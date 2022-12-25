Bật mí bí quyết nấu ăn trường trọ của người Nhật : Bảo sao sức khỏe dẻo dai, trẻ mãi không già

Theo tín ngưỡng lâu đời, sống lâu là một điều may mắn, nhưng đếm những điều may mắn là không đủ để đạt được một cuộc sống lâu dài hạnh phúc và khỏe mạnh. Có rất nhiều hơn nữa cho điều ấy! Dưới đây là một số bí quyết nấu ăn được giữ kín từ ẩm thực Nhật Bản có thể kéo dài tuổi thọ của bạn!

Có bốn kỹ thuật nấu ăn chính trong ẩm thực Nhật Bản xoay quanh sự đơn giản. Không giống như các món ăn phương Đông khác, phong cách nấu ăn của người Nhật không dựa vào nước sốt nặng, gia vị cay hoặc phương pháp nấu phức tạp, giống như món ăn của họ. Phương pháp nấu ăn của họ cũng đơn giản và bao gồm nhiều thành phần tự nhiên và lên men hơn.

Nấu bằng hơi nước, còn được gọi là Musu là một cách nấu thức ăn phổ biến và lâu đời khác, đảm bảo giữ được hương, vị và mùi thơm tự nhiên khi nấu thức ăn trong nồi kín. Thường được gọi là nấu một nồi, đây là một bí mật khác tại sao thực phẩm Nhật Bản siêu tốt cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu ăn truyền thống này liên quan đến việc cho tất cả các nguyên liệu vào nồi và nấu trên ngọn lửa vừa phải đến cao để tạo ra nhiều hơi nước giúp nấu chín thức ăn từ trong ra ngoài. Trong những năm qua, truyền thống nấu ăn đã chuyển sang nồi hấp, loại nồi này cũng đảm bảo sản lượng hơi nước đủ để nấu chín thức ăn.

Quá trình nấu này được sử dụng để chế biến các bữa ăn làm từ mì/cơm với thịt, cá, hải sản và rau cần nhiều nhiệt và hơi nước để nấu và giữ lại nước tự nhiên của chúng.

Yaku

Loại kỹ thuật nấu ăn thứ hai của Nhật Bản là Yaku, bao gồm nấu ăn trực tiếp. Đây cũng là hình thức nấu ăn lâu đời nhất ở Nhật Bản, trong đó thực phẩm được ướp trực tiếp và tiếp xúc với nhiệt, điều này mang lại cảm giác ám khói cho thực phẩm.

Ảnh minh họa: Internet

Yaku bao gồm các món ngon được chế biến bằng cách nấu thức ăn trên lửa hoặc nướng, đặc biệt được dùng để chế biến thịt, cá hoặc hải sản. Trên thực tế, trong kỹ thuật này, thức ăn được nấu chín bằng cách phơi một phần nhiệt hoặc nấu trực tiếp trên vỉ nướng than truyền thống.

Trong những năm qua, với rất nhiều công nghệ, thực phẩm được làm trên vỉ nướng điện. Các chuyên gia sức khỏe tin rằng hình thức nấu ăn này ở nhiệt độ vừa phải đến cao giúp giữ được hương vị và độ ngon tự nhiên của thực phẩm. Các món ngon như Yakitori hay Teriyaki thường được chế biến bằng phương pháp này, rất tốt cho sức khỏe và ngon miệng.

Niru

Phong cách nấu ăn của Niru xoay quanh việc ninh nhừ thức ăn. Nhưng chính xác thì Niru là gì? Về cơ bản, đây là một phương pháp nấu ăn sử dụng nhiệt độ từ thấp đến trung bình để nấu thức ăn trong nước.

Ảnh minh họa: Internet

Theo phương pháp nấu ăn này giúp nấu chín thức ăn từ trong ra ngoài, ngọn lửa thấp hơn giúp nấu ăn ngon hơn và giữ được hương vị so với các phương pháp mạnh như đun sôi hoặc để ở nhiệt độ quá cao. Phong cách nấu ăn Nhật Bản này chủ yếu được sử dụng với dashi (súp Nhật Bản). Tuy nhiên, nó cũng được sử dụng để chế biến một số loại món ngon bằng cách sử dụng các loại gia vị, thành phần và nhiệt độ khác nhau.

Ageru

Bí quyết nấu ăn cuối cùng và được yêu thích nhất là Ageru, có nghĩa là chiên ngập dầu. Thật thú vị, lịch sử của món chiên có thể bắt nguồn từ tiếng Bồ Đào Nha vào thời Muromachi (1336-1573), và người ta tin rằng phương pháp nấu ăn này đã được giới thiệu bởi người châu Âu và Trung Quốc. Qua nhiều năm, phương pháp nấu ăn này đã được áp dụng và sử dụng để chế biến các món ngon như Tempura và các món chiên khác.

Ảnh minh họa: Internet

Bí quyết nấu ăn khác với chiên ngập dầu thông thường vốn hấp thụ quá nhiều dầu. Với hình thức nấu này, bột tẩm được lựa chọn cẩn thận cùng với việc đảm bảo nhiệt độ dầu phù hợp, giúp nấu và chiên hiệu quả chỉ trong vài phút. Những món chiên này thường được kết hợp với nước chấm tốt cho sức khỏe và lên men, khiến cả bữa ăn trở nên cực kỳ tốt cho sức khỏe.

Theo Times of India