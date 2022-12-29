Nếu bạn đang tìm kiếm các lựa chọn trà tốt cho sức khỏe , không chứa caffein thì bạn có thể thêm trà quế vào chế độ ăn uống của mình mà không nghi ngờ gì. Hãy xem xét một số lợi ích sức khỏe đáng chú ý của việc nhấm nháp trà quế.

Quế có thể được thêm vào chế độ ăn uống của bạn theo nhiều cách khác nhau. Bạn có thể rắc bột của nó lên thức ăn và đồ uống hoặc thêm nó vào trong quá trình chuẩn bị một số món ăn. Một cách thú vị nhưng đơn giản khác để thêm quế vào chế độ ăn uống của bạn là chuẩn bị trà với loại gia vị này.

Quế có tác dụng trị đái tháo đường mạnh. Nó có thể giúp bạn giảm lượng đường trong máu. Nó làm giảm tình trạng kháng insulin và ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến sau bữa ăn. Do đó, những người mắc bệnh tiểu đường có thể thêm trà quế vào chế độ ăn uống để kiểm soát lượng đường trong máu một cách tự nhiên.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn là một bệnh nhân tiểu đường, hãy nói chuyện với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn để hiểu bạn có thể tiêu thụ bao nhiêu trong một ngày một cách an toàn.

2. Có thể giúp quản lý buồng trứng đa nang PCOS

PCOS là một tình trạng dẫn đến mất cân bằng nội tiết tố và kinh nguyệt không đều. Nó cũng có thể làm tăng lượng đường trong máu của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Quế có thể giúp đối phó với một số triệu chứng của PCOS. Nó có thể giúp điều hòa chu kỳ kinh nguyệt cũng như giảm lượng đường trong máu. Do đó, phụ nữ mắc PCOS có thể dễ dàng thêm trà quế vào chế độ ăn uống của mình.

3. Chứa nhiều chất chống oxy hóa

Ảnh minh họa: Internet

Chất chống oxy hóa bảo vệ các tế bào của bạn chống lại các gốc tự do. Trà quế có nhiều chất chống oxy hóa. Điều này có nghĩa là uống trà quế có thể giúp bạn giảm stress oxy hóa, giúp giảm thêm nguy cơ mắc một số tình trạng sức khỏe nghiêm trọng như tiểu đường, ung thư, bệnh tim, v.v.

4. Tăng cường sức khỏe tim mạch

Ảnh minh họa: Internet

Trà quế cũng có thể giúp giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh. Sự cố của những người chết vì bệnh tim đang gia tăng. Do đó, điều quan trọng là phải tuân theo tất cả các bước cần thiết để hỗ trợ sức khỏe tim mạch của bạn. Thêm trà quế vào chế độ ăn uống của bạn là một trong số đó.

Quế giúp giảm viêm và chứa các hợp chất có lợi cho tim. Nó cũng làm giảm mức cholesterol xấu và tăng lượng cholesterol tốt trong cơ thể.

Cách pha trà quế

Bạn có thể chuẩn bị trà quế trong vòng vài phút. Đơn giản chỉ cần thêm một thìa bột quế hoặc một thanh quế vào một cốc nước và đun sôi trong 10-15 phút. Sau khi hoàn thành, hãy loại bỏ mọi căng thẳng và thưởng thức đồ uống tuyệt hảo này nhé.

Theo NDTV