nước là rất quan trọng đối với sức khỏe của bạn, nhưng hầu hết mọi người không biết rằng uống nước ấm có thể mang lại một số lợi ích độc quyền cho cơ thể và làn da của bạn.

Trên thực tế, các chuyên gia y tế nói rằng nước có lợi nhất khi bạn uống ấm và nhiệt độ lý tưởng là từ 120°F đến 140°F (48 độ C - 60 độ C). Xem xét số tiền chúng ta chi cho các liệu pháp chăm sóc sắc đẹp đắt tiền, chúng ta sẽ bất ngờ với lợi ích cho một thứ đơn giản như uống nước đúng cách.

1. Nó làm sạch làn da của bạn

Chẳng phải nước yến xa xỉ, thưởng thức đồ uống giá rẻ bèo này mỗi ngày, da hồng hào trong trẻo, lão hóa phải né xa - Ảnh 1

Nước ấm có thể hỗ trợ giải độc cơ thể của bạn. Vì uống nước ấm sẽ khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên, khiến bạn đổ mồ hôi. Đổi lại, điều này giúp bạn loại bỏ độc tố và giúp cơ quan tiêu hóa loại bỏ tạp chất dễ dàng hơn. Làm sạch cơ thể từ bên trong sẽ điều trị mụn trứng cá từ trong ra ngoài, đồng thời làm cho làn da của bạn khỏe mạnh và sáng mịn.

2. Nó ngăn ngừa lão hóa sớm

Chẳng phải nước yến xa xỉ, thưởng thức đồ uống giá rẻ bèo này mỗi ngày, da hồng hào trong trẻo, lão hóa phải né xa - Ảnh 2

Ngoài việc khiến bạn nổi mụn, độc tố có thể khiến da bạn lão hóa nhanh hơn và gây ra quầng thâm và bọng dưới mắt. Uống nước ấm giúp sửa chữa các tế bào da bị tổn thương bởi các gốc tự do có hại và làm cho làn da của bạn trông mịn màng và căng mọng hơn.

3. Nó giúp da đầu không bị ngứa

Chẳng phải nước yến xa xỉ, thưởng thức đồ uống giá rẻ bèo này mỗi ngày, da hồng hào trong trẻo, lão hóa phải né xa - Ảnh 3

Nước ấm giữ cho da đầu của bạn ngậm nước, điều đó có nghĩa là bạn ít có khả năng bị gàu hơn. Khi da đầu của bạn khỏe mạnh và ẩm ướt, nó sẽ giúp tóc bạn bóng mượt, bồng bềnh và mềm mại. Như một phần thưởng bổ sung, nước sẽ kích hoạt các đầu dây thần kinh ở chân tóc của bạn, giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc mới.

4. Nó làm sáng làn da của bạn

Chẳng phải nước yến xa xỉ, thưởng thức đồ uống giá rẻ bèo này mỗi ngày, da hồng hào trong trẻo, lão hóa phải né xa - Ảnh 4

Uống nước ấm thường xuyên giúp cơ thể bạn phân hủy chất béo tích tụ, thư giãn cơ bắp và tăng cường lưu lượng máu. Tăng lưu thông máu làm trẻ hóa các tế bào da và giữ cho chúng được nuôi dưỡng. Nó cung cấp oxy cho các tế bào da đang hoạt động của bạn và loại bỏ các chất thải, phục hồi và làm mới làn da của bạn.

5. Nó giúp bạn tận dụng tối đa các sản phẩm chăm sóc da

Uống nước ấm là cách dễ nhất để khởi động quá trình trao đổi chất của bạn, do đó sẽ giúp làn da của bạn được hưởng lợi từ tất cả các loại kem và chất dưỡng ẩm mà bạn thoa lên da. Bởi vì các vấn đề về đường ruột không cho phép bạn nhận đủ vitamin và chất dinh dưỡng từ thực phẩm, nó có thể khiến làn da của bạn không được đẹp nhất và làm tình trạng da hiện tại trở nên tồi tệ hơn.

Chẳng phải nước yến xa xỉ, thưởng thức đồ uống giá rẻ bèo này mỗi ngày, da hồng hào trong trẻo, lão hóa phải né xa - Ảnh 5

Uống một cốc nước ấm sẽ giúp đường ruột của bạn vui vẻ và giúp làn da của bạn nhận được tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết để trẻ lâu hơn.

6. Dưỡng ẩm cho làn da của bạn

Chẳng phải nước yến xa xỉ, thưởng thức đồ uống giá rẻ bèo này mỗi ngày, da hồng hào trong trẻo, lão hóa phải né xa - Ảnh 6

Cho dù kem dưỡng ẩm của bạn đắt tiền đến đâu, nó không bao giờ có thể giữ cho làn da của bạn không có nếp nhăn nếu bạn không uống đủ nước. Một việc đơn giản như uống nước ấm hàng ngày có thể giúp làm đều màu da, giảm bọng mắt và làm săn chắc da.

7. Nó bảo vệ làn da của bạn khỏi bị nhiễm trùng

Chẳng phải nước yến xa xỉ, thưởng thức đồ uống giá rẻ bèo này mỗi ngày, da hồng hào trong trẻo, lão hóa phải né xa - Ảnh 7

Uống một ly đầy nước ấm sẽ bảo vệ thận của bạn và giúp chống viêm nhiễm. Khi các cơ quan của bạn sạch sẽ, làn da của bạn sẽ ít bị nhiễm trùng hơn. Để có kết quả tốt hơn, hãy thêm một vài giọt nước cốt chanh.

Theo Brightside

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