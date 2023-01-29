Vitamin D giúp cải thiện sức khỏe của xương, răng và cơ, đồng thời ngăn ngừa nguy cơ biến dạng xương như còi xương ở trẻ em và đau xương do tình trạng gọi là nhuyễn xương ở người lớn, Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS) giải thích.

Nghiên cứu cũng cho thấy sự thiếu hụt vitamin D liên quan đến các tình trạng sức khỏe khác bao gồm bệnh tiểu đường, huyết áp cao, ung thư và các tình trạng tự miễn dịch như bệnh đa xơ cứng.

Hàm lượng vitamin D thấp trong cơ thể có thể dẫn đến mất mật độ xương, làm tăng nguy cơ loãng xương và gãy xương. Thiếu trầm trọng có thể dẫn đến còi xương ở trẻ em, đây là tình trạng ảnh hưởng đến sự phát triển xương ở trẻ em.

Lưu ý dấu hiệu này

Theo Lloyds Pharmacy, có lượng vitamin D tốt trong cơ thể là điều tuyệt vời để duy trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Điều này có nghĩa là nó có thể hỗ trợ chống lại các bệnh nhiễm trùng thông thường như cúm hoặc cảm lạnh.

Điều đó nói rằng, nếu bạn thường xuyên bị ốm và thường xuyên bị ốm, thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn không nhận đủ vitamin D.

Các triệu chứng thiếu vitamin D là gì?

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Ngoài việc bị ốm thường xuyên hơn, một số triệu chứng thiếu vitamin D phổ biến nhất bao gồm:

- Mệt mỏi

- Ngủ không đủ giấc

- Đau xương hoặc nhức mỏi

- Trầm cảm hoặc cảm giác buồn bã

- Rụng tóc

- Yếu cơ

- Ăn mất ngon

Làm thế nào để có được mức tối ưu?

Theo NHS, phần lớn dân số nhận đủ vitamin D thông qua tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh. Tuy nhiên, trong mùa đông, tức là từ tháng 10 đến đầu tháng 3, con người không thể tạo đủ vitamin D chỉ từ ánh sáng mặt trời và cần lấy nó từ chế độ ăn uống, khiến họ dễ bị thiếu vitamin D.

Điều đó nói rằng, một số nguồn thực phẩm lành mạnh của vitamin D bao gồm:

Ảnh minh họa: Internet

- Cá có dầu, chẳng hạn như cá hồi, cá mòi, cá trích và cá thu

- Thịt đỏ

- Gan

- Lòng đỏ trứng

- Thực phẩm tăng cường, chẳng hạn như một số chất béo phết và ngũ cốc ăn sáng

Bạn có nên bổ sung thêm vitamin D?

Tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hoặc ăn thực phẩm giàu vitamin D không phải là cách duy nhất bạn có thể đáp ứng nhu cầu vitamin hàng ngày.

Theo NHS, "vì mọi người khó có đủ vitamin D từ thực phẩm, nên mọi người (kể cả phụ nữ mang thai và cho con bú) nên cân nhắc việc bổ sung hàng ngày có chứa 10 microgam vitamin D trong mùa thu và mùa đông."

Nhưng người ta phải tránh bổ sung quá mức, tức là dùng quá nhiều chất bổ sung vitamin D trong một thời gian dài. Theo cơ quan y tế, điều này có thể khiến quá nhiều canxi tích tụ trong cơ thể (tăng canxi máu) và có thể làm suy yếu xương, đồng thời gây hại cho thận và tim.

Nhu cầu vitamin D hàng ngày là bao nhiêu?

Theo NHS, trẻ em từ 1 tuổi trở lên và người lớn, bao gồm cả phụ nữ mang thai và cho con bú, những người có nguy cơ thiếu vitamin D, cần 10 microgam vitamin D mỗi ngày. Cơ quan y tế cho biết trẻ sơ sinh từ 1 tuổi trở lên cần 8,5 đến 10 microgam vitamin D mỗi ngày.

Theo Times of India