Món ăn dân giã này người Nhật dùng để 'trẻ hóa' tim mạch, kéo dài tuổi thọ, ở Việt Nam ăn mỗi ngày

Trong quá khứ, người dân thường ở Nhật Bản không thể ăn nhiều gạo, bởi vì phần lớn gạo được dành cho giới quý tộc, nông dân Nhật Bản thậm chí còn dùng gạo để nộp thuế. Ngày nay, chúng ta không thể tưởng tượng ẩm thực Nhật Bản mà không có mì gạo, sushi hay xôi trứng chiên, và loại ngũ cốc thơm ngon và giàu dinh dưỡng này cũng đã khẳng định vị trí của mình trên kệ bếp của chúng ta. Nó không chỉ là một món ăn phụ hay ăn kèm, trên thực tế, một bát cơm lành mạnh có thể mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể bạn theo nhiều cách đáng ngạc nhiên.

Nếu bạn đang tìm cách giảm cân trong một thời gian dài, thì một đĩa cơm có thể là thứ mà bác sĩ yêu cầu. Vì gạo ít chất béo và natri và nhiều chất xơ nên nó có thể là một thực phẩm bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn kiêng giảm cân của bạn.

Khoa học đã chứng minh rằng những người ăn gạo lứt cân nặng ít hơn và ít có khả năng tăng cân hơn. Tuy nhiên, khi nói đến gạo trắng, nó có thể kém hiệu quả hơn khi giảm cân.

2. Nó giúp bạn trông trẻ hơn

Phụ nữ Nhật Bản sử dụng nước gạo để giữ cho làn da mịn màng và tươi trẻ, nhưng ăn cơm thường xuyên cũng có thể giúp bạn dừng đồng hồ lão hóa. Gạo chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ các tế bào da của bạn khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra và thậm chí có thể làm mờ các nếp nhăn hiện có.

3. Nó giữ cho trái tim khỏe mạnh

Ăn cơm thường xuyên là một cách tự nhiên và ngon miệng để cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn. Bởi vì nó là một chất chống viêm tự nhiên, nó ngăn ngừa các mảng hình thành bên trong các mạch máu và giảm nguy cơ mắc một số bệnh tim, như đau tim hoặc đột quỵ. Gạo cũng chứa nhiều flavonoid đã được chứng minh là có thể chống lại các bệnh tim khác nhau.

4. Nó giữ ổn định lượng đường trong máu

Đối với bất cứ ai bị lượng đường trong máu cao, ăn cơm là một cách tốt để chống lại nó. Nhưng tốt hơn hết bạn nên chọn gạo lứt, vì nó có lượng chất xơ gấp 3 lần và hàm lượng protein cao hơn. Chọn gạo lứt thay vì gạo trắng sẽ mang lại cho bạn cảm giác no và chỉ cần ăn 7 ounce (200 gam) loại gạo này mỗi ngày có thể giúp bạn duy trì mức đường trong máu khỏe mạnh.

5. Nó giúp tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ cao trong gạo cũng có thể làm giảm táo bón và giúp điều hòa hệ thống tiêu hóa của bạn. Bởi vì nó đóng vai trò như một loại thuốc lợi tiểu tự nhiên, nó làm sạch cơ thể và loại bỏ độc tố khỏi hệ thống của bạn, điều này cũng có lợi cho thận của bạn.

6. Nó cải thiện sức khỏe hệ thần kinh

Nếu bạn ăn cơm thường xuyên, hệ thống thần kinh của bạn cũng sẽ được hưởng lợi. Hệ thống thần kinh của cơ thể chúng ta cần các loại vitamin B khác nhau để khỏe mạnh và vì gạo chứa nhiều loại vitamin B nên nó giúp điều chỉnh các quá trình sinh học của nó.

7. Nó thúc đẩy mức năng lượng

Nếu bạn đã quen uống nước tăng lực để giúp bản thân vượt qua các buổi tập luyện, hãy bỏ nó xuống vì gạo là một trong những cách lành mạnh nhất để tăng cường năng lượng cho bạn. Cơ thể chúng ta cần carbohydrate để có thể chuyển hóa chúng thành năng lượng. Vì gạo rất giàu carbohydrate lành mạnh nên nó có thể là cứu cánh khi bạn cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức.

Theo Brightside