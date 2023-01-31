Uống cà phê khi bụng đói: Thói quen phổ biến của người Việt khiến chuyên gia lo lắng, đặc biệt là 'gánh nặng' lên dạ dày

Uống một tách cà phê mỗi ngày, đặc biệt là số lượng của nó đã được tranh luận trong nhiều thập kỷ và liệu nó có tốt cho sức khỏe hay không lại là một chủ đề hoàn toàn khác. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ ra rằng tốc độ chuyển hóa caffein (thành phần chính có trong cà phê) là khác nhau ở mỗi cá nhân và điều này thường phụ thuộc vào các biến thể di truyền. Đây là lý do tại sao một số người uống cà phê vào buổi sáng có thể tăng cường sức lực, trong khi đối với những người khác, nó có thể không có bất kỳ tác dụng tích cực nào hoặc không có tác dụng gì cả.

Đối với nhiều người, uống một tách cà phê mới pha vào buổi sáng có thể là một khởi đầu sảng khoái cho ngày mới của họ. Đối với những người khác, thưởng thúc cà phê sáng có thể là một khoảng thời gian không thể thương lượng để thay đổi, trong khi đối với một số người, điều đó có thể có nghĩa là cuộc sống của họ phụ thuộc vào cà phê.

Tuy nhiên, những người khác bị rối loạn dạ dày nghiêm trọng, loét dạ dày hoặc hội chứng ruột kích thích được khuyến cáo không nên tiêu thụ quá nhiều caffein hoặc uống nó vào buổi sáng vì nó có thể làm tăng tiết dịch vị.

"Thông thường mọi người uống cà phê vào buổi sáng để cải thiện tâm trạng để thực hiện các chức năng khác nhau. Nhiều người đam mê thể dục cũng uống cà phê vì nó làm tăng hiệu suất tập thể dục của họ", Tiến sĩ Edwina Raj, Trưởng khoa Dinh dưỡng & Ăn kiêng Lâm sàng, Bệnh viện Aster CMI, Bangalore nói. Bác sĩ ói thêm rằng những người chuyển hóa cà phê nhanh hơn có tác dụng tốt hơn và tác động của caffeine nhiều hơn đối với những người như vậy.

Tiến sĩ Kim Barrett, giáo sư sinh lý học và sinh học màng tại Đại học California, Trường Y khoa Davis, nói với tờ New York Times rằng đối với một người khỏe mạnh, dạ dày có thể tự bảo vệ.

Dạ dày có một lá chắn mạnh mẽ bảo vệ niêm mạc dạ dày vì dù sao môi trường cũng có tính axit. Tiến sĩ Barrett cho biết trong suốt cả ngày, chúng ta tiêu thụ các chất độc hại và do đó, cần phải có một yếu tố rất độc hại để phá vỡ hệ thống phòng thủ của dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

Vào năm 2013, một nghiên cứu được công bố trên Thư viện Y khoa Quốc gia cho thấy không có mối liên hệ đáng kể nào giữa việc tiêu thụ cà phê và sự hình thành vết loét trong dạ dày hoặc ruột, ngay cả ở những người uống ba cốc trở lên mỗi ngày. Nghiên cứu được thực hiện trên 8.000 người sống tại Nhật Bản.

Tiến sĩ Edwina Raj cho biết cà phê có thể ảnh hưởng đến đường ruột và có thể kích thích nhu động ruột. Nó cũng có thể làm tăng chứng ợ nóng và huyết áp nếu bạn không thể chuyển hóa caffeine. Uống quá gần giờ đi ngủ có thể làm tăng nguy cơ mất ngủ và rối loạn giấc ngủ.

Tiến sĩ Edwina Raj cho biết: "Không có quy tắc chung nào nói rằng không ai nên uống cà phê vào buổi sáng. Nhưng đối với một số người, nó có thể mang lại lợi ích, trong khi đối với những người khác thì không. Ở những người khác, nó thậm chí có thể kích thích nhu động ruột của họ".

Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người có vấn đề về dạ dày, cà phê chắc chắn có thể kích thích sản xuất axit dạ dày. Để pha loãng một chút, uống cà phê với sữa có thể là một lựa chọn an toàn hơn hoặc kết hợp với bữa sáng. Trên thực tế, Tiến sĩ Edwina Raj khuyên không nên giữ khoảng cách dài giữa ly cà phê và bữa ăn đầu tiên trong ngày.

"Không nên có một khoảng cách dài giữa tách joe và bữa ăn đầu tiên của bạn. Caffeine ở lại trong cơ thể và có tác động trong nhiều giờ," cô nói.

Trong khi nhiều người ghét cà phê, bạn nên biết rằng uống cà phê khi bụng đói không gây hại nhiều. Trên thực tế, tác động của nó có thể lớn hơn vì nó cũng có lợi ích chống oxy hóa. Tiến sĩ Raj nói thêm rằng uống cà phê theo cách phù hợp với bạn, đặc biệt nếu thành phần di truyền của bạn cho phép bạn chuyển hóa caffein khi bụng đói.

Theo Indiatoday