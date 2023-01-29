Thấy những dấu hiệu này, nhanh chóng bổ sung vitamin D trước khi còi xương và ung thư tìm đến

Sức khỏe 29/01/2023 12:20

Vitamin D hay vitamin ánh nắng mặt trời là một chất dinh dưỡng thiết yếu giúp điều chỉnh lượng canxi và phốt phát trong cơ thể.

Thấy những dấu hiệu này, nhanh chóng bổ sung vitamin D trước khi còi xương và ung thư tìm đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vitamin D giúp cải thiện sức khỏe của xương, răng và cơ, đồng thời ngăn ngừa nguy cơ biến dạng xương như còi xương ở trẻ em và đau xương do tình trạng gọi là nhuyễn xương ở người lớn, Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS) giải thích.

Sự nguy hiểm của việc thiếu vitamin D

Hàm lượng vitamin D thấp trong cơ thể có thể dẫn đến mất mật độ xương, làm tăng nguy cơ loãng xương và gãy xương. Thiếu trầm trọng có thể dẫn đến còi xương ở trẻ em, đây là tình trạng ảnh hưởng đến sự phát triển xương ở trẻ em.

Thấy những dấu hiệu này, nhanh chóng bổ sung vitamin D trước khi còi xương và ung thư tìm đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu cũng cho thấy sự thiếu hụt vitamin D liên quan đến các tình trạng sức khỏe khác bao gồm bệnh tiểu đường, huyết áp cao, ung thư và các tình trạng tự miễn dịch như bệnh đa xơ cứng.

Lưu ý dấu hiệu này

Theo Lloyds Pharmacy, có lượng vitamin D tốt trong cơ thể là điều tuyệt vời để duy trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Điều này có nghĩa là nó có thể hỗ trợ chống lại các bệnh nhiễm trùng thông thường như cúm hoặc cảm lạnh.

Điều đó nói rằng, nếu bạn thường xuyên bị ốm và thường xuyên bị ốm, thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn không nhận đủ vitamin D.

Các triệu chứng thiếu vitamin D là gì?

Thấy những dấu hiệu này, nhanh chóng bổ sung vitamin D trước khi còi xương và ung thư tìm đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc bị ốm thường xuyên hơn, một số triệu chứng thiếu vitamin D phổ biến nhất bao gồm:

- Mệt mỏi

- Ngủ không đủ giấc

- Đau xương hoặc nhức mỏi

- Trầm cảm hoặc cảm giác buồn bã

- Rụng tóc

- Yếu cơ

- Ăn mất ngon

Làm thế nào để có được mức tối ưu?

Theo NHS, phần lớn dân số nhận đủ vitamin D thông qua tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh. Tuy nhiên, trong mùa đông, tức là từ tháng 10 đến đầu tháng 3, con người không thể tạo đủ vitamin D chỉ từ ánh sáng mặt trời và cần lấy nó từ chế độ ăn uống, khiến họ dễ bị thiếu vitamin D.

Điều đó nói rằng, một số nguồn thực phẩm lành mạnh của vitamin D bao gồm:

Thấy những dấu hiệu này, nhanh chóng bổ sung vitamin D trước khi còi xương và ung thư tìm đến - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

- Cá có dầu, chẳng hạn như cá hồi, cá mòi, cá trích và cá thu

- Thịt đỏ

- Gan

- Lòng đỏ trứng

- Thực phẩm tăng cường, chẳng hạn như một số chất béo phết và ngũ cốc ăn sáng

Bạn có nên bổ sung thêm vitamin D?

Tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hoặc ăn thực phẩm giàu vitamin D không phải là cách duy nhất bạn có thể đáp ứng nhu cầu vitamin hàng ngày.

Theo NHS, "vì mọi người khó có đủ vitamin D từ thực phẩm, nên mọi người (kể cả phụ nữ mang thai và cho con bú) nên cân nhắc việc bổ sung hàng ngày có chứa 10 microgam vitamin D trong mùa thu và mùa đông."

Nhưng người ta phải tránh bổ sung quá mức, tức là dùng quá nhiều chất bổ sung vitamin D trong một thời gian dài. Theo cơ quan y tế, điều này có thể khiến quá nhiều canxi tích tụ trong cơ thể (tăng canxi máu) và có thể làm suy yếu xương, đồng thời gây hại cho thận và tim.

Nhu cầu vitamin D hàng ngày là bao nhiêu?

Theo NHS, trẻ em từ 1 tuổi trở lên và người lớn, bao gồm cả phụ nữ mang thai và cho con bú, những người có nguy cơ thiếu vitamin D, cần 10 microgam vitamin D mỗi ngày. Cơ quan y tế cho biết trẻ sơ sinh từ 1 tuổi trở lên cần 8,5 đến 10 microgam vitamin D mỗi ngày.

Theo Times of India

Đừng để cơn mệt mỏi sau Tết đánh bại, 5 lưu ý giúp ngủ ngon, phục hồi sức hiệu quả ai cũng cần

Đừng để cơn mệt mỏi sau Tết đánh bại, 5 lưu ý giúp ngủ ngon, phục hồi sức hiệu quả ai cũng cần

Đi ngủ như một người ngủ say và thức dậy siêu sảng khoái với 5 thói quen này sẽ giúp bạn đạt được sức khỏe tối ưu.

Xem thêm
Từ khóa:   lợi ích của vitamin D dấu hiệu thiếu vitamin D biểu hiện thiếu vitamin D

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 19 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 7 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 8 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm