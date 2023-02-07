Bỏ ngay 5 thói quen xấu trước khi ngủ này đang hủy hoại sức khỏe, rút cạn năng lượng của bạn

Tuy nhiên, hãy cẩn thận với những thói quen xấu khi ngủ gây hại cực lớn cho cơ thể. Nếu bị khó ngủ, tốt nhất bạn nên từ bỏ 5 thói quen xấu này để cải thiện sức khỏe .

Cảm xúc có tác động đáng kể đến sức khỏe thể chất của bạn. Ví dụ, tức giận là một cảm xúc hủy hoại sức khỏe, đặc biệt là trước khi đi ngủ. Tức giận có thể khiến tim đập nhanh, khó thở có thể dẫn đến mất ngủ hoặc ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Những cảm xúc mạnh mẽ như tức giận cũng có khả năng làm rối loạn nhịp tim và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Tức giận là một cảm xúc hủy hoại sức khỏe, đặc biệt là trước khi đi ngủ.

2. Ăn quá nhiều

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Y học cổ truyền Trung Quốc tin rằng “nếu dạ dày không điều hòa, bạn sẽ cảm thấy bồn chồn khi ngủ.” Do đó, lúc này dạ dày và đường ruột nên được nghỉ ngơi. Nếu bạn ăn quá nhiều trước khi đi ngủ, hệ thống tiêu hóa của bạn sẽ phải làm việc thêm giờ và các kích thích bất lợi được tạo ra vào thời điểm này sẽ được truyền đến não.

3. Tập thể dục quá sức

Nhiều người tin rằng tập thể dục trước khi đi ngủ có thể khiến một người cảm thấy mệt mỏi và dễ đi vào giấc ngủ hơn. Tuy nhiên, vận động quá nhiều trước khi ngủ sẽ kích thích các tế bào thần kinh điều khiển hoạt động của cơ bắp trong não, không có lợi cho việc nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Nếu bạn muốn thực hiện các bước để có giấc ngủ ngon hơn trước khi đi ngủ, hãy thực hiện một số động tác xoa bóp và duỗi người. Sau đây là hai động tác kéo giãn có thể thực hiện trên giường.

Duỗi thẳng hai chân lại với nhau, móc các ngón chân ra sau, dùng hai tay nắm lấy các ngón chân rồi từ từ ấn người xuống cho đến khi các gân lớn trên đùi cảm thấy căng ra.

Duỗi hai chân ra, móc ngón chân ra sau, dùng hai tay nắm lấy ngón chân và từ từ ấn người xuống. Không sử dụng vũ lực tàn bạo và không cố tình đẩy cơ thể của bạn lên hai chân. Cứ làm như vậy cho đến khi các gân nổi rõ phía sau chân bạn cảm thấy căng ra.

4. Uống trà

Ảnh minh họa: Internet

Trà, đặc biệt là trà xanh, có chứa caffein, kích thích hệ thần kinh trung ương. Vì vậy, tốt nhất nên uống trà trong ngày. Uống một cốc nhỏ nước ấm trước khi đi ngủ sẽ có lợi hơn rất nhiều. Nhưng đừng uống quá nhiều, nếu không bạn có thể phải thức dậy vào ban đêm, ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn.

5. Gối không phù hợp

Một chiếc gối tốt là điều cần thiết cho giấc ngủ ngon. Gối quá thấp có thể gây cứng cổ, sưng đầu và mí mắt sưng húp. Gối quá cao có thể ảnh hưởng đến sự thông thoáng của đường thở và có thể gây khó chịu ở cổ, ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Nên mua loại gối có thể ôm sát vào chỗ lõm của cổ, chẳng hạn như gối sức khỏe hình thỏi có phần giữa thấp và phần cuối cao.

Ảnh minh họa: Internet

Loại gối này có độ đàn hồi mạnh và dễ phục hồi. Nó có thể kiểm soát tốt tư thế của bạn trong khi ngủ, hỗ trợ và bảo vệ cột sống cổ, giúp cột sống cổ được nghỉ ngơi tốt hơn. Chiều cao của gối có thể được chọn tùy theo tình huống của bạn.

Theo Nspirement