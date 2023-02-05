Một trong những lầm tưởng lớn nhất là bệnh tiểu đường là một vấn đề liên quan đến tuổi tác. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng lối sống không đúng cách khiến những người trẻ tuổi, chủ yếu ở độ tuổi 20-40, dễ mắc các bệnh rối loạn chuyển hóa như bệnh tiểu đường. Nếu bạn còn trẻ nhưng đang có các triệu chứng của bệnh tiểu đường, bạn nên kiểm tra lượng đường trong máu thường xuyên.

Khi nó tồn tại trong cơ thể lâu hơn, nó sẽ dẫn đến các biến chứng thay đổi cuộc sống. Do đó, can thiệp y tế kịp thời là vô cùng quan trọng để kiểm soát tốt bệnh tiểu đường.

Mặc dù sự xuất hiện của bệnh tiểu đường loại 2 thường thấy ở những người có cuộc sống dường như bình thường, nhưng điều đó không làm cho nó trở thành một căn bệnh nhẹ. Bệnh tiểu đường là một kẻ giết người chậm chạp.

Chế độ ăn uống nên hoàn toàn 'không đường' sau khi được phát hiện có lượng đường trong máu cao

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Một lầm tưởng phổ biến khác thực sự không khuyến khích mọi người xét nghiệm bệnh tiểu đường là một khi xét nghiệm chẩn đoán phát hiện bạn có lượng đường trong máu cao, bạn phải áp dụng chế độ ăn không đường và không có carbohydrate. Thiếu carbohydrate, thực phẩm cung cấp năng lượng, làm cho một người yếu đi.

Điều mọi người cần hiểu là bệnh tiểu đường thúc giục bạn cân bằng hơn trong chế độ ăn uống. Rối loạn chuyển hóa muốn bạn có một lượng carb vừa phải trong chế độ ăn nhưng không nhiều hơn mức cần thiết.

Bệnh tiểu đường làm chậm nhịp cuộc sống

Nhiều người cho rằng bệnh tiểu đường giết chết sự tự nhiên của cuộc sống và người ta cần phải sống chậm lại khi phát hiện ra bệnh tiểu đường. Huyền thoại này bắt nguồn từ một huyền thoại khác nói rằng bệnh tiểu đường chỉ xảy ra ở người lớn tuổi.

Thực tế là sau khi được phát hiện mắc bệnh tiểu đường, bạn cần phải vận động cơ thể tích cực hơn. Bệnh nhân tiểu đường nên tham gia vào các hoạt động như đi bộ nhanh hàng ngày.

Bệnh tiểu đường làm suy yếu cơ thể

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Bệnh tiểu đường không làm cơ thể bạn suy nhược nhưng thiếu nhận thức và thiếu cơ sở y tế về bệnh tiểu đường chắc chắn sẽ làm bạn suy nhược. Bệnh tiểu đường là khi lượng đường trong máu quá cao và khi không được điều trị, nó sẽ làm hỏng các mạch máu dẫn đến một số biến chứng. Do đó, bạn phải luôn cố gắng giữ nó trong tầm kiểm soát.

Bệnh tiểu đường chỉ do ăn nhiều đường

Mặc dù lượng đường cao là một lý do cho sự khởi đầu của bệnh tiểu đường, nhưng cũng có một số yếu tố nguy cơ khác. Ví dụ, thừa cân khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh này cao hơn. Không hoạt động thể chất cũng là một lý do quan trọng khác khiến bệnh tiểu đường xảy ra sớm ở một số người.

Không có cách chữa khỏi bệnh tiểu đường

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Bệnh tiểu đường không thể chữa khỏi nếu một người không nỗ lực kiểm soát nó, nếu không, nó có thể được kiểm soát thông qua các lựa chọn lối sống lành mạnh. Ăn thực phẩm lành mạnh, hoạt động thể chất tối thiểu 150 phút mỗi tuần và thường xuyên đi khám bệnh có thể giúp một người có cuộc sống bình thường.

Nếu không có ai trong gia đình mắc bệnh tiểu đường thì sẽ không bị bệnh

Mặc dù bệnh tiểu đường di truyền trong gia đình sẽ khiến bạn có nhiều nguy cơ mắc bệnh hơn, nhưng không có người mắc bệnh này trong gia đình sẽ không bảo vệ bạn. Có nhiều khả năng bệnh tiểu đường đã không được chẩn đoán trong gia đình bạn.

Thói quen sinh hoạt ảnh hưởng rất lớn đến tình trạng bệnh tiểu đường, do đó, bất kể người có quan hệ huyết thống trực tiếp/gián tiếp với bạn có mắc bệnh tiểu đường hay không, bạn cũng nên quan tâm đến sức khỏe của mình và đừng bao giờ bỏ qua các dấu hiệu của bệnh tiểu đường.

Triệu chứng bệnh tiểu đường không nên bỏ qua

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Đi tiểu thường xuyên

Khát nước

Giảm cân không rõ nguyên nhân

Ăn ngon miệng hơn

Nhìn mờ

Cảm giác ngứa ran ở bàn chân và bàn tay

Cảm thấy mệt mỏi

Da khô

Vết thương chậm lành

Nhiễm trùng tái phát

Theo Times of India