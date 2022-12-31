Không phải trà, đây là thức uống tăng cường năng lượng tức thì vào buổi sáng mà nhiều người tin dùng

Chọn thực phẩm 31/12/2022 10:10

Cà phê và trà là 2 trong số những đồ uống được tiêu thụ nhiều nhất trên toàn thế giới. Mặc dù vậy, vào buổi sáng, mọi người thường chọn một tách cà phê thay vì trà. Mặc dù điều này có thể chỉ ra một số sở thích nhất định, nhưng việc chọn cà phê làm thức uống chính thức cho ngày mới có thể không ngẫu nhiên như bạn nghĩ.

Đây là lý do tại sao cà phê có thể là một lựa chọn thay thế tốt hơn vào buổi sáng cùng với những lợi ích của nó.

1. Cà phê sẽ giúp bạn tập thể dục tốt hơn

Không phải trà, đây là thức uống tăng cường năng lượng tức thì vào buổi sáng mà nhiều người tin dùng - Ảnh 1

Nếu bạn thích thức dậy và tập thể dục hàng ngày để lấy lại năng lượng cho buổi sáng, cà phê có thể là lựa chọn phù hợp cho bạn. Xem xét thực tế rằng cà phê có lượng caffein trong đó lớn hơn trà, cà phê có thể nâng cao hoạt động thể chất của bạn và giảm mệt mỏi do tập thể dục.

2. Cà phê giúp bạn tập trung

Không phải trà, đây là thức uống tăng cường năng lượng tức thì vào buổi sáng mà nhiều người tin dùng - Ảnh 2

Bạn có cần tập trung trong khi ôn thi hay bạn đang tham gia vào một hoạt động đòi hỏi sự tập trung thực sự? Trong trường hợp này, cà phê có thể là lựa chọn của bạn! Vì đồ uống có lượng caffein lớn hơn, nó sẽ giúp bạn tỉnh táo và thực hiện các hoạt động vào ban đêm chẳng hạn. Cà phê cũng sẽ giúp bạn tập trung vào công việc và giúp bạn tỉnh táo.

3. Cà phê sẽ giúp bạn sảng khoái ngay lập tức

Không phải trà, đây là thức uống tăng cường năng lượng tức thì vào buổi sáng mà nhiều người tin dùng - Ảnh 3

Trà là thức uống có chứa caffein và L-theanine. Theanine sẽ giúp bạn thư giãn, vì caffein tương tác với các thụ thể adenosine trong não của chúng ta và làm giảm cảm giác mệt mỏi.

Xem xét rằng nồng độ caffein trong máu cao hơn có thể xuất hiện chỉ 15 phút sau khi uống nó, thì rõ ràng tại sao cà phê là thức uống mang lại năng lượng tức thì.

4. Cà phê có thể giúp bạn giảm cân

Không phải trà, đây là thức uống tăng cường năng lượng tức thì vào buổi sáng mà nhiều người tin dùng - Ảnh 4

Có những nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ cà phê có liên quan đến mức chất béo thấp hơn, đặc biệt là ở nam giới. Các nghiên cứu thực hiện trên động vật cũng cho kết quả tương tự. Một nghiên cứu thú vị khác chỉ ra rằng axit chlorogenic là một chất mạnh giúp giảm trọng lượng cơ thể, do đó xác nhận rằng cà phê là một lựa chọn thú vị cho những ai trong chúng ta, những người có thể đang tìm kiếm một thân hình mảnh mai hơn.

5. Cà phê có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Một nghiên cứu chỉ ra rằng caffein sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Chỉ cần 3 tách cà phê mỗi ngày sẽ giảm 42% nguy cơ mắc bệnh, điều này khá thú vị. Trong một nghiên cứu khác, cà phê chứa caffein cho thấy tác động làm giảm khả năng mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Không phải trà, đây là thức uống tăng cường năng lượng tức thì vào buổi sáng mà nhiều người tin dùng - Ảnh 5

Nếu bạn là người yêu trà, bạn có thể cân nhắc thêm một ít cà phê vào thói quen hàng ngày của mình. Nếu bạn lo lắng thì không cần phải lo lắng nữa. Trà cũng có rất nhiều lợi ích tuyệt vời !

Không phải trà, đây là thức uống tăng cường năng lượng tức thì vào buổi sáng mà nhiều người tin dùng - Ảnh 6

Dù bằng cách nào, việc có ý kiến ​​chuyên môn về vấn đề này luôn là điều tốt khi cân nhắc điều gì là tốt nhất cho chúng ta. Trong trường hợp này, chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ có thể cho bạn những lời khuyên hữu ích liên quan đến những loại đồ uống này.

Theo Brightside

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