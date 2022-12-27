Để tránh vấn đề tiêu hóa và ợ chua, người Nhật không làm thói quen này khi ăn nhưng người Việt lại rất hay làm

Chúng ta dường như đã quen với việc nhấm nháp nước trong bữa ăn của mình. Nghiên cứu sau đây sẽ tìm hiểu lý do tại sao người Nhật, một trong những quốc gia khỏe mạnh nhất trên thế giới, lại chọn không làm như vậy.

Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng uống một cốc nước trong bữa ăn có thể làm cạn nước bọt của bạn. Một số người thích thêm một lát chanh vào nước của họ, điều này làm cho nước có tính axit, ảnh hưởng đến việc tiết nước bọt của bạn.

Vì nước bọt đóng vai trò là thức uống lành mạnh cho môi trường miệng của bạn, nên khô miệng có thể dẫn đến một số triệu chứng khó chịu, bao gồm hơi thở có mùi. Nước chanh cũng có thể làm trầm trọng thêm một số tình trạng sức khỏe, chẳng hạn như trào ngược axit và có thể làm hỏng men răng của bạn.

2. Nó có thể gây hại cho hệ tiêu hóa của bạn

Khi bạn uống nước trong bữa ăn, nước bọt của bạn sẽ bị loãng. Điều này ảnh hưởng đến việc giải phóng dịch dạ dày chịu trách nhiệm tiêu hóa thức ăn. Kết quả là, dạ dày của bạn nhận được tín hiệu yếu hơn để phân hủy thức ăn, điều này có thể dẫn đến đầy hơi.

3. Nó làm chậm quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng

Vì uống nước trong bữa ăn sẽ làm loãng dịch tiêu hóa, ảnh hưởng đến nồng độ axit tự nhiên trong dạ dày của bạn. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống tiêu hóa của bạn và khiến cơ thể bạn hấp thụ ít vitamin và chất dinh dưỡng hơn.

4. Nó có thể khiến bạn bị ợ chua

Uống nước trong bữa ăn sẽ làm tăng thể tích dạ dày của bạn và tăng áp lực lên nó, giống như một bữa ăn lớn. Ngược lại, điều này có thể làm trầm trọng thêm một số tình trạng sức khỏe và làm tăng nguy cơ trào ngược axit. Bởi vì uống nước trong bữa ăn khiến cơ thể bạn tiết ra ít enzym tiêu hóa hơn, nó có thể dẫn đến phản ứng dây chuyền của các tác dụng phụ, bao gồm cả chứng ợ nóng.

5. Nó có thể gây tăng cân

Uống nước trong khi ăn cũng có thể khiến bạn tăng cân. Khi cơ thể bạn không thể tiêu hóa thức ăn đủ tốt, nó sẽ chuyển hóa thức ăn thành chất béo, khiến bạn tăng cân nhiều hơn. Uống nước trong bữa ăn cũng có thể khiến cơ thể bạn giải phóng nhiều insulin hơn vào máu, làm tăng khả năng tích trữ chất béo trong cơ thể.

Theo Brightside