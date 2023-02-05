Đây là một số loại men vi sinh hữu ích để điều trị chứng trào ngược axit và ợ nóng.

Probiotic là vi khuẩn “tốt” mà bạn có thể nhận được qua thức ăn, đồ uống và thuốc bổ sung. Probiotic có thể giúp giải quyết nhiều vấn đề y tế, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến dạ dày và ruột. Điều này bao gồm GERD (bệnh trào ngược dạ dày thực quản), thường được gọi là “trào ngược axit”. Đây là một trong những lý do chính khiến mọi người bị ợ chua.

Một trong những chế phẩm sinh học hữu ích nhất cũng là loại sẵn có nhất. Các chất bổ sung lợi khuẩn có chứa Lactobacillus acidophilus và các chủng Lactobacillus khác thường được sử dụng cho các triệu chứng ợ nóng và trào ngược. Những vi khuẩn này được tìm thấy trong thuốc men vi sinh không kê đơn, sữa chua, dưa cải bắp, kim chi và các sản phẩm đậu nành lên men.

Ảnh minh họa: Internet

Lactobacillus khác có thể có lợi ích tương tự , bao gồm:

L. gasseri

L. casei

L. thực vật

L. rhamnosus

L. reuteri

Vì rất nhiều chất bổ sung men vi sinh có chứa nhiều hơn một chủng, nên rất khó để xác định mức độ lợi ích đến từ một chủng cụ thể. Cũng không rõ chính xác làm thế nào L. acidophilus và các chế phẩm sinh học khác hoạt động để giúp chứng ợ nóng.

2. Chủng Bifidobacterium

Bifidobacterium animalis, phân loài lactis (trước đây gọi là B. lactis ), là một loại vi khuẩn phổ biến trong các chất bổ sung men vi sinh. Nó nổi tiếng với việc thúc đẩy sức khỏe tiêu hóa . Mọi người sử dụng nó để điều trị táo bón, hội chứng ruột kích thích, ợ nóng và các triệu chứng GERD.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài dạng thuốc viên, nó cũng có thể được tìm thấy trong các sản phẩm sữa lên men như kefir. Các chủng Bifidobacterium khác chẳng hạn như B. bifidum và B. longum cũng đã được sử dụng thành công để điều trị chứng trào ngược axit. Đối với các chủng Lactobacillus, chúng thường được kết hợp với nhau, vì vậy rất khó để nói liệu một chủng Bifidobacterium cụ thể có phải là tốt nhất hay không.

3. Kefir

Kefir là một sản phẩm sữa lên men có độ đặc của sữa chua rất loãng. Bạn thường có thể tìm thấy nó trong phần sữa chua hoặc sữa của cửa hàng tạp hóa. Nó có thể là một hương vị có được. Nhưng một khi bạn đã quen với nó, kefir có thể khá ngon.

Ảnh minh họa: Internet

Kefir chứa nhiều loại men vi sinh. Một số ví dụ bao gồm:

Loài Lactococcus

Streptococcus thermophilus

Loài Lactobacillus

Loài Acetobacter

Loài nấm men

Dựa trên nghiên cứu về một số chủng lợi khuẩn này, có thể kefir có thể giúp chữa các triệu chứng trào ngược axit và ợ chua. Nhưng không có nghiên cứu nào nghiên cứu cụ thể liệu việc tiêu thụ kefir có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các triệu chứng trào ngược axit hay không.

4. Prebiotic

Prebiotic hơi khác so với men vi sinh, nhưng chúng là thành phần quan trọng giúp vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh. Prebiotics là thức ăn mà vi khuẩn sử dụng để sinh sôi và phát triển. Những ví dụ bao gồm:

Ảnh minh họa: Internet

Rau nhiều chất xơ

Inulin

Rễ cây rau diếp xoăn

Quả mọng

Các loại ngũ cốc

Một chất bổ sung prebiotic - maltosyl-isomalto-oligosacarit - đã được chứng minh là cải thiện đáng kể các triệu chứng GERD. Một số người tham gia đã sử dụng thuốc trị chứng ợ nóng trong một thời gian dài đã có thể ngừng sử dụng thuốc hoàn toàn sau khi họ bắt đầu sử dụng chất bổ sung prebiotic thường xuyên.

Nhưng đây là nghiên cứu rất sớm và cần có những nghiên cứu lớn hơn. Chắc chắn sẽ rất thú vị nếu chất bổ sung chất xơ có thể làm giảm các triệu chứng GERD tốt hơn thuốc.

Có tác dụng phụ nào khi sử dụng men vi sinh để điều trị trào ngược axit không?

May mắn thay, việc sử dụng men vi sinh có rủi ro tương đối thấp. Nhược điểm lớn nhất có lẽ là chi phí, vì bảo hiểm có thể không chi trả cho chế phẩm sinh học. Một số người có thể báo cáo các triệu chứng tiêu hóa trở nên tồi tệ hơn khi họ bắt đầu dùng men vi sinh lần đầu tiên. Điều này bao gồm đầy hơi, tiêu chảy, táo bón hoặc đầy hơi. Nhưng những tác dụng phụ này thường là tạm thời.

Thêm thực phẩm probiotic dần dần có thể giúp hạn chế những tác động khó chịu này. Cũng cần lưu ý rằng những người mắc hội chứng ruột kích thích có thể gặp rắc rối với một số thực phẩm chứa prebiotic.

Theo Goodrx