Những triệu chứng này thường xuất hiện ở 5 loại ung thư phụ khoa mà chị em cần đặc biệt chú trọng

Sức khỏe 28/01/2023 10:38

Một số triệu chứng đặc biệt có thể báo hiệu 5 loại ung thư liên quan đến hệ thống sinh sản nữ, còn được gọi là ung thư phụ khoa.

Ung thư là căn bệnh mãn tính có thể xảy ra ở bất kỳ ai. Nó đề cập đến sự phát triển không thể kiểm soát của các tế bào trong cơ thể, có thể lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể, tùy thuộc vào việc nó có được phát hiện kịp thời hay không.

Những triệu chứng này thường xuất hiện ở 5 loại ung thư phụ khoa mà chị em cần đặc biệt chú trọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phải nói rằng, chẩn đoán nhanh chóng và ngay lập tức, sau đó là điều trị thích hợp có thể giúp đẩy nhanh quá trình chữa bệnh và phục hồi. Để làm được điều đó, việc nhận biết các triệu chứng, dấu hiệu của bệnh ung thư là vô cùng quan trọng.

Ung thư phụ khoa là gì?

Ung thư phụ khoa đề cập đến các tế bào ung thư hoặc khối u phát triển trong cơ quan sinh sản nữ.

Theo Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh, những loại ung thư này có thể ảnh hưởng đến phụ nữ, một số người chuyển giới nam và những người không thuộc giới tính song sinh được chỉ định là nữ khi sinh.

Những triệu chứng này thường xuất hiện ở 5 loại ung thư phụ khoa mà chị em cần đặc biệt chú trọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một số bệnh ung thư phụ khoa phổ biến bao gồm:

- Buồng trứng

- Cổ tử cung

- Tử cung

- Âm đạo

- Âm hộ

Triệu chứng phổ biến có thể chỉ ra 5 loại ung thư

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), có một số triệu chứng nhất định có thể phổ biến ở cả 5 loại ung thư. Bao gồm các:

Những triệu chứng này thường xuất hiện ở 5 loại ung thư phụ khoa mà chị em cần đặc biệt chú trọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

- Chảy máu hoặc tiết dịch âm đạo bất thường trừ ung thư âm hộ

- Đau vùng xương chậu

- Âm đạo ngứa, rát, đau hoặc mềm

- Nhu cầu đi tiểu thường xuyên hơn hoặc khẩn cấp hơn

- Cảm thấy no quá nhanh hoặc khó ăn, đầy bụng và đau bụng hoặc lưng

Các triệu chứng khác bao gồm máu trong nước tiểu, cục u hoặc đau nhức trong hoặc xung quanh vùng sinh dục và đau trong hoặc sau khi quan hệ tình dục.

Ai có nguy cơ?

Bất kỳ người phụ nữ nào cũng có nguy cơ mắc ung thư phụ khoa. Tuy nhiên, có một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ ung thư phụ khoa. Chúng bao gồm tiền sử gia đình, béo phì, tuổi tác và HPV.

Bước ngay lập tức cần thực hiện

Những triệu chứng này thường xuất hiện ở 5 loại ung thư phụ khoa mà chị em cần đặc biệt chú trọng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Chẩn đoán và điều trị sớm là vô cùng cần thiết để phục hồi ngay lập tức và suôn sẻ. Khi bạn nhận thấy các triệu chứng, các chuyên gia khuyên bạn nên nói chuyện với bác sĩ và làm các xét nghiệm cần thiết.

Chúng bao gồm: phết tế bào cổ tử cung có thể giúp phát hiện ung thư cổ tử cung và tử cung, khám phụ khoa để kiểm tra âm đạo, cổ tử cung, tử cung, ống dẫn trứng, buồng trứng và trực tràng, và xét nghiệm mẫu mô nội mạc tử cung để kiểm tra các tế bào bất thường hoặc dấu hiệu của tử cung bệnh ung thư.

Phòng bệnh là chính

CDC khuyến nghị nên tiêm vắc-xin HPV, vắc-xin này có thể làm giảm nguy cơ ung thư cổ tử cung, âm đạo và âm hộ. HPV hoặc vi rút gây u nhú ở người là một bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến. Vắc xin được khuyến cáo cho bất kỳ ai từ 11 đến 12 tuổi, nhưng có thể tiêm bắt đầu từ 9 tuổi.

Hơn nữa, khám sàng lọc thường xuyên có thể giúp phát hiện kịp thời bất kỳ dạng ung thư nào. Việc nhận biết các dấu hiệu cảnh báo và không xem nhẹ các triệu chứng cũng rất quan trọng.

Theo Times of India

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