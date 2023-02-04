Trở lại vào tháng 6, hai ngày sau khi tập gym, Tomas Evans, 18 tuổi, đến từ Wrexham, xứ Wales, thức dậy với một khối u to bằng nắm tay đau nhức trên vai.

Mô tả về khối u, anh ấy giải thích: "Khối u khá to và có kích thước bằng quả táo. Tôi nghĩ đó chỉ là một cơ bị sa ra ngoài hoặc một thứ gì đó nhưng không phải, nó liên quan đến ung thư hạch ."

Nói về các triệu chứng của mình, Tomas nói với tờ Kennedy News, "Tôi nghĩ khối u đó chỉ là một chấn thương khi tập thể dục. Tôi đã đến phòng tập thể dục và hai ngày sau, tôi thức dậy với một khối u lớn trên vai và nó khiến tôi rất đau."

Chẩn đoán ung thư hạch Hodgkin

Sau khi đến gặp bác sĩ đa khoa, vì những gì anh ấy nghĩ là một vết thương, Tomas đã được giới thiệu để chụp nhiều lần, chụp X-quang và sinh thiết. Tháng sau, anh ấy được chẩn đoán mắc bệnh Hodgkin Lymphoma giai đoạn hai.

Loại ung thư hiếm gặp này chủ yếu ảnh hưởng đến những người trong độ tuổi từ 20 đến 40. Nó phát triển trong hệ thống bạch huyết của cơ thể, là một mạng lưới các mạch và tuyến khắp cơ thể.

Mẹ chàng trai chia sẻ cảm xúc rối bời

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Rachael Tudor, mẹ của Tomas, đã nói về sự lo lắng liên quan đến chẩn đoán ung thư của con mình.

Cô ấy nói, "Chúng tôi về nhà và khóc suốt hai tuần chờ đợi kết quả kiểm tra. Đó là hai tuần khủng khiếp nhất trong cuộc đời chúng tôi vì nỗi lo lắng tột độ về những gì chúng tôi đang phải đối mặt thật khủng khiếp."

"Khi chúng tôi được chẩn đoán đó là ung thư và Hodgkin Lymphoma, tôi biết mình phải mạnh mẽ để giúp con và gia đình vượt qua điều này", cô nói thêm.

Điều trị

Tomas bắt đầu hóa trị vào tháng 9. Rất may, khi điều trị được nửa đường, anh nhận được tin vui là tất cả các hình ảnh chụp cắt lớp của anh đều rõ ràng. Tomas sẽ hoàn thành khóa hóa trị vào tháng 2 năm 2023.

Khó khăn trong quá trình chống ung thư

Chẩn đoán ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của thiếu niên. Anh chia sẻ: "Tôi đã phải nghỉ học một năm và ngừng làm việc. Hiện tại, việc đi ra ngoài gặp nhiều khó khăn hơn vì tôi có nguy cơ bị nhiễm trùng cao".

Anh nói: "Tôi dễ cảm thấy mệt mỏi khi đi lại nhiều nơi và chỉ làm những việc bình thường, đặc biệt là gần thời điểm tôi điều trị."

Mẹ của anh ấy nói thêm: "Rõ ràng là việc điều trị là một thách thức và Tomas đã phải nhập viện vài lần trong tình trạng tồi tệ vì nhiễm trùng huyết giảm bạch cầu trung tính và nỗi lo lắng về việc anh ấy bị nhiễm trùng là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi vào thời điểm này trong năm."

Đánh giá cao sức mạnh của con mình, cô nói: "Nhưng may mắn là cháu đang đi đúng hướng và làm tốt. Chúng tôi rất tự hào về cháu và cách cháu đối phó."

Nguyên nhân gây ra ung thư hạch Hodgkin

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Các bác sĩ không chắc chắn chính xác nguyên nhân gây ra ung thư hạch Hodgkin. Nó bắt đầu khi các tế bào bạch cầu (tế bào lympho) chống nhiễm trùng phát triển những thay đổi trong DNA của chúng. Theo Mayo Clinic, những thay đổi DNA cho biết các tế bào nhân lên nhanh chóng và tiếp tục sống khi các tế bào khác sẽ chết một cách tự nhiên. Các tế bào thừa tập trung vào các hạch bạch huyết gây sưng tấy và các triệu chứng khác liên quan đến ung thư hạch Hodgkin.

Các dấu hiệu và triệu chứng của ung thư hạch Hodgkin

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Theo Mayo Clinic, các triệu chứng khác của ung thư hạch Hodgkin bao gồm:

- Sưng hạch không đau ở cổ, nách hoặc bẹn

- Mệt mỏi dai dẳng

- Sốt

- Đổ mồ hôi đêm

- Giảm cân mà không cần cố gắng luyện tập

- Ngứa dữ dội

- Đau hạch bạch huyết sau khi uống rượu

Yếu tố rủi ro

Các yếu tố có thể làm tăng nguy cơ ung thư hạch Hodgkin bao gồm:

- Thường được chẩn đoán ở những người ở độ tuổi 20 và 30 và những người trên 55 tuổi.

- Tiền sử gia đình mắc ung thư hạch làm tăng nguy cơ phát triển ung thư hạch Hodgkin.

- Những người được chỉ định là nam khi sinh ra có nhiều khả năng mắc bệnh này hơn những người được chỉ định là nữ.

- Những người từng mắc bệnh do vi rút Epstein-Barr gây ra có nhiều khả năng mắc bệnh ung thư hạch Hodgkin.

- Những người bị nhiễm HIV có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư hạch Hodgkin.

Theo Times of India