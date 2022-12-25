Loại rau bổ não tốt tim người Nhật cực thích, ở Việt Nam bán đầy ngoài chợ, càng ăn ung thư càng "né tránh"

Dinh dưỡng 25/12/2022 05:35

Cà tím có nguồn gốc từ tiểu lục địa Ấn Độ và hiện đã lan rộng khắp thế giới. Mặc dù được sử dụng như một loại rau, nhưng ai đó sẽ ngạc nhiên khi biết rằng cà tím thực chất là một loại trái cây. Cà tím được tìm thấy với nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau trên khắp thế giới và có thể có nhiều hình dạng khác nhau.

Loại rau bổ não tốt tim người Nhật cực thích, ở Việt Nam bán đầy ngoài chợ, càng ăn ung thư càng 'né tránh' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Được mệnh danh là "vua của các loại rau" với một danh sách các lợi ích, cà tím an toàn để tiêu thụ. Dưới đây là một số sự thật đáng ngạc nhiên về cà tím sẽ khiến bạn muốn tự tay làm món cà tím ngay.

Thức ăn cho trí não

Loại rau bổ não tốt tim người Nhật cực thích, ở Việt Nam bán đầy ngoài chợ, càng ăn ung thư càng 'né tránh' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cà tím chứa nhiều chất dinh dưỡng thực vật, chất hóa học được biết là giúp não hoạt động. Bao gồm cà tím trong chế độ ăn uống của bạn có thể giúp tăng cường trí nhớ và sức khỏe tinh thần tốt hơn. Các chất dinh dưỡng thực vật cũng làm tăng khả năng nhận thức và do đó nâng cao hiệu suất của não. 

Sức khỏe xương

Loại rau bổ não tốt tim người Nhật cực thích, ở Việt Nam bán đầy ngoài chợ, càng ăn ung thư càng 'né tránh' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tiêu thụ cà tím có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe của xương. Màu tím bóng của cà tím không chỉ đẹp khi nhìn mà các hợp chất phenolic, chịu trách nhiệm tạo ra màu sắc đẹp, còn làm được nhiều việc hơn là chỉ thêm màu! Hợp chất thực vật này được biết là tốt cho sức khỏe của xương và ăn cà tím có thể giúp chữa các bệnh như loãng xương. Cà tím cũng rất giàu chất sắt và canxi nên ăn cà tím có thể tốt cho xương của bạn.

Đặc tính chống ung thư

Cà tím rất giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là mangan. Chất chống oxy hóa trong cà tím bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại và giúp chống nhiễm trùng. Tăng hàm lượng chất oxy hóa trong cơ thể bạn đảm bảo rằng các cơ quan được an toàn và được bảo vệ tốt khỏi các tế bào ung thư. 

Ngăn ngừa bệnh thiếu máu

Loại rau bổ não tốt tim người Nhật cực thích, ở Việt Nam bán đầy ngoài chợ, càng ăn ung thư càng 'né tránh' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Giàu chất sắt, cà tím rất hữu ích trong việc ngăn ngừa bệnh thiếu máu. Ăn cà tím có thể làm tăng mức Hemoglobin ở những người thiếu máu. Thiếu máu thường có xu hướng khiến người ta yếu ớt và mệt mỏi, thực phẩm này lại chứa nhiều chất sắt có thể mang lại sức mạnh mà người ta đang thiếu. 

Vì một trái tim hạnh phúc

Cà tím rất tốt cho những người dễ mắc các bệnh về tim mạch. Bản chất là chất xơ, cà tím làm giảm mức cholesterol và bảo vệ chống lại các nguy cơ nghiêm trọng về tim. Hàm lượng polyphenol trong cà tím cũng giúp giảm lượng đường trong máu.

Hỗ trợ giảm cân

Loại rau bổ não tốt tim người Nhật cực thích, ở Việt Nam bán đầy ngoài chợ, càng ăn ung thư càng 'né tránh' - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Cà tím có hàm lượng cholesterol thấp và nhiều chất xơ. Hàm lượng chất béo thấp của cà tím khiến chúng trở thành một thực phẩm bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn kiêng giảm cân. Hàm lượng chất xơ phong phú của cà tím có xu hướng giúp bạn no lâu hơn, làm tăng mức độ no.

Theo Times of Inida

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