Tại sao đàn ông có nguy cơ ung thư cao hơn? ​

Loại ung thư này vẫn còn bị đánh giá thấp, nhưng nó là nguyên nhân chính gây lo ngại vì ung thư dạ dày thường biểu hiện sinh học khối u tích cực vốn phát triển nhanh và ác tính cao.

Các triệu chứng của bệnh ung thư dạ dày là gì? ​

Theo các nghiên cứu, những loại ung thư này phổ biến hơn nhiều ở nam giới do sự khác biệt về hormone. Phụ nữ có estrogen giúp họ bảo vệ chống lại chứng viêm và giảm khả năng bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày.

Tiến sĩ Vinay Gaikwad, Giám đốc, Trung tâm Ung thư, Bệnh viện CK Birla, Gurugram cho biết: “Các triệu chứng của bệnh ung thư dạ dày đôi khi có thể rất mơ hồ và gây nhầm lẫn. Cảm giác chua và đau bụng rất phổ biến và được xem nhẹ cho đến khi bệnh tiến triển nặng. Đôi khi những triệu chứng này có thể cho thấy mức độ huyết sắc tố thấp, giảm cân đột ngột hoặc chán ăn mà bệnh nhân thường bỏ qua.”

Khi nào các triệu chứng rõ ràng hơn? ​

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Dạ dày lưu trữ thực phẩm chúng ta ăn và giúp tiêu hóa thêm trong ruột. Vì nó là một cấu trúc có khả năng mở rộng cao để chứa thức ăn, nên ngay cả khi ung thư rất lớn, bệnh nhân thường có các triệu chứng ở giai đoạn muộn hơn và tiến triển hơn.

​Đây là những gì chuyên gia nói: ​

Tiến sĩ Gaikwad nói: “Phần lớn các trường hợp như vậy có liên quan đến lối sống không lành mạnh như chế độ ăn uống không lành mạnh, tiêu thụ quá nhiều muối, uống rượu và hút thuốc. Tuổi tác và lý do di truyền cũng đóng một vai trò quan trọng, nhưng đây là những yếu tố rủi ro không thể thay đổi được.”

​Một số phương pháp điều trị có thể là gì?

Ảnh minh họa: Internet

Các lựa chọn điều trị bao gồm hóa trị, phẫu thuật, xạ trị và đôi khi là liệu pháp nhắm mục tiêu. Nhưng điều quan trọng là nhận thức được các triệu chứng để phát hiện sớm và thực hiện các xét nghiệm thích hợp để loại trừ hoặc xác nhận bệnh.

Theo Times of India