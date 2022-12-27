Để tránh vấn đề tiêu hóa và ợ chua, người Nhật không làm thói quen này khi ăn nhưng người Việt lại rất hay làm

Chọn thực phẩm 27/12/2022 06:00

Nếu bạn đến một nhà hàng ở một nước phương Tây, bạn có thể sẽ nhận được một ly nước lớn với đá và lát chanh, nhưng ở Nhật Bản, bạn có thể chỉ nhận được một cốc nước rất nhỏ. Người Nhật tin rằng nước có thể cản trở “lửa tiêu hóa” của bạn, khiến cơ thể bạn khó tiêu hóa bữa ăn hơn. Và mặc dù việc giữ nước đúng cách là rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của bạn, nhưng uống cạn ly nước cùng với bữa ăn của bạn có thể gây hại nhiều hơn là có lợi.

Chúng ta dường như đã quen với việc nhấm nháp nước trong bữa ăn của mình. Nghiên cứu sau đây sẽ tìm hiểu lý do tại sao người Nhật, một trong những quốc gia khỏe mạnh nhất trên thế giới, lại chọn không làm như vậy. 

1. Nó có thể khiến bạn bị khô miệng

Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng uống một cốc nước trong bữa ăn có thể làm cạn nước bọt của bạn. Một số người thích thêm một lát chanh vào nước của họ, điều này làm cho nước có tính axit, ảnh hưởng đến việc tiết nước bọt của bạn.

Để tránh vấn đề tiêu hóa và ợ chua, người Nhật không làm thói quen này khi ăn nhưng người Việt lại rất hay làm - Ảnh 1

Vì nước bọt đóng vai trò là thức uống lành mạnh cho môi trường miệng của bạn, nên khô miệng có thể dẫn đến một số triệu chứng khó chịu, bao gồm hơi thở có mùi. Nước chanh cũng có thể làm trầm trọng thêm một số tình trạng sức khỏe, chẳng hạn như trào ngược axit và có thể làm hỏng men răng của bạn.

2. Nó có thể gây hại cho hệ tiêu hóa của bạn

Để tránh vấn đề tiêu hóa và ợ chua, người Nhật không làm thói quen này khi ăn nhưng người Việt lại rất hay làm - Ảnh 2

Khi bạn uống nước trong bữa ăn, nước bọt của bạn sẽ bị loãng. Điều này ảnh hưởng đến việc giải phóng dịch dạ dày chịu trách nhiệm tiêu hóa thức ăn. Kết quả là, dạ dày của bạn nhận được tín hiệu yếu hơn để phân hủy thức ăn, điều này có thể dẫn đến đầy hơi.

3. Nó làm chậm quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng

Để tránh vấn đề tiêu hóa và ợ chua, người Nhật không làm thói quen này khi ăn nhưng người Việt lại rất hay làm - Ảnh 3

Vì uống nước trong bữa ăn sẽ làm loãng dịch tiêu hóa, ảnh hưởng đến nồng độ axit tự nhiên trong dạ dày của bạn. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống tiêu hóa của bạn và khiến cơ thể bạn hấp thụ ít vitamin và chất dinh dưỡng hơn.

4. Nó có thể khiến bạn bị ợ chua

Để tránh vấn đề tiêu hóa và ợ chua, người Nhật không làm thói quen này khi ăn nhưng người Việt lại rất hay làm - Ảnh 4

Uống nước trong bữa ăn sẽ làm tăng thể tích dạ dày của bạn và tăng áp lực lên nó, giống như một bữa ăn lớn. Ngược lại, điều này có thể làm trầm trọng thêm một số tình trạng sức khỏe và làm tăng nguy cơ trào ngược axit. Bởi vì uống nước trong bữa ăn khiến cơ thể bạn tiết ra ít enzym tiêu hóa hơn, nó có thể dẫn đến phản ứng dây chuyền của các tác dụng phụ, bao gồm cả chứng ợ nóng.

5. Nó có thể gây tăng cân

Để tránh vấn đề tiêu hóa và ợ chua, người Nhật không làm thói quen này khi ăn nhưng người Việt lại rất hay làm - Ảnh 5

Uống nước trong khi ăn cũng có thể khiến bạn tăng cân. Khi cơ thể bạn không thể tiêu hóa thức ăn đủ tốt, nó sẽ chuyển hóa thức ăn thành chất béo, khiến bạn tăng cân nhiều hơn. Uống nước trong bữa ăn cũng có thể khiến cơ thể bạn giải phóng nhiều insulin hơn vào máu, làm tăng khả năng tích trữ chất béo trong cơ thể.

Theo Brightside

5 mẹo đơn giản giúp trị lẹo mắt, tạm biệt ngứa ngáy, bảo vệ thị lực

5 mẹo đơn giản giúp trị lẹo mắt, tạm biệt ngứa ngáy, bảo vệ thị lực

Khi mắt bạn bị tắc nghẽn bởi da chết, bụi bẩn hoặc dầu tích tụ, vi khuẩn có thể phát triển, từ đó gây ra lẹo mắt, vết sưng nhỏ, màu đỏ gần gốc lông mi của bạn. Nhưng tin tốt là căn bệnh về mắt này có thể được điều trị dễ dàng bằng các phương pháp dễ thực hiện này.

Xem thêm
Từ khóa:   uống nước trước hay sau khi ăn uống nước trong khi ăn sai lầm khi uống nước

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 27 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 1 giờ 27 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 3 giờ 57 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 4 giờ 27 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 4 giờ 57 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 5 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp