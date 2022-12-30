Đừng dại bỏ món này khỏi chế độ ăn kiêng nếu không muốn mất 'trợ thủ dinh dưỡng' xuất sắc trị thiếu máu và huyết áp cao

Dinh dưỡng 30/12/2022 13:15

Gạo là một loại ngũ cốc giàu tinh bột, là nguyên liệu chính cho hơn một nửa dân số thế giới, nhờ tính dễ thích nghi, sẵn có và khả năng thích ứng với bất kỳ hương vị hoặc gia vị nào. Cơm có kết cấu dai, mềm, mang lại sức nặng cho bữa ăn và kết hợp tốt với nhiều món ăn. Nhưng trong thời gian gần đây, nguồn thực phẩm chính này đã bị loại bỏ vì nhiều người cho rằng nó không có ích cho chế độ ăn kiêng của họ để giảm cân. Tuy nhiên, gạo có nhiều lợi ích mà người ta bỏ lỡ nếu không ăn chút nào.

Giống như tất cả các mặt hàng thực phẩm, mọi thứ nên được tiêu thụ theo đúng tỷ lệ, vào đúng thời điểm. Trường hợp tương tự đối với gạo, ăn nó không phải là vấn đề miễn là bạn đảm bảo rằng bạn không lạm dụng nó.

Đừng dại bỏ món này khỏi chế độ ăn kiêng nếu không muốn mất 'trợ thủ dinh dưỡng' xuất sắc trị thiếu máu và huyết áp cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây là lý do tại sao bạn không nên loại bỏ nó khỏi chế độ ăn uống của mình.

Nguồn năng lượng tốt

Carbohydrate là nguồn năng lượng chính của cơ thể chúng ta. Cơ thể chúng ta hoạt động để chuyển đổi carbohydrate lành mạnh thành năng lượng khi chúng đi vào hệ thống của chúng ta.

Mặt khác, các loại carbs có lợi cho sức khỏe của gạo rất hữu ích cho nhiều mục đích hơn là chỉ chuyển đổi thành năng lượng. Điều này cũng hỗ trợ chức năng não tối ưu vì não hấp thụ và sử dụng loại năng lượng này.

Đừng dại bỏ món này khỏi chế độ ăn kiêng nếu không muốn mất 'trợ thủ dinh dưỡng' xuất sắc trị thiếu máu và huyết áp cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các dưỡng chất khác có trong gạo như khoáng chất, vitamin và các dưỡng chất khác đều giúp thúc đẩy hoạt động trao đổi chất trong các cơ quan trong cơ thể. Cơ thể chúng ta đã đạt được năng lượng như là kết quả của hành động này.

Kiểm soát huyết áp

Vì gạo chứa ít natri nên nó là một trong những thực phẩm tốt nhất cho những người bị huyết áp cao hoặc tăng huyết áp. Khi huyết áp tăng, natri có thể khiến các tĩnh mạch và động mạch thắt lại, gây thêm căng thẳng và áp lực lên hệ thống tim mạch.

Đừng dại bỏ món này khỏi chế độ ăn kiêng nếu không muốn mất 'trợ thủ dinh dưỡng' xuất sắc trị thiếu máu và huyết áp cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lượng natri dư thừa cũng có liên quan đến các bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ; do đó tránh nó luôn luôn là một ý tưởng tốt. Gạo lứt và gạo trắng rất hữu ích cho những người bị huyết áp cao.

 

Nó không chứa gluten

Nếu bạn bị dị ứng với gluten, gạo có thể dễ dàng được thêm vào chế độ ăn uống của bạn mà không gây ra vấn đề gì. Sẽ không có viêm trong ruột của bạn vì nó không chứa gluten. Điều quan trọng là luôn tìm cách giảm thiểu tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể chúng ta, đó là lý do tại sao gạo là một thực phẩm bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ chế độ ăn kiêng nào.

Chống lại bệnh thiếu máu

Đừng dại bỏ món này khỏi chế độ ăn kiêng nếu không muốn mất 'trợ thủ dinh dưỡng' xuất sắc trị thiếu máu và huyết áp cao - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ăn thực phẩm giàu chất sắt là khuyến nghị điển hình nhất để tăng huyết sắc tố. Cả gạo trắng và gạo lứt đều chứa nhiều chất sắt, có thể hỗ trợ những người bị thiếu máu.

Tốt cho quá trình trao đổi chất

Niacin, vitamin D, canxi, chất xơ, sắt, thiamine và riboflavin đều được tìm thấy rất nhiều trong gạo. Bởi vì các vitamin được hấp thụ thường xuyên trong các chức năng cơ bản nhất của cơ thể, những vitamin này có trong gạo cung cấp nền tảng cho quá trình trao đổi chất của cơ thể, sức khỏe của hệ thống miễn dịch và hoạt động chung của các hệ cơ quan.

Theo Femina

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