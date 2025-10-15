Xúc động khoảnh khắc chú chó dũng cảm bám chặt vào hàng rào sắt khi nước lũ tràn qua đường phố khiến 28 người tử vong

Lũ lụt do mưa lớn đã khiến ít nhất 28 người ở Mexico thiệt mạng trong tuần này và để lại hậu quả tàn khốc. Giữa thảm họa, nhiều người đã không khỏi xúc động khi chứng kiến sự kiên trì, cố gắng giành giật sự sống của chú chó.
Kỳ Kỳ | Theo Phụ nữ sức khỏe

