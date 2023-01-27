Dự đoán dịch COVID đang bùng phát lại: Vì sao COVID tác động đến tất cả các cơ quan khác trên cơ thể bạn?

Các phát hiện của nghiên cứu, do Đại học Bristol đứng đầu, tin rằng một phương pháp điều trị có thể loại bỏ đợt bùng phát SARS-CoV năm 2002, biến thể SARS-CoV-2 Omicron hiện tại và các phiên bản có khả năng gây hại trong tương lai.

Theo nghiên cứu, nhiều biến thể của virus corona có thể gây bệnh nghiêm trọng bằng cách bám vào bề mặt tế bào người thông qua protein hình gai SARS-CoV-2 gây tổn thương nhiều cơ quan trong cơ thể.

Omicron đã trải qua nhiều đột biến, khiến nó có khả năng bảo vệ miễn dịch nhờ tiêm vắc-xin hoặc các liệu pháp kháng thể chậm hơn so với loại vi-rút đang phát triển nhanh chóng này. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng mặc dù mọi thứ khác có thể thay đổi, nhưng ở Omicron, về cơ bản vẫn còn nguyên vẹn.

Đây là những gì chuyên gia nói

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Bác sĩ Sanjith Saseedharan, Chuyên gia tư vấn & Trưởng phòng Chăm sóc Đặc biệt, Bệnh viện SL Raheja, Hiệp hội Mahim-A Fortis, cho biết: “Từ vài năm trước, chúng tôi đã biết được rằng COVID-19 ảnh hưởng đến lớp nội mạc và tạo ra tình trạng viêm nhiễm khắp cơ thể. Rõ ràng là COVID-19 không phải là một vấn đề nội tạng cụ thể, mà là một chứng rối loạn toàn thân.”

Một số cơ quan có nguy cơ là gì?

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“Tình trạng viêm như vậy làm giảm quá trình vận chuyển oxy qua phổi, dẫn đến tăng đông máu trong cơ thể. Điều này lại ảnh hưởng đến các cơ quan khác bằng cách giảm nguồn cung cấp máu cho chúng, có thể gây suy cơ quan, các vấn đề về tim, suy thận và mất chi. Do sự tăng đột biến của protein mà vi-rút Corona chứa, mọi người bị ảnh hưởng bởi các tình trạng trên. Ngoài ra, mặc dù những vấn đề này có thể xảy ra với bất kỳ ai, nhưng có một thực tế rõ ràng là mức độ nghiêm trọng của bệnh sẽ tăng lên gấp bội ở những bệnh nhân lớn tuổi và mắc các bệnh kèm theo,” Tiến sĩ Saseedharan cho biết thêm.

Giải thích: ​COVID tác động đến các cơ quan như thế nào

Hãy lấy ví dụ về cơ quan phổ biến nhất có liên quan ở đây, tức là phổi. Phổi chịu trách nhiệm cung cấp oxy và lượng oxy này được máu vận chuyển đến các cơ quan khác nhau. Do đó, oxy hóa kém sẽ dẫn đến các cơ quan hoạt động với hiệu quả thấp hơn do khó thở.

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Sự gia tăng tỷ lệ suy dinh dưỡng do bệnh nhân không thể ăn do nhiễm trùng. Không có khả năng tiêu thụ dinh dưỡng hợp lý sẽ làm hỏng khả năng miễn dịch và làm chậm quá trình phục hồi của cơ thể hơn nữa. Điều này cũng dẫn đến giảm khả năng miễn dịch và gây nhiễm trùng thứ cấp. Vì vậy, duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh là bắt buộc.

Theo Times of India