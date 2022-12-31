Một siêu phẩm trong làng dưỡng chất là 'trợ thủ đắc lực' cho tim mạch và não bộ, càng ăn nhiều càng thông minh, đặc biệt rất tốt cho mẹ bầu

Có nhiều cách khác nhau để axit omega-3 cải thiện sức khỏe não bộ của chúng ta. Các nghiên cứu cho thấy omega-3 có thể giúp chống lại các rối loạn tâm trạng như trầm cảm và lo lắng. Chúng cũng cải thiện sức khỏe não bộ trong thời kỳ mang thai và thời thơ ấu. Do đó, điều cần thiết là chúng ta phải bổ sung lượng omega-3 dồi dào vào chế độ ăn uống của mình.

Một số chất béo chúng ta tiêu thụ, đặc biệt là axit béo omega-3 và axit béo không bão hòa đa chuỗi dài, là những chất béo thiết yếu. Vì chúng ta không thể tự sản xuất chúng nên phải đưa chúng vào chế độ ăn uống của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Axit béo omega-3 axit alpha-linolenic được tìm thấy ở nồng độ cao nhất trong thực phẩm toàn phần trong hạt lanh. Dầu hạt lanh thường được sử dụng như một chất bổ sung chế độ ăn uống omega-3. Một nguồn chất xơ, magiê và các khoáng chất khác tốt là hạt lanh. So với hầu hết các hạt thực vật có dầu khác, hạt này có tỷ lệ omega-6 và omega-3 tuyệt vời.

2. Đậu nành

Chất xơ và protein thực vật đều được tìm thấy trong đậu nành với số lượng tốt. Các chất dinh dưỡng khác bao gồm riboflavin, folate, vitamin K, magiê và kali cũng có nhiều trong chúng. Tuy nhiên, đậu nành cũng chứa rất nhiều axit béo omega-6. Theo nghiên cứu, chứng viêm có thể do tiêu thụ quá nhiều omega-6.

3. Cá hồi

Ảnh minh họa: Internet

Một trong những loại thực phẩm có nhiều chất dinh dưỡng nhất trong mỗi khẩu phần ăn là cá hồi. Nó có rất nhiều axit béo omega-3, vitamin D, selen và vitamin B cũng như protein chất lượng cao và các chất dinh dưỡng khác. Theo các nghiên cứu, những người thường xuyên ăn cá béo, chẳng hạn như cá hồi, ít có khả năng mắc các bệnh như bệnh tim, mất trí nhớ và trầm cảm cùng với việc cải thiện chức năng não.

4. Quả óc chó

Quả óc chó cực kỳ tốt cho sức khỏe và chứa nhiều chất xơ. Cùng với các thành phần thực vật quan trọng, chúng cũng chứa hàm lượng đáng kể đồng, mangan và vitamin E. Đừng loại bỏ vỏ quả óc chó vì nó chứa phần lớn chất chống oxy hóa phenol, có lợi cho sức khỏe đáng kể.

5. Trứng

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc có nhiều loại vitamin, khoáng chất và axit béo omega-3, trứng còn rất giàu protein. Selenium, vitamin B6, B12, kẽm, sắt, đồng và khoáng chất đều có nhiều trong lòng trắng trứng. Nhiều chất béo và calo được tìm thấy trong lòng đỏ trứng. Lượng omega 3 trong một quả trứng phụ thuộc vào những gì con gà đã ăn.

6. Hạt chia

Hạt Chia là một nguồn năng lượng bổ dưỡng mà cũng cực kỳ đơn giản để tiêu hóa. Trong số các nguồn axit béo omega-3 chính là hạt chia. Nó cũng bao gồm chất xơ, canxi, sắt và chất chống oxy hóa ngoài omega-3. Hạt Chia chứa nhiều protein, hỗ trợ giảm cân, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 và bệnh tim mạch.

Theo NDTV