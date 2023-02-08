Những loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ, tước đoạt mạng sống trong tích tắc, phát hiện một dấu hiệu cũng phải khám ngay

Sức khỏe 08/02/2023 06:41

Ung thư là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến mọi người thuộc mọi giới tính.

Tuy nhiên, phụ nữ thường có nguy cơ cao mắc một số loại ung thư, bao gồm ung thư vú, buồng trứng, cổ tử cung và nội mạc tử cung. Những bệnh ung thư này có thể có tác động đáng kể đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người phụ nữ, cũng như chất lượng cuộc sống của cô ấy.

Những loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ, tước đoạt mạng sống trong tích tắc, phát hiện một dấu hiệu cũng phải khám ngay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Monica Gulati, Trưởng khoa Điều hành, LPU cho biết, "Ung thư ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn thế giới và có thể xảy ra ở các bộ phận khác nhau của cơ thể. Phụ nữ đặc biệt dễ mắc một số loại ung thư bao gồm ung thư vú, ung thư phổi, ung thư buồng trứng, ung thư cổ tử cung và ung thư đại trực tràng."

Ung thư phổi

Những loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ, tước đoạt mạng sống trong tích tắc, phát hiện một dấu hiệu cũng phải khám ngay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tương tự, sự gia tăng hút thuốc ở phụ nữ đã làm tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư phổi. Từ cùng một lần tiếp xúc với thuốc lá, dường như phụ nữ hút thuốc có nguy cơ mắc ung thư phổi cao hơn so với nam giới hút thuốc. Trong số những người không hút thuốc, phụ nữ có nhiều khả năng mắc bệnh ung thư phổi.

Ung thư vú

Những loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ, tước đoạt mạng sống trong tích tắc, phát hiện một dấu hiệu cũng phải khám ngay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ung thư vú là một trong những bệnh ung thư được chẩn đoán phổ biến nhất ở phụ nữ, ảnh hưởng đến 1/8 phụ nữ trong cuộc đời của họ. Nguy cơ phát triển ung thư vú của phụ nữ tăng lên nếu cô ấy không hoạt động thể chất. béo phì hoặc thừa cân sau khi mãn kinh.

So với những phụ nữ lớn tuổi có cân nặng khỏe mạnh, những người thừa cân hoặc béo phì có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn.

Ung thư đại trực tràng

Ung thư đại trực tràng có thể ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của người phụ nữ, với việc phát hiện sớm, khám định kỳ, điều trị đúng cách và có lối sống lành mạnh, phụ nữ có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh này và nâng cao cơ hội điều trị thành công.

Điều tối quan trọng đối với phụ nữ là phải chủ động về sức khỏe của mình, tự trang bị kiến ​​thức về các yếu tố nguy cơ và dấu hiệu cảnh báo, đồng thời hành động để phát hiện và điều trị các bệnh ung thư này càng sớm càng tốt. Bằng cách cập nhật thông tin và thực hiện các bước cần thiết, phụ nữ có thể tăng cơ hội có được một cuộc sống khỏe mạnh và viên mãn.

Ung thư cổ tử cung

Tiến sĩ Kamini Rao, Người được trao giải Padma Shree và Cố vấn trưởng, Trung tâm Sinh sản Milann cho biết: "Ung thư cổ tử cung là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Nó xảy ra trong các tế bào của cổ tử cung, lối vào tử cung từ âm đạo. Mỗi năm, hơn nửa triệu phụ nữ, chủ yếu ở độ tuổi từ 35 đến 444 được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung trên toàn thế giới và căn bệnh này dẫn đến hơn 300.000 ca tử vong."

Những loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ, tước đoạt mạng sống trong tích tắc, phát hiện một dấu hiệu cũng phải khám ngay - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

"Hầu hết mọi người sẽ bị nhiễm vi-rút vào một thời điểm nào đó trong đời nhưng điều này thường không bị phát hiện vì cơ thể họ chống lại sự lây nhiễm. Tuy nhiên, nếu cơ thể bạn không chống lại nhiễm trùng, nó có thể khiến các tế bào cổ tử cung chuyển thành tế bào ung thư."

Tiến sĩ Rao cho biết thêm: Đi khám phụ khoa định kỳ, tiêm vắc-xin HPV, xét nghiệm Pap và thực hành tình dục an toàn là những bước quan trọng nhất mà bạn có thể thực hiện để ngăn ngừa ung thư cổ tử cung.

Bệnh ung thư buồng trứng

Tiến sĩ Kanury Rao, Đồng sáng lập PredOmix cho biết: Thật đáng ngạc nhiên khi ung thư buồng trứng là nguyên nhân phổ biến thứ năm gây tử vong do ung thư ở phụ nữ và thường được gọi là “kẻ giết người thầm lặng” vì các triệu chứng của nó thường mơ hồ và không rõ ràng. 

Nguyên nhân chính xác của bệnh ung thư vẫn chưa được hiểu đầy đủ, nhưng những bệnh ung thư này có thể phát triển do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm di truyền, lối sống và tiếp xúc với các chất ô nhiễm môi trường.

Điều quan trọng là phụ nữ phải nhận thức được các triệu chứng của các bệnh ung thư này và tiến hành khám sàng lọc thường xuyên để phát hiện bất kỳ dấu hiệu sớm nào của bệnh. Phát hiện sớm có thể giúp phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm nhất khi nó có thể điều trị được và có thể cải thiện đáng kể cơ hội phục hồi.

Theo Times of India

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