Thực phẩm này là "máy bơm sắt" đỉnh cao, ăn mỗi ngày tốt cho tim mạch, xương khớp chắc khỏe mà người ăn cay siêu thích

Dinh dưỡng 25/12/2022 13:27

Có vẻ như việc thêm một loại rau nữa vào chế độ ăn uống của bạn sẽ không tạo ra sự khác biệt lớn, nhưng nó thực sự có thể, miễn là bạn đảm bảo đưa nó vào bữa ăn hàng ngày. Vì rau có rất nhiều vitamin và khoáng chất nên chúng có thể cung cấp cho cơ thể bạn các chất dinh dưỡng lành mạnh và thậm chí ngăn ngừa một số vấn đề sức khỏe khó chịu. Ví dụ, ớt chuông có thể giữ cho làn da của bạn trông trẻ trung và săn chắc.

Chúng ta đều biết tầm quan trọng của việc kết hợp càng nhiều thực phẩm lành mạnh vào chế độ ăn uống thông thường. Vì vậy, hãy xem những gì ớt chuông có thể làm cho chúng ta.

1. Thiếu sắt

Ớt chuông là nguồn cung cấp chất sắt dồi dào và chúng cũng rất giàu vitamin C, giúp hấp thụ chất này tốt hơn. Thiếu sắt là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây thiếu máu. Những người mắc bệnh này có thể cảm thấy mệt mỏi, yếu ớt và khó thở thường xuyên hơn. Hàm lượng sắt thấp cũng là một yếu tố nguy cơ gây ra hội chứng chân không yên.

Thực phẩm này là 'máy bơm sắt' đỉnh cao, ăn mỗi ngày tốt cho tim mạch, xương khớp chắc khỏe mà người ăn cay siêu thích - Ảnh 1

Vì vậy, ăn ớt chuông có thể giúp ngăn ngừa những vấn đề này, đặc biệt nếu bạn ăn chúng cùng với thực phẩm giàu chất sắt, như thịt hoặc rau bina.

2. Các vấn đề về mắt

Thực phẩm này là 'máy bơm sắt' đỉnh cao, ăn mỗi ngày tốt cho tim mạch, xương khớp chắc khỏe mà người ăn cay siêu thích - Ảnh 2

Ớt chuông có nhiều vitamin A và carotenoid, đặc biệt là lutein và zeaxanthin, có thể giúp giữ cho đôi mắt của bạn khỏe mạnh. Chúng có thể bảo vệ võng mạc của bạn khỏi bị hư hại do oxy hóa và thậm chí làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt, đục thủy tinh thể và mù lòa do tuổi tác.

3. Da bị tổn thương

Thực phẩm này là 'máy bơm sắt' đỉnh cao, ăn mỗi ngày tốt cho tim mạch, xương khớp chắc khỏe mà người ăn cay siêu thích - Ảnh 3

Vitamin C cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất collagen, giúp làn da của bạn trông trẻ trung và khỏe mạnh. Nếu bạn không bổ sung đủ, sẽ có nhiều khả năng da bị khô và nhăn nheo. Sự thiếu hụt vitamin C cũng có thể khiến bạn dễ bị bầm tím và vết thương của bạn có thể lâu lành hơn.

4. Vấn đề về tim

Thực phẩm này là 'máy bơm sắt' đỉnh cao, ăn mỗi ngày tốt cho tim mạch, xương khớp chắc khỏe mà người ăn cay siêu thích - Ảnh 4

Lisopene là một trong những carotenoid mà ớt chuông chứa. Thành phần này có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn và ngăn ngừa đột quỵ. Nó giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh bằng cách giúp kiểm soát huyết áp và điều chỉnh mức cholesterol.

5. Giãn tĩnh mạch 

Thực phẩm này là 'máy bơm sắt' đỉnh cao, ăn mỗi ngày tốt cho tim mạch, xương khớp chắc khỏe mà người ăn cay siêu thích - Ảnh 5

Capsaicin là một thành phần tích cực có trong ớt chuông. Nó có đặc tính chống oxy hóa, chống đột biến, chống ung thư và ức chế miễn dịch, đồng thời có thể giúp ngăn ngừa sự hình thành các vết giãn tĩnh mạch mới nếu bạn ăn ớt chuông thường xuyên.

6. Xương yếu

Thực phẩm này là 'máy bơm sắt' đỉnh cao, ăn mỗi ngày tốt cho tim mạch, xương khớp chắc khỏe mà người ăn cay siêu thích - Ảnh 6

Một quả ớt chuông vừa chứa 6% lượng mangan được khuyến nghị. Nguyên tố này cùng với kẽm và đồng rất cần thiết cho sức khỏe của xương. Ngoài ra, vitamin C và K có đặc tính chống viêm và có thể giúp ngăn ngừa loãng xương.

Theo Brightside

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