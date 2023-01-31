Nguy cơ loãng xương cao ở phụ nữ, đặc biệt sau kỳ mãn kinh: Lưu ngay những thực phẩm là 'máy bơm canxi' này

Sức khỏe 31/01/2023 20:45

Loãng xương làm cho xương yếu đi. Xương của bạn bị mất canxi theo thời gian nếu chế độ ăn uống của bạn không có đủ canxi. Những thực phẩm này có thể giúp bạn tăng lượng canxi.

Một trong những tình trạng sức khỏe phổ biến nhất được lo ngại ở nước ta là bệnh loãng xương, một tình trạng xương yếu đi. Tình trạng bệnh lý này khiến xương của bạn trở nên yếu và giòn, bất kỳ áp lực nào gây ra đều có thể dẫn đến gãy xương.

Nguy cơ loãng xương cao ở phụ nữ, đặc biệt sau kỳ mãn kinh: Lưu ngay những thực phẩm là 'máy bơm canxi' này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng là phải thực hiện một chế độ ăn uống thích hợp có chứa canxi. "Loãng xương tiếp tục là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và phổ biến. Xương được tạo thành từ canxi và lưu trữ 99% lượng canxi trong cơ thể trong khi chỉ 1% còn lại được lưu trữ và sử dụng trong máu, cơ và mô", chia sẻ chuyên gia dinh dưỡng Lovneet Batra, chuyên gia nói thêm rằng nếu chế độ ăn uống hàng ngày của bạn không có đủ canxi thì cơ thể sẽ cố gắng lấy canxi từ xương của bạn.

Cô nói thêm: "Nếu chế độ ăn uống của bạn không bù đắp được những gì đã mất, xương của bạn sẽ mất canxi theo thời gian, điều này sẽ dẫn đến nguy cơ mắc bệnh loãng xương."

Một người phải bổ sung đủ canxi ít nhất 1.000 mg mỗi ngày từ chế độ ăn uống hoặc chất bổ sung để có xương chắc khỏe. "Tuy nhiên, quá nhiều canxi cũng có thể gây ra các vấn đề như táo bón, đầy hơi và chướng bụng. Thừa canxi cũng có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận. Trong một số ít trường hợp, quá nhiều canxi cũng có thể gây lắng đọng canxi trong máu của bạn. Hiện tượng này được gọi là tăng canxi máu," theo chuyên gia dinh dưỡng.

Nguy cơ loãng xương cao ở phụ nữ, đặc biệt sau kỳ mãn kinh: Lưu ngay những thực phẩm là 'máy bơm canxi' này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh sữa, còn có những nguồn canxi từ thực vật khác có thể giúp bạn duy trì xương khỏe mạnh. Những bông cải xanh cũng là nhân tố tiềm năn, một cốc chứa 200 mg canxi.

Nguy cơ loãng xương cao ở phụ nữ, đặc biệt sau kỳ mãn kinh: Lưu ngay những thực phẩm là 'máy bơm canxi' này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một thìa hạt vừng chứa 146 mg canxi. Các loại thực phẩm khác có chứa canxi là đậu nành, cải xanh và đậu bắp. Ngoài canxi, các chất dinh dưỡng khác cũng rất quan trọng đối với sức khỏe của xương.

 

Chuyên gia Lovneet Batra cũng cho biết : "Cơ thể bạn cần magie để duy trì sức khỏe của xương và không cung cấp đủ magie trong chế độ ăn uống của bạn có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh loãng xương.

Nguy cơ loãng xương cao ở phụ nữ, đặc biệt sau kỳ mãn kinh: Lưu ngay những thực phẩm là 'máy bơm canxi' này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
  • Vitamin K: Loại vitamin này cần thiết cho chức năng của các protein tham gia vào quá trình hình thành và duy trì xương.
  • Kẽm: Kẽm cần thiết cho sự phát triển và duy trì xương thích hợp, đồng thời nó cũng thúc đẩy quá trình tái tạo xương. Hàm lượng kẽm thấp có liên quan đến chứng loãng xương sau mãn kinh.

Theo Indiatoday

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