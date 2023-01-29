Bệnh tiểu đường có thực sự cần kiêng ăn khoai tây như lời đồn

Sức khỏe 29/01/2023 08:21

Khoai tây, nguồn cung cấp carbohydrate dồi dào, luôn bị bệnh nhân tiểu đường xa lánh khi phát hiện mình bị mất cân bằng lượng đường trong máu.

Một nghiên cứu gần đây của các nhà nghiên cứu Đan Mạch về mối quan hệ giữa lượng rau/khoai tây ăn vào và tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cho thấy những người ăn nhiều rau nhất có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 thấp hơn 21%.

Bệnh tiểu đường có thực sự cần kiêng ăn khoai tây như lời đồn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

​Cách chế biến khoai tây có tác dụng với bệnh tiểu đường

"Khi xem xét các phương pháp chế biến khác nhau, lượng khoai tây chiên cũng như khoai tây luộc, nướng và nghiền có liên quan tích cực đến bệnh tiểu đường loại 2", nghiên cứu đã phát hiện và nói thêm rằng chỉ có khoai tây nghiền và khoai tây chiên/khoai tây chiên được thống kê quan trọng và tích cực liên quan đến vấn đề sức khỏe trao đổi chất.

Bệnh tiểu đường có thực sự cần kiêng ăn khoai tây như lời đồn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nó cũng phát hiện ra rằng mối liên hệ giữa khoai tây luộc và bệnh tiểu đường là tích cực nhưng không đáng kể.

Tổng cộng có 54.793 người tham gia vào nghiên cứu với 7.695 trường hợp mắc bệnh tiểu đường loại 2.

​"150-250 gram rau mỗi ngày"

Bệnh tiểu đường có thực sự cần kiêng ăn khoai tây như lời đồn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù nghiên cứu tìm thấy mối quan hệ nghịch đảo giữa lượng rau ăn vào và bệnh tiểu đường loại 2, nhưng nó phát hiện ra rằng mối liên hệ này "giảm dần khi lượng rau ăn vào là 150–250 g/ngày".

Nguy cơ thấp hơn 12–14% đã được ghi nhận đối với lượng rau ăn vào từ 200 đến 400 g/ngày.

Các nhà nghiên cứu đã kết luận: "... mối liên hệ ngược lại càng dốc hơn đối với lượng ăn vào thấp hơn và nguy cơ giảm hơn nữa không được quan sát thấy đối với tổng lượng rau củ ăn vào >250 g/ngày".

"Câu trả lời cho câu hỏi này là có!"

Về việc bệnh nhân tiểu đường có nên ngừng hoàn toàn việc ăn khoai tây hay không, Tiến sĩ Aishwarya Krishnamurthy, Chuyên gia tư vấn về Nội tiết & Bệnh tiểu đường, Bệnh viện Max Vaishali, cho biết, câu trả lời cho câu hỏi này là có.

Bệnh tiểu đường có thực sự cần kiêng ăn khoai tây như lời đồn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Krishnamurthy nói: "Khoai tây là một loại rau đa năng và được yêu thích, là một phần quan trọng trong một số món ăn truyền thống. Chúng rất giàu kali và vitamin B, và vỏ là một nguồn chất xơ tuyệt vời". Bạn nên hiểu tác dụng của chúng đối với lượng đường trong máu và tầm quan trọng của khẩu phần ăn.

Cô ấy nói thêm: "Khoai tây là một loại thực phẩm chứa nhiều carbohydrate có thể gây tăng đột biến lượng đường trong máu."

Mục tiêu cho chỉ số đường huyết thấp

"Phương pháp nấu ăn cũng ảnh hưởng đến tác dụng, khoai tây luộc và khoai tây chiên có lượng carbohydrate thấp hơn, tương tự nấu khoai tây với các loại rau giàu chất xơ như rau xanh hoặc để nguyên vỏ có thể làm giảm chỉ số đường huyết tổng thể. Một cũng nên lưu ý đến khẩu phần ăn để tránh tăng quá nhiều glucose. Vì vậy, những người mắc bệnh tiểu đường có thể thưởng thức loại rau ngon này trong khi lưu ý đến khẩu phần ăn và thực hiện một số điều chỉnh trong cách ăn uống," cô khuyến nghị.

​"Phương pháp nấu ăn tác động đáng kể đến sự gia tăng đường huyết sau bữa ăn"

"Việc nấu nướng làm thay đổi cấu trúc của tinh bột trong khoai tây, ảnh hưởng đến cả chỉ số đường huyết và tải lượng đường huyết. Việc nấu nướng làm tăng chỉ số đường huyết của khoai tây và khoai tây nấu càng lâu thì chỉ số đường huyết càng cao. Tuy nhiên, để nguội khoai tây sau khi nấu có thể làm tăng lượng tinh bột kháng, là một dạng carbs khó tiêu hóa hơn và điều này giúp giảm GI xuống 25–28%," Tiến sĩ Krishnamurthy giải thích.

Bệnh tiểu đường có thực sự cần kiêng ăn khoai tây như lời đồn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Cô cho biết thêm: "Chiên khoai tây trong dầu làm tăng mức tiêu thụ calo ròng và tổng lượng đường huyết. Ngược lại, nấu khoai tây với giấm hoặc chanh hoặc các loại rau giàu chất xơ khác có thể làm giảm chỉ số đường huyết".

"Chỉ số đường huyết (GI) là thước đo khả năng làm tăng đường huyết của một loại thực phẩm. Tiêu thụ thực phẩm có GI cao làm tăng mạnh nồng độ đường huyết sau ăn và giảm nhanh chóng, trong khi tiêu thụ thực phẩm có GI thấp dẫn đến nồng độ đường huyết thấp hơn và giảm dần," chuyên gia giải thích.

 

Chuyên gia gợi ý: "Điều rút ra là salad khoai tây có thể tốt hơn một chút so với khoai tây chiên hoặc khoai tây nướng nóng nếu chúng ta muốn tránh làm tăng lượng đường trong máu sau bữa ăn. Khoai tây chiên cũng cung cấp nhiều calo và chất béo hơn do phương pháp nấu ăn của chúng ta". 

Theo Times of India

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