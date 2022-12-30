Đây là lý do tại sao bạn không nên loại bỏ nó khỏi chế độ ăn uống của mình.

Giống như tất cả các mặt hàng thực phẩm, mọi thứ nên được tiêu thụ theo đúng tỷ lệ, vào đúng thời điểm. Trường hợp tương tự đối với gạo, ăn nó không phải là vấn đề miễn là bạn đảm bảo rằng bạn không lạm dụng nó.

Carbohydrate là nguồn năng lượng chính của cơ thể chúng ta. Cơ thể chúng ta hoạt động để chuyển đổi carbohydrate lành mạnh thành năng lượng khi chúng đi vào hệ thống của chúng ta.

Mặt khác, các loại carbs có lợi cho sức khỏe của gạo rất hữu ích cho nhiều mục đích hơn là chỉ chuyển đổi thành năng lượng. Điều này cũng hỗ trợ chức năng não tối ưu vì não hấp thụ và sử dụng loại năng lượng này.

Ảnh minh họa: Internet

Các dưỡng chất khác có trong gạo như khoáng chất, vitamin và các dưỡng chất khác đều giúp thúc đẩy hoạt động trao đổi chất trong các cơ quan trong cơ thể. Cơ thể chúng ta đã đạt được năng lượng như là kết quả của hành động này.

Kiểm soát huyết áp

Vì gạo chứa ít natri nên nó là một trong những thực phẩm tốt nhất cho những người bị huyết áp cao hoặc tăng huyết áp. Khi huyết áp tăng, natri có thể khiến các tĩnh mạch và động mạch thắt lại, gây thêm căng thẳng và áp lực lên hệ thống tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Lượng natri dư thừa cũng có liên quan đến các bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ; do đó tránh nó luôn luôn là một ý tưởng tốt. Gạo lứt và gạo trắng rất hữu ích cho những người bị huyết áp cao.

Nó không chứa gluten

Nếu bạn bị dị ứng với gluten, gạo có thể dễ dàng được thêm vào chế độ ăn uống của bạn mà không gây ra vấn đề gì. Sẽ không có viêm trong ruột của bạn vì nó không chứa gluten. Điều quan trọng là luôn tìm cách giảm thiểu tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể chúng ta, đó là lý do tại sao gạo là một thực phẩm bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ chế độ ăn kiêng nào.

Chống lại bệnh thiếu máu

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Ăn thực phẩm giàu chất sắt là khuyến nghị điển hình nhất để tăng huyết sắc tố. Cả gạo trắng và gạo lứt đều chứa nhiều chất sắt, có thể hỗ trợ những người bị thiếu máu.

Tốt cho quá trình trao đổi chất

Niacin, vitamin D, canxi, chất xơ, sắt, thiamine và riboflavin đều được tìm thấy rất nhiều trong gạo. Bởi vì các vitamin được hấp thụ thường xuyên trong các chức năng cơ bản nhất của cơ thể, những vitamin này có trong gạo cung cấp nền tảng cho quá trình trao đổi chất của cơ thể, sức khỏe của hệ thống miễn dịch và hoạt động chung của các hệ cơ quan.

Theo Femina