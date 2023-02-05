Những lầm tưởng tai hại về bệnh tiểu đường, hại tim gây đột quỵ sớm, càng để lâu càng dễ mất mạng

Sức khỏe 05/02/2023 07:55

Những căn bệnh đe dọa tính mạng như bệnh tiểu đường và đau tim đang xuất hiện với số lượng lớn ngày nay.

Một trong những lầm tưởng lớn nhất là bệnh tiểu đường là một vấn đề liên quan đến tuổi tác. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng lối sống không đúng cách khiến những người trẻ tuổi, chủ yếu ở độ tuổi 20-40, dễ mắc các bệnh rối loạn chuyển hóa như bệnh tiểu đường. Nếu bạn còn trẻ nhưng đang có các triệu chứng của bệnh tiểu đường, bạn nên kiểm tra lượng đường trong máu thường xuyên.

Những lầm tưởng tai hại về bệnh tiểu đường, hại tim gây đột quỵ sớm, càng để lâu càng dễ mất mạng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh tiểu đường loại 2 là phổ biến và do đó là bệnh nhẹ

Mặc dù sự xuất hiện của bệnh tiểu đường loại 2 thường thấy ở những người có cuộc sống dường như bình thường, nhưng điều đó không làm cho nó trở thành một căn bệnh nhẹ. Bệnh tiểu đường là một kẻ giết người chậm chạp.

Khi nó tồn tại trong cơ thể lâu hơn, nó sẽ dẫn đến các biến chứng thay đổi cuộc sống. Do đó, can thiệp y tế kịp thời là vô cùng quan trọng để kiểm soát tốt bệnh tiểu đường.

Chế độ ăn uống nên hoàn toàn 'không đường' sau khi được phát hiện có lượng đường trong máu cao

Những lầm tưởng tai hại về bệnh tiểu đường, hại tim gây đột quỵ sớm, càng để lâu càng dễ mất mạng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một lầm tưởng phổ biến khác thực sự không khuyến khích mọi người xét nghiệm bệnh tiểu đường là một khi xét nghiệm chẩn đoán phát hiện bạn có lượng đường trong máu cao, bạn phải áp dụng chế độ ăn không đường và không có carbohydrate. Thiếu carbohydrate, thực phẩm cung cấp năng lượng, làm cho một người yếu đi.

Điều mọi người cần hiểu là bệnh tiểu đường thúc giục bạn cân bằng hơn trong chế độ ăn uống. Rối loạn chuyển hóa muốn bạn có một lượng carb vừa phải trong chế độ ăn nhưng không nhiều hơn mức cần thiết.

Bệnh tiểu đường làm chậm nhịp cuộc sống

Nhiều người cho rằng bệnh tiểu đường giết chết sự tự nhiên của cuộc sống và người ta cần phải sống chậm lại khi phát hiện ra bệnh tiểu đường. Huyền thoại này bắt nguồn từ một huyền thoại khác nói rằng bệnh tiểu đường chỉ xảy ra ở người lớn tuổi.

Thực tế là sau khi được phát hiện mắc bệnh tiểu đường, bạn cần phải vận động cơ thể tích cực hơn. Bệnh nhân tiểu đường nên tham gia vào các hoạt động như đi bộ nhanh hàng ngày.

Bệnh tiểu đường làm suy yếu cơ thể

Những lầm tưởng tai hại về bệnh tiểu đường, hại tim gây đột quỵ sớm, càng để lâu càng dễ mất mạng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh tiểu đường không làm cơ thể bạn suy nhược nhưng thiếu nhận thức và thiếu cơ sở y tế về bệnh tiểu đường chắc chắn sẽ làm bạn suy nhược. Bệnh tiểu đường là khi lượng đường trong máu quá cao và khi không được điều trị, nó sẽ làm hỏng các mạch máu dẫn đến một số biến chứng. Do đó, bạn phải luôn cố gắng giữ nó trong tầm kiểm soát.

Bệnh tiểu đường chỉ do ăn nhiều đường

Mặc dù lượng đường cao là một lý do cho sự khởi đầu của bệnh tiểu đường, nhưng cũng có một số yếu tố nguy cơ khác. Ví dụ, thừa cân khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh này cao hơn. Không hoạt động thể chất cũng là một lý do quan trọng khác khiến bệnh tiểu đường xảy ra sớm ở một số người.

Không có cách chữa khỏi bệnh tiểu đường

Những lầm tưởng tai hại về bệnh tiểu đường, hại tim gây đột quỵ sớm, càng để lâu càng dễ mất mạng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh tiểu đường không thể chữa khỏi nếu một người không nỗ lực kiểm soát nó, nếu không, nó có thể được kiểm soát thông qua các lựa chọn lối sống lành mạnh. Ăn thực phẩm lành mạnh, hoạt động thể chất tối thiểu 150 phút mỗi tuần và thường xuyên đi khám bệnh có thể giúp một người có cuộc sống bình thường.

Nếu không có ai trong gia đình mắc bệnh tiểu đường thì sẽ không bị bệnh

Mặc dù bệnh tiểu đường di truyền trong gia đình sẽ khiến bạn có nhiều nguy cơ mắc bệnh hơn, nhưng không có người mắc bệnh này trong gia đình sẽ không bảo vệ bạn. Có nhiều khả năng bệnh tiểu đường đã không được chẩn đoán trong gia đình bạn.

Thói quen sinh hoạt ảnh hưởng rất lớn đến tình trạng bệnh tiểu đường, do đó, bất kể người có quan hệ huyết thống trực tiếp/gián tiếp với bạn có mắc bệnh tiểu đường hay không, bạn cũng nên quan tâm đến sức khỏe của mình và đừng bao giờ bỏ qua các dấu hiệu của bệnh tiểu đường.

Triệu chứng bệnh tiểu đường không nên bỏ qua

Những lầm tưởng tai hại về bệnh tiểu đường, hại tim gây đột quỵ sớm, càng để lâu càng dễ mất mạng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
  • Đi tiểu thường xuyên
  • Khát nước
  • Giảm cân không rõ nguyên nhân
  • Ăn ngon miệng hơn
  • Nhìn mờ
  • Cảm giác ngứa ran ở bàn chân và bàn tay
  • Cảm thấy mệt mỏi
  • Da khô
  • Vết thương chậm lành
  • Nhiễm trùng tái phát

Theo Times of India

Chỉ cần 3 chấn động này có thể làm tăng đột biến nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ, não chịu tổn thương nặng nề

Chỉ cần 3 chấn động này có thể làm tăng đột biến nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ, não chịu tổn thương nặng nề

Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng việc bị đánh ba lần vào đầu trong đời cũng đủ làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ.

Xem thêm
Từ khóa:   Bệnh tiểu đường nên ăn gì điều trị bệnh tiểu đường nguyên nhân gây tiểu đường

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm