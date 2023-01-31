Uống cà phê khi bụng đói: Thói quen phổ biến của người Việt khiến chuyên gia lo lắng, đặc biệt là 'gánh nặng' lên dạ dày

Sức khỏe 31/01/2023 14:11

Uống cà phê khi bụng đói có thể không có bất kỳ tác động tiêu cực nào, nhưng bạn nên ghi nhớ một số điều có thể sẽ rất cần thiết.

Đối với nhiều người, uống một tách cà phê mới pha vào buổi sáng có thể là một khởi đầu sảng khoái cho ngày mới của họ. Đối với những người khác, thưởng thúc cà phê sáng có thể là một khoảng thời gian không thể thương lượng để thay đổi, trong khi đối với một số người, điều đó có thể có nghĩa là cuộc sống của họ phụ thuộc vào cà phê.

Uống cà phê khi bụng đói: Thói quen phổ biến của người Việt khiến chuyên gia lo lắng, đặc biệt là 'gánh nặng' lên dạ dày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Uống một tách cà phê mỗi ngày, đặc biệt là số lượng của nó đã được tranh luận trong nhiều thập kỷ và liệu nó có tốt cho sức khỏe hay không lại là một chủ đề hoàn toàn khác. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ ra rằng tốc độ chuyển hóa caffein (thành phần chính có trong cà phê) là khác nhau ở mỗi cá nhân và điều này thường phụ thuộc vào các biến thể di truyền. Đây là lý do tại sao một số người uống cà phê vào buổi sáng có thể tăng cường sức lực, trong khi đối với những người khác, nó có thể không có bất kỳ tác dụng tích cực nào hoặc không có tác dụng gì cả.

"Thông thường mọi người uống cà phê vào buổi sáng để cải thiện tâm trạng để thực hiện các chức năng khác nhau. Nhiều người đam mê thể dục cũng uống cà phê vì nó làm tăng hiệu suất tập thể dục của họ", Tiến sĩ Edwina Raj, Trưởng khoa Dinh dưỡng & Ăn kiêng Lâm sàng, Bệnh viện Aster CMI, Bangalore nói. Bác sĩ ói thêm rằng những người chuyển hóa cà phê nhanh hơn có tác dụng tốt hơn và tác động của caffeine nhiều hơn đối với những người như vậy.

Uống cà phê khi bụng đói: Thói quen phổ biến của người Việt khiến chuyên gia lo lắng, đặc biệt là 'gánh nặng' lên dạ dày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, những người khác bị rối loạn dạ dày nghiêm trọng, loét dạ dày hoặc hội chứng ruột kích thích được khuyến cáo không nên tiêu thụ quá nhiều caffein hoặc uống nó vào buổi sáng vì nó có thể làm tăng tiết dịch vị.

Tiến sĩ Kim Barrett, giáo sư sinh lý học và sinh học màng tại Đại học California, Trường Y khoa Davis, nói với tờ New York Times rằng đối với một người khỏe mạnh, dạ dày có thể tự bảo vệ.

 

Dạ dày có một lá chắn mạnh mẽ bảo vệ niêm mạc dạ dày vì dù sao môi trường cũng có tính axit. Tiến sĩ Barrett cho biết trong suốt cả ngày, chúng ta tiêu thụ các chất độc hại và do đó, cần phải có một yếu tố rất độc hại để phá vỡ hệ thống phòng thủ của dạ dày.

Uống cà phê khi bụng đói: Thói quen phổ biến của người Việt khiến chuyên gia lo lắng, đặc biệt là 'gánh nặng' lên dạ dày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào năm 2013, một nghiên cứu được công bố trên Thư viện Y khoa Quốc gia cho thấy không có mối liên hệ đáng kể nào giữa việc tiêu thụ cà phê và sự hình thành vết loét trong dạ dày hoặc ruột, ngay cả ở những người uống ba cốc trở lên mỗi ngày. Nghiên cứu được thực hiện trên 8.000 người sống tại Nhật Bản.

Tiến sĩ Edwina Raj cho biết cà phê có thể ảnh hưởng đến đường ruột và có thể kích thích nhu động ruột. Nó cũng có thể làm tăng chứng ợ nóng và huyết áp nếu bạn không thể chuyển hóa caffeine. Uống quá gần giờ đi ngủ có thể làm tăng nguy cơ mất ngủ và rối loạn giấc ngủ.

Tiến sĩ Edwina Raj cho biết: "Không có quy tắc chung nào nói rằng không ai nên uống cà phê vào buổi sáng. Nhưng đối với một số người, nó có thể mang lại lợi ích, trong khi đối với những người khác thì không. Ở những người khác, nó thậm chí có thể kích thích nhu động ruột của họ". 

Uống cà phê khi bụng đói: Thói quen phổ biến của người Việt khiến chuyên gia lo lắng, đặc biệt là 'gánh nặng' lên dạ dày - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người có vấn đề về dạ dày, cà phê chắc chắn có thể kích thích sản xuất axit dạ dày. Để pha loãng một chút, uống cà phê với sữa có thể là một lựa chọn an toàn hơn hoặc kết hợp với bữa sáng. Trên thực tế, Tiến sĩ Edwina Raj khuyên không nên giữ khoảng cách dài giữa ly cà phê và bữa ăn đầu tiên trong ngày.

"Không nên có một khoảng cách dài giữa tách joe và bữa ăn đầu tiên của bạn. Caffeine ở lại trong cơ thể và có tác động trong nhiều giờ," cô nói.

Trong khi nhiều người ghét cà phê, bạn nên biết rằng uống cà phê khi bụng đói không gây hại nhiều. Trên thực tế, tác động của nó có thể lớn hơn vì nó cũng có lợi ích chống oxy hóa. Tiến sĩ Raj nói thêm rằng uống cà phê theo cách phù hợp với bạn, đặc biệt nếu thành phần di truyền của bạn cho phép bạn chuyển hóa caffein khi bụng đói.

Theo Indiatoday

Thấy những dấu hiệu này, nhanh chóng bổ sung vitamin D trước khi còi xương và ung thư tìm đến

Thấy những dấu hiệu này, nhanh chóng bổ sung vitamin D trước khi còi xương và ung thư tìm đến

Vitamin D hay vitamin ánh nắng mặt trời là một chất dinh dưỡng thiết yếu giúp điều chỉnh lượng canxi và phốt phát trong cơ thể.

Xem thêm
Từ khóa:   uống cà phê khi nào tốt nhất uống cà phê khi bụng đói lưu ý khi uống cà phê

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 4 giờ 42 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 52 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 8 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 8 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm