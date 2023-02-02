Huyết áp cao đe dọa cả những người trẻ, kéo sức khỏe xuống 'vực thẳm' chỉ vì những lầm tưởng tai hại này

Sức khỏe 02/02/2023 07:03

Huyết áp cao là vấn đề sức khỏe được quan tâm nhất nhì trên thế giới và độ tuổi dễ mắc chúng không dừng lại ở những người lớn tuổi.

Huyết áp cao đe dọa cả những người trẻ, kéo sức khỏe xuống 'vực thẳm' chỉ vì những lầm tưởng tai hại này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Huyết áp cao thường được coi là một vấn đề tuổi già. Mọi người lần đầu tiên bị huyết áp bất thường, hầu hết ở độ tuổi 50 và 60. Nhưng điều đó có nghĩa là tỷ lệ tăng huyết áp chỉ đặc trưng cho tuổi tác không?

Mặc dù câu trả lời đúng cho vấn đề này là "Không", nhưng điều quan trọng là phải hiểu điều gì ảnh hưởng đến việc tăng huyết áp. Các chuyên gia đã lên tiếng bác bỏ quan niệm sai lầm lớn nhất này liên quan đến huyết áp cao và những hậu quả như các vấn đề về tim.

"Những người dưới 40 tuổi cũng có thể gặp vấn đề về huyết áp cao"

Huyết áp cao đe dọa cả những người trẻ, kéo sức khỏe xuống 'vực thẳm' chỉ vì những lầm tưởng tai hại này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Priyanka Sehrawat, một nhà thần kinh học ở Gurugram, đã đăng trên Instagram về vấn đề này. "Điều này không đúng. Có một thuật ngữ gọi là tăng huyết áp ở tuổi trẻ hoặc tăng huyết áp khởi phát ở tuổi trẻ. Điều này có nghĩa là những người ở độ tuổi 22-23 đôi khi có thể bị huyết áp cao do một số nguyên nhân."

"Còn quá trẻ để bị huyết áp cao? Bạn có nghĩ rằng chỉ có người già mới bị tăng huyết áp hoặc huyết áp cao không? Những người dưới 40 tuổi cũng có thể gặp vấn đề về huyết áp cao mặc dù lý do là khác nhau. Nguyên nhân phổ biến của chứng tăng huyết áp khởi phát ở tuổi trẻ là: Cường giáp, Các vấn đề về thận, Tăng huyết áp động mạch thận, Co thắt động mạch chủ, Pheochromocytoma và Sử dụng chất gây nghiện." 

"Nguyên nhân gây cao huyết áp ở người trẻ và người già rất khác nhau"

Huyết áp cao đe dọa cả những người trẻ, kéo sức khỏe xuống 'vực thẳm' chỉ vì những lầm tưởng tai hại này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Sehrawat nói rằng nguyên nhân khởi phát bệnh cao huyết áp ở người trẻ và người già rất khác nhau.

"Một ví dụ về huyết áp cao ở người trẻ tuổi là cường giáp, trong đó mức độ T3 và T4 đặc biệt cao". Trong số các lý do khác, mà cô ấy đã đưa vào chú thích, là các vấn đề về thận, tăng huyết áp động mạch thận, sử dụng chất gây nghiện, hẹp động mạch chủ hoặc co thắt động mạch chính hoặc động mạch chủ của cơ thể, pheochromocytoma hoặc khối u thần kinh nội tiết phát triển từ các tế bào chromaffin được tìm thấy trong tuyến thượng thận.

Huyết áp quan trọng ngay cả khi bạn còn trẻ

Huyết áp cao đe dọa cả những người trẻ, kéo sức khỏe xuống 'vực thẳm' chỉ vì những lầm tưởng tai hại này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi trẻ không bảo vệ sức khỏe của một người khỏi những nghịch cảnh vì hầu hết các vấn đề sức khỏe đều liên quan đến lối sống của một người. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí AHA vào năm 2019, tăng huyết áp ở những người trẻ tuổi là phổ biến, ảnh hưởng đến 1/8 người trưởng thành trong độ tuổi từ 20 đến 40.

"Tăng huyết áp có thể gây ra những ảnh hưởng có hại cho sức khỏe ngay cả khi còn trẻ. Về ngắn hạn, nó có liên quan đến tỷ lệ phì đại tâm thất trái cao hơn và những thay đổi về thể tích não và cường độ chất trắng, cho thấy rằng tăng huyết áp ở người trẻ tuổi có thể ảnh hưởng đến tim mạch và não bộ." nghiên cứu cho biết.

Không nhận thức, thiếu chẩn đoán gây ra rủi ro lớn hơn

Lầm tưởng xung quanh sự xuất hiện của bệnh tăng huyết áp phổ biến đến mức những người trẻ tuổi không nhận thấy các triệu chứng và ngay cả khi họ có, họ cũng không quan tâm đến nó và bỏ qua việc đi khám bác sĩ.

Những yếu tố này cộng lại và làm tăng nguy cơ tăng huyết áp ở người trẻ tuổi. Người trẻ nên kiểm tra huyết áp thường xuyên. Huyết áp cao không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo sớm nào và chỉ có các triệu chứng liên quan đến các biến chứng phát sinh do huyết áp cao mới có thể nhìn thấy được mặc dù ở giai đoạn sau.

Có thể làm gì để giảm bớt nguy cơ này?

Những thói quen đơn giản và lành mạnh như chế độ ăn uống cân bằng và theo mùa, tập thể dục nhiều hơn, tránh xa thực phẩm chế biến sẵn, hạn chế ăn muối hoặc natri, duy trì cân nặng có thể giúp giảm nguy cơ cao huyết áp.

Huyết áp cao đe dọa cả những người trẻ, kéo sức khỏe xuống 'vực thẳm' chỉ vì những lầm tưởng tai hại này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Lượng muối lý tưởng mỗi ngày nên dưới 1.500 mg. Một người nên tập thể dục tối thiểu 150 phút mỗi tuần. Tập thể dục không nhất thiết phải đến phòng tập thể dục, người ta có thể nhận được lợi ích của việc tập thể dục thông qua các công việc hàng ngày như đi cầu thang, lau sàn trong khi ngồi xổm, v.v. Bạn cũng luôn phải tránh ăn chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa. 

Theo Times of India

Nguy cơ loãng xương cao ở phụ nữ, đặc biệt sau kỳ mãn kinh: Lưu ngay những thực phẩm là 'máy bơm canxi' này

Nguy cơ loãng xương cao ở phụ nữ, đặc biệt sau kỳ mãn kinh: Lưu ngay những thực phẩm là 'máy bơm canxi' này

Loãng xương làm cho xương yếu đi. Xương của bạn bị mất canxi theo thời gian nếu chế độ ăn uống của bạn không có đủ canxi. Những thực phẩm này có thể giúp bạn tăng lượng canxi.

Xem thêm
Từ khóa:   biểu hiện huyết áp cao dấu hiệu bị huyết áp cao cách chữa huyết áp cao

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 4 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 5 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm