Một siêu phẩm trong làng dưỡng chất là 'trợ thủ đắc lực' cho tim mạch và não bộ, càng ăn nhiều càng thông minh, đặc biệt rất tốt cho mẹ bầu

Dinh dưỡng 31/12/2022 12:07

Các nghiên cứu cho rằng axit béo omega-3 là một loại axit béo không bão hòa đa rất quan trọng đối với nhiều quá trình cơ thể. Axit béo omega-3 là một thành phần của màng tế bào và ảnh hưởng đến chức năng của tế bào ngoài việc quan trọng đối với sức khỏe của tim và chức năng nhận thức.

Một số chất béo chúng ta tiêu thụ, đặc biệt là axit béo omega-3 và axit béo không bão hòa đa chuỗi dài, là những chất béo thiết yếu. Vì chúng ta không thể tự sản xuất chúng nên phải đưa chúng vào chế độ ăn uống của mình.

Một siêu phẩm trong làng dưỡng chất là 'trợ thủ đắc lực' cho tim mạch và não bộ, càng ăn nhiều càng thông minh, đặc biệt rất tốt cho mẹ bầu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều cách khác nhau để axit omega-3 cải thiện sức khỏe não bộ của chúng ta. Các nghiên cứu cho thấy omega-3 có thể giúp chống lại các rối loạn tâm trạng như trầm cảm và lo lắng. Chúng cũng cải thiện sức khỏe não bộ trong thời kỳ mang thai và thời thơ ấu. Do đó, điều cần thiết là chúng ta phải bổ sung lượng omega-3 dồi dào vào chế độ ăn uống của mình. 

Nguồn thực phẩm omega-3 bạn có thể bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày:

1. Hạt lanh

Một siêu phẩm trong làng dưỡng chất là 'trợ thủ đắc lực' cho tim mạch và não bộ, càng ăn nhiều càng thông minh, đặc biệt rất tốt cho mẹ bầu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Axit béo omega-3 axit alpha-linolenic được tìm thấy ở nồng độ cao nhất trong thực phẩm toàn phần trong hạt lanh. Dầu hạt lanh thường được sử dụng như một chất bổ sung chế độ ăn uống omega-3. Một nguồn chất xơ, magiê và các khoáng chất khác tốt là hạt lanh. So với hầu hết các hạt thực vật có dầu khác, hạt này có tỷ lệ omega-6 và omega-3 tuyệt vời.

 

2. Đậu nành

Chất xơ và protein thực vật đều được tìm thấy trong đậu nành với số lượng tốt. Các chất dinh dưỡng khác bao gồm riboflavin, folate, vitamin K, magiê và kali cũng có nhiều trong chúng. Tuy nhiên, đậu nành cũng chứa rất nhiều axit béo omega-6. Theo nghiên cứu, chứng viêm có thể do tiêu thụ quá nhiều omega-6.

3. Cá hồi

Một siêu phẩm trong làng dưỡng chất là 'trợ thủ đắc lực' cho tim mạch và não bộ, càng ăn nhiều càng thông minh, đặc biệt rất tốt cho mẹ bầu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một trong những loại thực phẩm có nhiều chất dinh dưỡng nhất trong mỗi khẩu phần ăn là cá hồi. Nó có rất nhiều axit béo omega-3, vitamin D, selen và vitamin B cũng như protein chất lượng cao và các chất dinh dưỡng khác. Theo các nghiên cứu, những người thường xuyên ăn cá béo, chẳng hạn như cá hồi, ít có khả năng mắc các bệnh như bệnh tim, mất trí nhớ và trầm cảm cùng với việc cải thiện chức năng não.

4. Quả óc chó

Quả óc chó cực kỳ tốt cho sức khỏe và chứa nhiều chất xơ. Cùng với các thành phần thực vật quan trọng, chúng cũng chứa hàm lượng đáng kể đồng, mangan và vitamin E. Đừng loại bỏ vỏ quả óc chó vì nó chứa phần lớn chất chống oxy hóa phenol, có lợi cho sức khỏe đáng kể.

5. Trứng

Một siêu phẩm trong làng dưỡng chất là 'trợ thủ đắc lực' cho tim mạch và não bộ, càng ăn nhiều càng thông minh, đặc biệt rất tốt cho mẹ bầu - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc có nhiều loại vitamin, khoáng chất và axit béo omega-3, trứng còn rất giàu protein. Selenium, vitamin B6, B12, kẽm, sắt, đồng và khoáng chất đều có nhiều trong lòng trắng trứng. Nhiều chất béo và calo được tìm thấy trong lòng đỏ trứng. Lượng omega 3 trong một quả trứng phụ thuộc vào những gì con gà đã ăn.

 

6. Hạt chia

Hạt Chia là một nguồn năng lượng bổ dưỡng mà cũng cực kỳ đơn giản để tiêu hóa. Trong số các nguồn axit béo omega-3 chính là hạt chia. Nó cũng bao gồm chất xơ, canxi, sắt và chất chống oxy hóa ngoài omega-3. Hạt Chia chứa nhiều protein, hỗ trợ giảm cân, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 và bệnh tim mạch.

Theo NDTV

Không phải trà, đây là thức uống tăng cường năng lượng tức thì vào buổi sáng mà nhiều người tin dùng

Không phải trà, đây là thức uống tăng cường năng lượng tức thì vào buổi sáng mà nhiều người tin dùng

Cà phê và trà là 2 trong số những đồ uống được tiêu thụ nhiều nhất trên toàn thế giới. Mặc dù vậy, vào buổi sáng, mọi người thường chọn một tách cà phê thay vì trà. Mặc dù điều này có thể chỉ ra một số sở thích nhất định, nhưng việc chọn cà phê làm thức uống chính thức cho ngày mới có thể không ngẫu nhiên như bạn nghĩ.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm giàu omega3 thực phẩm bổ sung omega 3 thực phẩm tốt cho não

TIN MỚI NHẤT

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 2 giờ 2 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 3 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc