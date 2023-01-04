Những chất chống oxy hóa siêu cần thiết để bảo vệ cơ thể đến tận từng tế bào khỏe mạnh

Chất chống oxy hóa, chẳng hạn như vitamin C và E và carotenoids, bao gồm beta-carotene, lycopene và lutein giúp bảo vệ các tế bào khỏe mạnh khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra.

Cơ thể chúng ta là chiến trường chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Các chức năng cơ thể bình thường, chẳng hạn như thở hoặc hoạt động thể chất và các thói quen sinh hoạt khác (chẳng hạn như hút thuốc) tạo ra các chất gọi là gốc tự do tấn công các tế bào khỏe mạnh. Khi những tế bào khỏe mạnh này bị suy yếu, chúng dễ mắc bệnh tim mạch và một số loại ung thư.

Trong số hơn 600 loại caroten có trong thực phẩm, beta-carotene, lycopene và lutein là những chất dẫn đầu nổi tiếng trong cuộc chiến giảm tác hại của các gốc tự do. Thực phẩm giàu caroten có thể có hiệu quả trong việc giúp ngăn ngừa một số bệnh ung thư và có thể giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng.

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Thực phẩm giàu caroten bao gồm màu đỏ, cam, vàng đậm và một số loại rau có lá màu xanh đậm, chúng bao gồm khoai lang, rau bina, cà rốt, cà chua, cải Brussels, bí và bông cải xanh.

Vitamin E

Nghiên cứu đã chứng minh vai trò rộng lớn của vitamin E trong việc tăng cường sức khỏe. Vai trò chính của vitamin E là như một chất chống oxy hóa. Nghiên cứu đã xem xét vai trò có thể có của nó trong việc giúp bảo vệ cơ thể bạn khỏi tổn thương tế bào có thể dẫn đến ung thư, bệnh tim và đục thủy tinh thể khi chúng ta già đi.

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Vitamin E hoạt động với các chất chống oxy hóa khác như vitamin C để bảo vệ khỏi một số bệnh mãn tính. Vitamin E được tìm thấy trong dầu thực vật, mầm lúa mì, ngũ cốc nguyên hạt và ngũ cốc tăng cường, hạt, quả hạch và bơ đậu phộng.

Vitamin C

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Có lẽ là chất chống oxy hóa nổi tiếng nhất, vitamin C mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Những lợi ích này bao gồm bảo vệ cơ thể bạn khỏi bị nhiễm trùng và tổn thương tế bào cơ thể, giúp sản xuất collagen (mô liên kết giữ xương và cơ lại với nhau) và giúp hấp thu sắt.

Để tận dụng những lợi ích này, hãy ăn thực phẩm giàu vitamin C như trái cây họ cam quýt (bao gồm cam, bưởi và quýt), dâu tây, ớt ngọt, cà chua, bông cải xanh và khoai tây.

Những thách thức đối với việc ăn uống lành mạnh

Cách tốt nhất để xây dựng một kế hoạch ăn uống lành mạnh là ăn các bữa chính và bữa phụ cân bằng mỗi ngày và thưởng thức nhiều loại thực phẩm khác nhau. Đối với hầu hết người lớn, ăn ít nhất 1 hoặc 1/2 chén trái cây và 2 hoặc 1/2 chén rau mỗi ngày là một khởi đầu tốt cho cuộc sống lành mạnh.

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Hãy nhớ rằng: trái cây và rau quả tươi, đông lạnh, sấy khô và đóng hộp đều bổ dưỡng! Chọn các loại đông lạnh và đóng hộp không thêm đường hoặc muối.

Nhiều cơ quan y tế khuyên bạn nên bổ sung chất chống oxy hóa từ thực phẩm thay vì chất bổ sung và nghiên cứu không cho thấy chất bổ sung chất chống oxy hóa có lợi trong việc ngăn ngừa bệnh tật.

Trên thực tế, trong một số trường hợp, chất bổ sung chất chống oxy hóa làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Tuy nhiên, có thể có những trường hợp khiến việc ăn uống lành mạnh trở thành một thách thức.

Bạn cũng nên hỏi chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ của bạn xem bạn có cần bổ sung hay không. Một chuyên gia dinh dưỡng chuyên gia dinh dưỡng có thể đánh giá mô hình ăn uống của bạn và xác định liệu một loại thực phẩm bổ sung có phù hợp với bạn hay không.

Theo Eating right