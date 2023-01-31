Mách nhỏ chị em bí quyết giảm đau bụng kinh nhờ những thực phẩm vừa ngon vừa rẻ này

Sức khỏe 31/01/2023 14:06

Đưa ra những lựa chọn đúng đắn trong chế độ ăn uống có thể làm giảm bớt chứng chuột rút trong thời gian. Áp dụng các phương pháp điều trị truyền thống có thể được sử dụng để giảm đau vì chúng có ít tác động tiêu cực hơn.

Ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt có thể rất khó chịu đối với những phụ nữ. Các chuyên gia y tế cho biết gần 80% phụ nữ cho biết họ bị đau bụng kinh hoặc khó chịu khi bắt đầu và trong kỳ kinh nguyệt.

Mách nhỏ chị em bí quyết giảm đau bụng kinh nhờ những thực phẩm vừa ngon vừa rẻ này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các triệu chứng như thay đổi tâm trạng, đau đầu, đầy hơi và khó chịu xuất hiện và đôi khi, uống thuốc giảm đau có thể không có tác dụng tích cực đối với cơ thể. Trên thực tế, một vài thay đổi trong chế độ ăn uống có thể loại bỏ cơn đau ở mức độ lớn khi kết hợp với một số bài tập nhẹ. 

Chuyên gia dinh dưỡng Garima Goyal đã chia sẻ rằng việc đưa ra những lựa chọn đúng đắn trong chế độ ăn uống có thể làm dịu cơn co thắt dạ dày. Cô ấy nói rằng việc áp dụng các phương pháp điều trị truyền thống có thể được sử dụng để giảm đau vì chúng có ít tác dụng phụ hơn. Thay đổi chế độ ăn uống để giảm đau bụng kinh bao gồm uống một số loại trà tự chế và thêm rau lá xanh, giàu chất sắt vào chế độ ăn uống của bạn.

Trà chanh gừng

Mách nhỏ chị em bí quyết giảm đau bụng kinh nhờ những thực phẩm vừa ngon vừa rẻ này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trà chanh gừng ấm là liều thuốc giải độc tốt nhất cho chứng đau bụng kinh vì nó giúp giảm bớt sự khó chịu. Nhờ khả năng giảm đau, gừng giúp giảm đau bụng kinh, trong khi mùi thơm của chanh giúp giảm buồn nôn.

Sô cô la đen

Garima Goyal khuyên rằng ăn thứ gì đó ngọt ngào có thể giúp xoa dịu tâm trí. Sô cô la đen chứa nhiều magie có thể giúp giảm đau và chuột rút. Hỗ trợ magiê trong việc giảm bớt sự khó chịu và co thắt bằng cách thư giãn các cơ tử cung.

 

Rau chân vịt

Mách nhỏ chị em bí quyết giảm đau bụng kinh nhờ những thực phẩm vừa ngon vừa rẻ này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kinh nguyệt ra nhiều có thể làm giảm nồng độ sắt trong cơ thể, khiến bạn mệt mỏi và chóng mặt. Trong tình trạng này, bạn nên tăng cường ăn rau bina và các loại rau lá xanh khác vì chúng rất giàu magie và canxi. Magiê và canxi hoạt động như thuốc giãn cơ để giảm bớt chuột rút.

Chuối

Chất khoáng boron có trong chuối hấp thụ canxi và phốt pho, làm giảm khó chịu trong kỳ kinh nguyệt. Magiê trong loại quả này hỗ trợ kinh nguyệt không đều.

Hạt lanh

Những hạt này có chất chống oxy hóa chống viêm và giảm sưng và axit béo omega-3. Hạt lanh bao gồm các axit béo thiết yếu giúp ổn định quá trình tổng hợp progesterone.

Nho khô và nghệ tây

Mách nhỏ chị em bí quyết giảm đau bụng kinh nhờ những thực phẩm vừa ngon vừa rẻ này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng Rujuta Diwekar, nho khô ngâm và nghệ tây không chỉ làm dịu cơn đau bụng kinh mà còn có hiệu quả trong việc đối phó với sự thay đổi tâm trạng. Ngâm 4-5 quả nho khô với một ít nghệ tây qua đêm và dùng nó như việc đầu tiên vào buổi sáng. Diwekar gợi ý rằng một người cũng có thể thực hiện thói quen này vào những ngày khác, vì nó giúp ích cho quá trình tiêu hóa. Bên cạnh đó, nghệ tây được biết là ảnh hưởng đến hoạt động của serotonin.

"Bữa ăn tốt nhất trong thời kỳ kinh nguyệt là những bữa ăn bổ dưỡng, cân bằng và nhẹ nhàng. Uống nhiều nước vì mất nước có thể khiến chuột rút kéo dài hơn trong kỳ kinh nguyệt. Yoga cũng hữu ích trong việc giảm các triệu chứng PMS (hội chứng tiền kinh nguyệt)".

Theo Indiatoday

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