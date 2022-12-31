Nước dừa là thực phẩm bổ dưỡng đỉnh cao, uống theo cách này dễ dàng đánh bay mỡ thừa, giữ dáng đẹp da như gái đôi mươi

Dinh dưỡng 31/12/2022 05:10

Bạn mệt mỏi vì thử các chế độ ăn kiêng giảm cân khác nhau? Bạn muốn chuyển sang thứ gì đó nhẹ nhàng? Nước dừa có thể là lựa chọn để bạn giảm thêm số kg thừa đó. Thức uống thơm mát từ thiên nhiên không chỉ giải khát mà còn giúp bạn có được vòng eo nhỏ hơn.

Theo Chuyên gia dinh dưỡng Vidhi Chawla, nước dừa là thức uống bổ sung nước tốt nhất có thể giúp bạn đốt cháy chất béo.

Ít calo và carbs

Nước dừa là thực phẩm bổ dưỡng đỉnh cao, uống theo cách này dễ dàng đánh bay mỡ thừa, giữ dáng đẹp da như gái đôi mươi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nước dừa chứa rất ít calo do đó làm dịu và nhẹ dạ dày của bạn. Nó giúp tiêu hóa dễ dàng do kali và các enzym sinh học có trong nó. Nó chứa rất ít carbs nhưng vẫn khiến bạn cảm thấy no trong một thời gian dài.

Không có đường 

So với bất kỳ loại nước trái cây nào khác, nước dừa chứa lượng khoáng chất cao nhất. Nước ép trái cây có xu hướng dẫn đến tăng đường trong khi nước dừa có lượng đường khá thấp. Nó rất bổ dưỡng và ổn định mức điện giải của bạn, do đó giúp giảm cân.

Giúp tăng cường trao đổi chất

Nước dừa là thực phẩm bổ dưỡng đỉnh cao, uống theo cách này dễ dàng đánh bay mỡ thừa, giữ dáng đẹp da như gái đôi mươi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nước dừa rất giàu chất dinh dưỡng, kali và các enzym giúp tăng cường trao đổi chất, do đó giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn. Vì quá trình trao đổi chất chậm dẫn đến tiêu hóa chậm có thể gây béo phì. Nước dừa có thể là lựa chọn tốt nhất cho tiêu hóa khỏe mạnh.

Giúp ăn uống ngon miệng và lành mạnh

Nước dừa là thực phẩm bổ dưỡng đỉnh cao, uống theo cách này dễ dàng đánh bay mỡ thừa, giữ dáng đẹp da như gái đôi mươi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nước dừa có chứa axit lauric giúp ăn uống lành mạnh hơn. Hoàn toàn không có chất béo trong nước này và giúp bạn bắt đầu ngày mới. Mặc dù không có carbs trong đó nhưng nó khiến bạn cảm thấy no. Vì nó có hàm lượng kali cao nên nó sẽ giúp bạn loại bỏ nhiều natri hơn ra khỏi cơ thể giúp giảm cân.

Nên uống nước dừa vào lúc nào?

Nước dừa là thực phẩm bổ dưỡng đỉnh cao, uống theo cách này dễ dàng đánh bay mỡ thừa, giữ dáng đẹp da như gái đôi mươi - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo Chuyên gia dinh dưỡng Vidhi Chawla, tốt hơn là nên uống vào sáng sớm khi bụng đói. Ngoài ra, bạn có thể nhâm nhi nước dừa 3 lần một ngày để giảm mỡ thừa. Nhìn chung, nước dừa có thể tăng mức năng lượng của bạn đồng thời giúp bạn giảm cân. Nó cũng giúp bạn có sức khỏe thận tốt, sức khỏe tim mạch và điều chỉnh lượng đường trong máu của bạn.

Theo Times of India

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