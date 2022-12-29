Cơ thể chúng ta sản xuất một số chất chống oxy hóa một cách tự nhiên, nhưng bao gồm một số loại thực phẩm là một cách tốt để đảm bảo bạn có đủ chất chống oxy hóa. Đây là danh sách các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể được đưa vào chế độ ăn uống thông thường của bạn.

Theo các nghiên cứu, những người ăn nhiều thực phẩm giàu chất chống oxy hóa đã tăng khả năng bảo vệ chống lại một số bệnh. Điều quan trọng là phải ăn nhiều loại thực phẩm để đảm bảo chúng ta khỏe mạnh và cách tốt nhất để làm điều đó là thông qua một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng và đa dạng.

Đậu thận chứa polyphenol có đặc tính tăng cường sức khỏe và bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa. Nó cũng là một nguồn protein và chất xơ tuyệt vời và có thể được đưa vào chế độ ăn kiêng nhằm giảm cân, sức khỏe tiêu hóa và các vấn đề sức khỏe khác.

Sô cô la đen

Ảnh minh họa: Internet

Sô cô la đen có hàm lượng chất chống oxy hóa cao có lợi cho sức khỏe. Phiên bản sô cô la này có chứa chất dinh dưỡng thực vật được gọi là flavonoid, chúng hoạt động như chất chống oxy hóa và có thể đóng một vai trò trong việc ngăn ngừa ung thư và sức khỏe tim mạch. Chuyên gia đã quan sát thấy rằng sô cô la càng tối màu, bạn càng nhận được nhiều chất chống oxy hóa.

Quả hạnh

Hạnh nhân là một nguồn chất chống oxy hóa tốt, phần lớn tập trung ở lớp màu nâu của vỏ. Hạnh nhân có nhiều vitamin E, hoạt động như một chất chống oxy hóa để hỗ trợ chức năng miễn dịch của phổi.

Các chất dinh dưỡng trong hạnh nhân cũng giúp ích trong quá trình chống viêm và hoạt động tăng cường miễn dịch. Ngoài việc là một nguồn giàu vitamin E, hạnh nhân còn là nguồn cung cấp 15 chất dinh dưỡng như magiê, protein, riboflavin, kẽm, v.v.

Rau chân vịt

Ảnh minh họa: Internet

Rau bina giàu dinh dưỡng chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Nó cực kỳ ít calo và là nguồn cung cấp lutein và zeaxanthin tuyệt vời giúp bảo vệ mắt bạn khỏi tác hại của tia UV và các bước sóng ánh sáng có hại khác.

Chuối

Ảnh minh họa: Internet

Chuối là một trong những loại trái cây phổ biến nhấ và chứa nhiều chất xơ, carbohydrate, magie và kali. Chúng giúp giảm huyết áp.

Ngoài những lựa chọn giàu chất chống oxy hóa này, có một số loại thực phẩm khác có thể được tiêu thụ để tăng lượng chất chống oxy hóa trong cơ thể chúng ta. Giới y khoa luôn khuyên nên tiêu thụ chất chống oxy hóa tự nhiên hơn là chất bổ sung. Đảm bảo một chế độ ăn uống cân bằng trong suốt cả ngày sẽ cung cấp cho bạn chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa cần thiết.

Theo Femina