Loại rau này là tuyệt phẩm trị tiểu đường, có lợi cho tiêu hóa, cực tốt để tăng cường miễn dịch được bán đầy ở chợ Việt

Khoa học hiện đại cũng đã bắt kịp trí tuệ lâu đời này và chứng minh rằng khả năng chữa bệnh của một thứ bình thường như bắp cải không chỉ là thứ truyền miệng trong dân gian.

Trong khi giá trị dinh dưỡng của bắp cải dường như phần lớn bị mất đi đối với thế hệ hiện tại, thì đã có lúc bắp cải được các thầy lang cổ đại trân trọng, những người cho rằng nó sở hữu sức mạnh mặt trăng vì nó mọc dưới ánh trăng.

Bạn cũng có thể lên men bắp cải để làm dưa cải bắp hoặc kim chi, có chứa các enzym giúp cơ thể hấp thụ các khoáng chất và vitamin dễ dàng hơn.

Bắp cải không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn rất ngon. Thường đồng nghĩa với món xà lách trộn được tôn sùng ở Mỹ, loại rau giàu chất xơ này có thể được sử dụng để thêm một món ăn hảo hạng cho nhiều món ăn như salad, súp và món hầm ở cả dạng sống và chín.

Lý do tại sao bắp cải có lợi cho sức khỏe của bạn

Dưới đây là 10 lợi ích sức khỏe của bắp cải, một số trong đó bạn có thể thấy khá ngạc nhiên.

1. Có vòng eo thân thiện

Bắp cải là loại rau tốt cho những người muốn giảm cân một cách lành mạnh.

Một chén bắp cải cắt nhỏ chỉ chứa 22 calo. Vì vậy, bạn có thể dễ dàng bổ sung vào chế độ ăn uống của mình một lượng bắp cải vừa đủ để giúp bạn luôn cảm thấy no mà không sợ tăng cân. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi nguồn thức ăn thô giàu dinh dưỡng này là niềm vui của những người theo dõi cân nặng.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, vì bắp cải chứa nhiều chất xơ không hòa tan không thể phân hủy trong ruột nên nó sẽ bổ sung số lượng lớn vào phân của bạn, giúp dạ dày của bạn làm rỗng nội dung hiệu quả hơn.

Bắp cải cũng có hàm lượng nước cao, cùng với hàm lượng chất xơ, giúp bạn no lâu hơn và ngăn ngừa cơn đói. Thêm vào đó, nó giữ cho cơ thể ngậm nước.

Tuy nhiên, tuyên bố về sức khỏe này không phải là tiết lộ gần đây và đã có từ những năm 1950 khi chế độ ăn kiêng súp bắp cải nổi lên như một cách giảm cân nhanh chóng mà không gặp rắc rối.

Mặc dù chế độ ăn kiêng có phần lợi ích hợp lý, nhưng nó không thể cung cấp nguồn dinh dưỡng tối ưu và không nên thực hiện trong hơn một vài ngày vì súp bắp cải chứa ít carbohydrate phức tạp, protein, vitamin và khoáng chất.

Những gì nó thực sự làm là giúp bạn giảm trọng lượng nước, vì vậy nó có thể là một kỹ thuật tuyệt vời để giảm cân trong thời gian ngắn trước một sự kiện quan trọng.

2. Có thể cải thiện khả năng miễn dịch của bạn

Bắp cải chứa nhiều vitamin C, một loại vitamin tan trong nước rất cần thiết trong việc duy trì hoạt động bình thường của cơ thể, bao gồm cả hoạt động tối ưu của hệ thống miễn dịch. Ngoài ra, vitamin C giúp cơ thể hấp thụ sắt non-heme, loại sắt có trong thức ăn thực vật.

Hơn nữa, vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Trên thực tế, nó đã được nghiên cứu rộng rãi về khả năng chống ung thư của nó.

Vì vậy, biến bắp cải thành một phần trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn có thể giúp tăng cường sức khỏe rất nhiều. Hãy thử hấp nhẹ hoặc ăn sống vì nấu chín kỹ có thể phá hủy hầu hết vitamin C.

3. Cải thiện tiêu hóa

Một cách để tránh những rắc rối không đáng có về bụng và rối loạn tiêu hóa là tăng lượng bắp cải trong chế độ ăn uống của bạn.

Bắp cải chứa nhiều chất xơ không hòa tan thân thiện với đường ruột, giúp giữ cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh bằng cách bổ sung số lượng lớn vào phân của bạn và thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên.

Chất xơ tốt cùng với hàm lượng nước cao của nó cũng giúp ngăn ngừa táo bón và giữ cho đường tiêu hóa của bạn khỏe mạnh nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, chất xơ hòa tan vốn có của bắp cải thúc đẩy sự phát triển của các vi khuẩn có lợi cho đường ruột như Bifidobacterium và Lactobacillus . Hệ thực vật đường ruột thân thiện như vậy giúp bảo vệ hệ thống miễn dịch và sản xuất các chất dinh dưỡng quan trọng, chẳng hạn như vitamin K2 và B12.

4. Điều hòa lượng đường trong máu

Các đặc tính chống oxy hóa và hạ đường huyết của bắp cải mang lại lợi ích điều trị cho bệnh tiểu đường. Nó giúp giảm lượng đường trong máu và hỗ trợ sản xuất insulin. Hơn nữa, hàm lượng chất xơ trong bắp cải giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường vì nó làm chậm quá trình hấp thụ đường.

Một nghiên cứu năm 2008 được công bố trên tạp chí Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine cho thấy những con chuột mắc bệnh tiểu đường được cho ăn chiết xuất bắp cải đỏ trong 60 ngày có biểu hiện giảm lượng đường trong máu. Thêm vào đó, những con chuột có chức năng thận và giảm cân tốt hơn so với nhóm đối chứng.

5. Tăng cường sức khỏe tim mạch

Bao gồm bắp cải trong chế độ ăn uống của bạn có thể giúp bảo vệ và duy trì chức năng tim mạch của bạn.

Các anthocyanin được tìm thấy trong bắp cải đỏ là các flavonoid tạo cho loại rau này màu sắc rực rỡ. Các hợp chất tạo sắc tố này đã được tìm thấy để giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Ảnh minh họa: Internet

Bắp cải cũng có thể giúp ngăn chặn tình trạng viêm trong cơ thể có thể dẫn đến bệnh tim mạch. Hàm lượng polyphenol cao trong bắp cải cũng giúp ngăn ngừa sự tích tụ tiểu cầu và giảm huyết áp. Điều này, đến lượt nó, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Hàm lượng kali trong bắp cải cũng giúp điều chỉnh huyết áp bằng cách chống lại tác hại của lượng natri dư thừa trong cơ thể bạn. Lượng kali cao cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ đột quỵ.

Hơn nữa, bắp cải giúp giảm mức lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL hoặc cholesterol “xấu”) và tăng mức lipoprotein tỷ trọng cao (HDL hoặc cholesterol “tốt”). Điều này giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim theo thời gian.

Theo Emedihealth