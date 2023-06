Những chất chống oxy hóa siêu cần thiết để bảo vệ cơ thể đến tận từng tế bào khỏe mạnh

Cơ thể chúng ta là chiến trường chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Các chức năng cơ thể bình thường, chẳng hạn như thở hoặc hoạt động thể chất và các thói quen sinh hoạt khác (chẳng hạn như hút thuốc) tạo ra các chất gọi là gốc tự do tấn công các tế bào khỏe mạnh. Khi những tế bào khỏe mạnh này bị suy yếu, chúng dễ mắc bệnh tim mạch và một số loại ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Chất chống oxy hóa, chẳng hạn như vitamin C và E và carotenoids, bao gồm beta-carotene, lycopene và lutein giúp bảo vệ các tế bào khỏe mạnh khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra.